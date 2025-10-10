Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025: Ποιος είναι ο Λάζλο Κρασναχορκάι ή «Αυθεντία της Αποκάλυψης»

Μια μεγάλη τιμή περίμενε τον 71χρονο συγγραφέα Λάζλο Κρασναχορκάι (László Krasznahorkai) καθώς την Πέμπτη 09/10 του απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας από τη Σουηδική Ακαδημία. Είναι ο δεύτερος Ούγγρος συγγραφέας που λαμβάνει το βραβείο, μετά τον Ίμρε Κέρτες, το 2002.

Όπως ανακοίνωσε ο Mats Malm, Μόνιμος Γραμματέας της Σουηδικής Ακαδημίας, ο Krasznahorkai ξεχώρισε από τους συνυποψηφίους του «για το συναρπαστικό και οραματικό του έργο που, εν μέσω αποκαλυπτικού τρόμου, επιβεβαιώνει τη δύναμη της τέχνης».

Η επιτροπή του Βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας χαρακτήρισε τον Κρασναχορκάι ως «έναν σπουδαίο επικό συγγραφέα στην κεντροευρωπαϊκή παράδοση που εκτείνεται από τον Κάφκα μέχρι τον Τόμας Μπέρνχαρντ και χαρακτηρίζεται από παραλογισμό και γκροτέσκο υπερβολές».

Η Αμερικανίδα κριτικός Σούζαν Σόνταγκ τον ανακήρυξε «αυθεντία της αποκάλυψης» της σύγχρονης λογοτεχνίας, ανέφερε η Ακαδημία, «μια κρίση στην οποία κατέληξε αφού διάβασε το δεύτερο βιβλίο του "Η Μελαγχολία της Αντίστασης"».

«Είμαι πολύ χαρούμενος, είμαι ήρεμος και πολύ νευρικός συνολικά», δήλωσε ο συγγραφέας στον σουηδικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Sveriges Radio αφού άκουσε τα νέα.

Παράλληλα, δέχθηκε και την καθιερωμένη τηλεφωνική κλήση από τη Σουηδική Ακαδημία όπου του ανακοινώθηκε επίσημα ότι είχε κερδίσει, ενώ βρισκόταν σε ταξίδι στη Φρανκφούρτη. Το βραβείο θα του απονεμηθεί σε επίσημη τελετή τον Δεκέμβριο στη Στοκχόλμη.

Το λογοτεχνικό έργο που του χάρισε το Νόμπελ

Ο Κρασναχορκάι είναι γνωστός για τα δύσκολα και απαιτητικά μυθιστορήματά του, που συχνά χαρακτηρίζονται ως μεταμοντέρνα, τα οποία εξερευνούν δυστοπικά και μελαγχολικά θέματα.

Έχει γράψει πέντε μυθιστορήματα και έχει κερδίσει πολλά λογοτεχνικά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Βραβείου Man Booker το 2015 και του βραβείου καλύτερου μεταφρασμένου βιβλίου στην κατηγορία Μυθοπλασία το 2013 για το πρώτο του μυθιστόρημα «Satantango», ένα μεταμοντέρνο έργο για το τέλος του κόσμου που έγραψε το 1985.

Η Σουηδική Ακαδημία χαρακτήρισε το πρώτο του μυθιστόρημα «λογοτεχνικό φαινόμενο».

Διασκεύασε το βιβλίο για τη μεγάλη οθόνη το 1994. Το ασπρόμαυρο δράμα, του Ούγγρου σκηνοθέτη Μπέλα Ταρ, είναι αξιοσημείωτο για τη διάρκεια των επτά ωρών.

Τα άλλα βιβλία του Κρασναχορκάι:

Η Μελαγχολία της Αντίστασης (1989)

Πόλεμος και Πόλεμος (1999)

Seiobo Εκεί Κάτω (2008)

Ο Κρασναχορκάι περιέγραψε κάποτε το έργο του ως «πραγματικότητα εξετασμένη μέχρι σημείου τρέλας».

Το βιβλίο του, Herscht 07769, που εκδόθηκε το 2021, έχει χαρακτηριστεί ως ένα σπουδαίο σύγχρονο γερμανικό μυθιστόρημα, λόγω της ακριβούς απεικόνισης της κοινωνικής αναταραχής της χώρας λίγο πριν από την πανδημία.

Είναι μια απεικόνιση μιας σύγχρονης μικρής πόλης στη Θουριγγία της Γερμανίας, η οποία μαστίζεται από κοινωνική αναρχία, δολοφονίες και εμπρησμούς.

Το πιο πρόσφατο σατιρικό μυθιστόρημα του ονομάζεται «Zsömle Odavan». Ο πρωταγωνιστής είναι ο 91χρονος θείος Γιόζσι Κάντα, ο οποίος έχει μυστική αξίωση για τον θρόνο, αλλά έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξαφανιστεί από τον κόσμο.

Το συγγραφικό έργο του László Krasznahorkai που κέρδισε το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025 / Reuters

Ποιος είναι ο Λάζλο Κρασναχορκάι

Γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου του 1974 και μεγάλωσε σε μια εβραϊκή οικογένεια της μεσαίας τάξης. Το έργο του το εμπνεύστηκε από τις εμπειρίες του που έζησε υπό τον κομμουνισμό και τα ταξίδια του, μετά την πρώτη του μετακόμιση στο εξωτερικό το 1986, στο τότε Δυτικό Βερολίνο.

Αφού έζησε για αρκετά χρόνια στο Βερολίνο, όπου κατείχε την έδρα S. Fischer στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου για ένα εξάμηνο, επέστρεψε στην Ουγγαρία. Αυτή τη στιγμή ζει απομονωμένος στους λόφους του Szentlászló.