Matrix: Πώς η επιστήμη «γκρέμισε» την ιδέα ότι ζούμε σε προσομοίωση - «Είναι μαθηματικά αδύνατο»

Μία νέα έρευνα έρχεται να ανατρέψει πλήρως τη δημοφιλή υπόθεση ότι το σύμπαν μας μπορεί να είναι μια εξελιγμένη προσομοίωση.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι θεμελιώδεις νόμοι της πραγματικότητας δεν μπορούν να περιγραφούν αποκλειστικά μέσω υπολογισμών – κάτι που καθιστά την ιδέα ενός «Matrix» μαθηματικά αδύνατη.

Σκηνή από την ταινία του 1999 «The Matrix» (Photo by Ronald Siemoneit/Sygma/Sygma via Getty Images)

Η κατανόηση που κανένας υπολογιστής δεν θα μπορούσε να αναπαράγει

Ο επικεφαλής της μελέτης, Δρ. Mir Faizal, μαζί με τους Lawrence Krauss, Arshid Shabir και Francesco Marino, υποστηρίζουν ότι η ίδια η δομή της ύπαρξης βασίζεται σε μια βαθύτερη, μη αλγοριθμική κατανόηση. Μια κατανόηση που κανένας υπολογιστής δεν θα μπορούσε ποτέ να αναπαράγει.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο sciencedaily.com, αξιοποιεί σύγχρονες θεωρίες κβαντικής βαρύτητας και μαθηματικά όπως το θεώρημα μη πληρότητας του Gödel. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο χορός και ο χρόνος δεν είναι θεμελιώδη στοιχεία, αλλά προκύπτουν από ένα βαθύτερο στρώμα «πληροφορίας», το λεγόμενο Πλατωνικό Βασίλειο.

Ωστόσο, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι ακόμα κι αυτή η πληροφοριακή βάση δεν μπορεί να περιγραφεί πλήρως με αλγοριθμικούς κανόνες. Υπάρχουν «αλήθειες» που, όπως σημειώνουν, είναι πραγματικές αλλά αδύνατον να αποδειχθούν υπολογιστικά.

Γιατί η προσομοίωση είναι αδύνατη

«Αποδείξαμε ότι είναι αδύνατο να περιγράψουμε όλες τις πτυχές της φυσικής πραγματικότητας με μια υπολογιστική θεωρία», τονίζει ο Δρ. Faizal. Όπως εξηγεί, οποιαδήποτε πλήρης θεωρία των πάντων θα χρειαστεί μια μορφή κατανόησης που βρίσκεται πέρα από τους αλγορίθμους – άρα και πέρα από οποιοδήποτε είδος προσομοίωσης.

Ο συν-συγγραφέας Δρ. Lawrence Krauss προσθέτει ότι οι επιπτώσεις του ευρήματος αγγίζουν τα θεμέλια της φυσικής: «Δεν είναι δυνατό οι νόμοι της φυσικής, που παράγουν τον χώρο και τον χρόνο, να περιγράφονται μόνο από υπολογισμούς. Χρειαζόμαστε κάτι βαθύτερο».

Το τέλος της θεωρίας;

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, μια προσομοίωση, που βασίζεται αποκλειστικά σε αλγορίθμους, δεν θα μπορούσε ποτέ να αναπαράγει το σύμπαν μας. Οι επιστήμονες τονίζουν πως η πραγματικότητα στηρίζεται σε μη αλγοριθμική λογική, μια μορφή κατανόησης που δεν μπορεί να προγραμματιστεί ούτε να προσομοιωθεί.

Έτσι, μια από τις πιο δημοφιλείς θεωρίες των τελευταίων δεκαετιών φαίνεται να δέχεται το πιο ισχυρό πλήγμα της μέχρι σήμερα – και μάλιστα μέσα από τα ίδια τα μαθηματικά και τη φυσική.