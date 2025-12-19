«Άλιεν ή κομήτης;»: Καμπανάκι ερευνητή για μυστηριώδες διαστημικό αντικείμενο που πλησιάζει τη Γη

Ένα μυστηριώδες αντικείμενο, το οποίο ένας αμφιλεγόμενος επιστήμονας ισχυρίζεται ότι θα μπορούσε να είναι ακόμη και εξωγήινο σκάφος, πλησιάζει στο πλησιέστερο σημείο του στη Γη σήμερα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Το αντικείμενο, γνωστό ως 3i/ATLAS, θα φτάσει με ταχύτητα 130.000 μίλια/ώρα, σε απόσταση 273,5 εκατομμυρίων χιλιόμετρα, περίπου διπλάσια από την απόσταση του Ήλιου.

Ενώ υπάρχει σχεδόν ομοφωνία μεταξύ των αστρονόμων ότι το αντικείμενο είναι ένας κομήτης εκτός του ηλιακού μας συστήματος, ο αστροφυσικός του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, καθηγητής Άβι Λόεμπ, έχει πυροδοτήσει μια έντονη συζήτηση προειδοποιώντας ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να μας επισκέπτονται εξωγήινοι.

Μιλώντας στο Sky News έκρουσε τον «κώδωνα» ότι η ανθρωπότητα θα πρέπει να βρίσκεται σε υψηλή επιφυλακή για κάτι που ονομάζει «γεγονός μαύρου κύκνου» - κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο αλλά έχει σοβαρές συνέπειες και θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί.

«Η εξωγήινη τεχνολογία αποτελεί πιθανή απειλή, επειδή όταν βγαίνεις σε ένα ραντεβού στα τυφλά διαστρικών διαστάσεων, δεν ξέρεις ποτέ αν έχεις έναν φιλικό επισκέπτη ως σύντροφο ή έναν κατά συρροή δολοφόνο», τόνισε. «Όταν υπάρχουν επιπτώσεις στην κοινωνία, πρέπει να λάβουμε υπόψη ακόμη και ένα απίθανο γεγονός και να συλλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα για να μας πείσουν για το αντίθετο» προσέθεσε.

Παράλληλα, εξήγησε ότι από τις εικόνες που λαμβάνουν από το Διάστημα, παρατηρείται μια ασυνήθιστη ουρά που θα μπορούσε να προέρχεται από ένα σύστημα πρόωσης, το νικέλιο στο νέφος αερίου του θα μπορούσε να αποτελεί απόδειξη εξόρυξης μετάλλου στην επιφάνειά του και η τροχιά του, ευθυγραμμισμένη με τις τροχιές των πλανητών στο ηλιακό μας σύστημα, ήταν πολύ απίθανο να είναι τυχαία.

Τι είναι ο 3i/ATLAS και πώς αντιδρούν άλλοι επιστήμονες;

Το 3i/ATLAS εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο ως μια μακρινή κουκκίδα φωτός στον έναστρο καμβά του σύμπαντος. Αλλά έχει κινηθεί γρήγορα μέσα στο ηλιακό σύστημα, περνώντας από τον Άρη στις αρχές Οκτωβρίου, εξαφανίστηκε για λίγο πίσω από τον Ήλιο και, αφού πλησιάσει την τροχιά της Γης, θα περάσει από τον Δία πριν χαθεί ξανά από το οπτικό πεδίο.

Οι αμερικανικές και οι ευρωπαϊκές διαστημικές υπηρεσίες διαθέτουν εκπαιδευμένες κάμερες από δώδεκα διαστημόπλοια στο αντικείμενο και σημειώνουν ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η προέλευσή του είναι απολύτως φυσική.

Ο Amit Kshatriya από τη NASA, ξεκαθάρισε: «Αυτό το αντικείμενο είναι ένας κομήτης. Μοιάζει και συμπεριφέρεται σαν κομήτης. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι κομήτης».

🚨 3I/ATLAS — RAW FRAME ANOMALY 🚨



⚠️This is one RAW frame from 27 Sept, 00:06:30 UTC.

Slightly overexposed only to reveal the upward beam.😱



The key point?

👉 The beam is continuously present in every frame.



No filters.

No enhancement.

Just exposure adjustment.



What is… pic.twitter.com/ShAkE1D1HZ — 3I/ATLAS updates (@Defence12543) December 18, 2025

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο κομήτης είναι περίπου οκτώ δισεκατομμυρίων ετών, διπλάσια ηλικία από τον Ήλιο και το Ηλιακό μας Σύστημα, και είναι ένα κοσμικό απολίθωμα που απομένει από τον σχηματισμό ενός άγνωστου αστέρα στον Γαλαξία.

Ο καθηγητής Κρις Λίντοτ, αστρονόμος από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, δήλωσε στο Sky News ότι δεν υπήρχε τίποτα το δυσοίωνο σε αυτό το αντικείμενο. «Είναι απλώς ανοησίες», είπε. «Είναι σαν να λέμε ότι πρέπει να εξετάσουμε την πιθανότητα ότι το φεγγάρι είναι φτιαγμένο από τυρί. Θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το ενδεχόμενο αν θέλετε, αλλά η πρώτη μου ερώτηση είναι γιατί το πιστεύετε αυτό;».