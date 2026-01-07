Οι ειδικοί το ξεκαθάρισαν: Ο κομήτης 3I/ATLAS δεν είναι εξωγήινο διαστημόπλοιο

Απογοητευτικά είναι τα ευρήματα για όσους πίστευαν ότι ο διαστρικός επισκέπτης 3I/ATLAS θα μπορούσε να κρύβει ίχνη εξωγήινης τεχνολογίας. Νέα επιστημονική έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ουράνιο αντικείμενο δεν εμφανίζει καμία ένδειξη τεχνητής προέλευσης, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι πρόκειται για έναν απολύτως φυσικό κομήτη.

Οι παρατηρήσεις πραγματοποιήθηκαν με το Green Bank Telescope, στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος Breakthrough Listen, που έχει ως στόχο την αναζήτηση σημάτων από εξωγήινους πολιτισμούς. Οι αστρονόμοι αναζήτησαν να εντοπίσουν «τεχνοϋπογραφές», δηλαδή μετρήσιμα ίχνη τεχνολογικής δραστηριότητας, όπως τεχνητά ραδιοσήματα στενής ζώνης.

«Δεν βρέθηκε τίποτα τεχνητό»

«Όλοι θα ήμασταν ενθουσιασμένοι αν εντοπίζαμε τεχνοϋπογραφές από τον 3I/ATLAS, όμως απλώς δεν υπάρχουν», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Space.com ο επικεφαλής της έρευνας Benjamin Jacobson-Bell, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ. Όπως εξήγησε, τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι ο 3I/ATLAS εμφανίζει μόνο φυσικά χαρακτηριστικά, συμβατά με αυτά ενός κομήτη.

Ο 3I/ATLAS αποτελεί μόλις το τρίτο γνωστό διαστρικό αντικείμενο που έχει εντοπιστεί να εισέρχεται στο ηλιακό μας σύστημα, μετά τον 1I/Oumuamua το 2017 και τον 2I/Borisov το 2019. Η σπανιότητά του, ωστόσο, δεν αρκεί για να στηρίξει σενάρια εξωγήινης προέλευσης.

Γιατί εξετάστηκε το ενδεχόμενο να είναι κάποιος «ανιχνευτής»

Οι επιστήμονες δεν απέκλεισαν εξαρχής την πιθανότητα τεχνητής φύσης, καθώς η ίδια η ανθρωπότητα εξετάζει παρόμοιες ιδέες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρωτοβουλία Breakthrough Starshot, που προβλέπει την αποστολή χιλιάδων μικροσκοπικών ανιχνευτών προς το κοντινό αστρικό σύστημα Άλφα Κενταύρου.

«Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε ότι ένας πολιτισμός ικανός για διαστρικά ταξίδια θα έστελνε ανιχνευτές σε άλλα άστρα για να εξερευνήσει τη γειτονιά του», σημείωσε ο Jacobson-Bell. «Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να ελέγξουμε το 3I/ATLAS».

Ραδιοσήματα πιο αδύναμα από κινητό τηλέφωνο

Η ομάδα επικεντρώθηκε στην αναζήτηση ραδιοσημάτων στενής ζώνης, τα οποία θεωρούνται οι πιο πιθανές και «οικονομικές» τεχνοϋπογραφές. Το Green Bank Telescope, χάρη στην εξαιρετική ευαισθησία του και τη λειτουργία του σε ζώνη ελάχιστων παρεμβολών, μπορεί να ανιχνεύσει πομπούς ισχύος έως και 0,1 watt.

Για σύγκριση, ένα σύγχρονο κινητό τηλέφωνο εκπέμπει περίπου 1 watt. «Αυτό σημαίνει ότι αν υπήρχαν πομποί στο 3I/ATLAS έως και δέκα φορές πιο αδύναμοι από ένα κινητό, θα τους είχαμε εντοπίσει», εξήγησε ο Jacobson-Bell.

Το μέλλον των διαστρικών ανακαλύψεων

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι παρόμοιες ανακαλύψεις διαστρικών σωμάτων θα γίνουν πολύ συχνότερες τα επόμενα χρόνια, καθώς το Vera C. Rubin Observatory ξεκινά τη δεκαετή Έρευνα Κληρονομιάς του Χώρου και του Χρόνου (LSST).

«Όταν θα έχουμε στη διάθεσή μας πλέον έναν μεγάλο πληθυσμό διαστρικών αντικειμένων, θα μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποια είναι τυπικά και ποια πραγματικά ανώμαλα», σημείωσε ο ερευνητής. «Και τότε θα είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σοβαρά στο ερώτημα αν κάποια ανωμαλία θα μπορούσε να οφείλεται σε κάποια εξωγήινη τεχνολογία».

«Αν δεν ψάξουμε, δεν θα μάθουμε ποτέ»

Παρότι η συγκεκριμένη έρευνα απομακρύνει οριστικά τα σενάρια περί εξωγήινου διαστημοπλοίου, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η συστηματική αναζήτηση παραμένει κρίσιμη.

«Ελπίζουμε να διαλύσουμε την ιδέα ότι ο 3I/ATLAS είναι τεχνητός, αλλά ταυτόχρονα να διατηρηθεί ζωντανό το δημόσιο ενδιαφέρον», κατέληξε ο Jacobson-Bell. «Τα διαστρικά αντικείμενα είναι συναρπαστικά είτε είναι κομήτες είτε διαστημόπλοια. Και αν δεν ψάξουμε, δεν θα μάθουμε ποτέ αν κάποια μέρα ένα από αυτά θα μεταδίδει πράγματι τεχνολογικά σήματα».