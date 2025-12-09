Επιστήμονες ανακάλυψαν τον μεγαλύτερο κοσμικό ιστό του Σύμπαντος

Τη μεγαλύτερη γνωστή περιστρεφόμενη δομή στο Σύμπαν εντόπισε ομάδα επιστημόνων. Πρόκειται για μια κολοσσιαία νηματοειδή συγκρότηση εκατοντάδων γαλαξιών, αερίου και σκοτεινής ύλης που αποτελεί ένα νήμα στη μακροδομή του Σύμπαντος, γνωστό ως κοσμικός ιστός.

Η δομή βρίσκεται περίπου 140 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τη Γη και παρατηρήθηκε κυρίως με το ραδιοτηλεσκόπιο MeerKAT στη Νότια Αφρική, ένα σύστημα από 64 αλληλοσυνδεόμενα δορυφορικά πιάτα. Το περιστρεφόμενο νήμα είναι εντυπωσιακά τεράστιο έχοντας μήκος περίπου 50 εκατομμύρια έτη φωτός και πλάτος 117,000 έτη φωτός. Ένα έτος φωτός είναι η απόσταση που διανύει το φως σε έναν χρόνο δηλαδή 9,5 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Για σύγκριση, ο γαλαξίας μας που επίσης αποτελεί μέρος ενός νήματος στον κοσμικό ιστό έχει διάμετρο περίπου 100,000 έτη φωτός.



«Πιστεύουμε ότι το Σύμπαν σε πολύ μεγάλες κλίμακες αποτελείται από μια δικτυωτή κατανομή γαλαξιών, αερίου και σκοτεινής ύλης. Αυτό το δίκτυο ονομάζεται κοσμικός ιστός και αποτελείται από σμήνη, τα οποία είναι πολύ πυκνά συσσωματώματα ύλης συχνά αποτελούμενα από πολλές ομάδες γαλαξιών, από κενά που είναι άδειες ή σχεδόν άδειες περιοχές του Διαστήματος και από νήματα που είναι δομές σαν κλωστές που συνδέουν τις πολύ πυκνές περιοχές και οριοθετούν τα κενά» δήλωσε η αστροφυσικός του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, Μανταλίνα Τουτοράκε, εκ των επικεφαλής μελέτης που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society».

Το περιστρεφόμενο νήμα που περιγράφεται στη νέα μελέτη φιλοξενεί σχεδόν 300 γαλαξίες διαφόρων μεγεθών καθώς και αέριο και σκοτεινή ύλη, τη μυστηριώδη αόρατη ουσία που εκτιμάται ότι αποτελεί το 27% του Σύμπαντος.

Ό,τι είναι ορατό στο σύμπαν αποτελείται από συνηθισμένη ύλη: άστρα, πλανήτες, φεγγάρια και όλη την ύλη που υπάρχει στη Γη. Αυτή μπορεί να ανιχνευθεί από το υπέρυθρο έως το ορατό φως και τις ακτίνες γάμμα αλλά αποτελεί μόνο περίπου το 5% του Σύμπαντος. Η σκοτεινή ύλη αντίθετα, δεν απορροφά, δεν αντανακλά και δεν εκπέμπει φως, αλλά η παρουσία της γίνεται γνωστή μέσω των βαρυτικών επιδράσεών της σε μεγάλες κλίμακες.



Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το νήμα περιστρέφεται παρατηρώντας ότι οι γαλαξίες στις δύο πλευρές του κεντρικού άξονά του κινούνται στο Διάστημα προς αντίθετες κατευθύνσεις με το σύνολο της δομής να έχει περιστροφική ταχύτητα περίπου 396, 000 χιλιόμετρα την ώρα.