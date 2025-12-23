Στιγμές γέλιου: Τι είδαν ένας μητροπολίτης και η υπουργός Παιδείας όταν φόρεσαν κάσκες VR

Εμπειρία αλά Matrix είχαν την ευκαιρία να ζήσουν ο μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, κατά την επίσκεψή τους στο Γυμνάσιο – Λύκειο Υπάτης.

Ο μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών και η Σοφία Ζαχαράκη είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν από πρώτο χέρι πώς μια κάσκα εικονικής πραγματικότητας μπορεί να μετατρέψει τη μάθηση σε βιωματική εμπειρία – και να φέρει το σχολείο ένα βήμα πιο κοντά στο μέλλον.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του lamiareports.gr, το μεσημέρι της Δευτέρας (22/12), στο πλαίσιο των εγκαινίων του 1ου Πανελλαδικά Κέντρου Καινοτομίας με χώρο Φιλοξενίας Μαθητών & Προσκόπων, οι δύο τους φόρεσαν κάσκες εικονικής πραγματικότητας και πήραν μια πρώτη γεύση από το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η VR τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο μητροπολίτης Φθιώτιδος, εμφανώς ευδιάθετος, δήλωσε χαμογελώντας πως βρίσκεται… «Lost in Space», εξηγώντας ότι μπροστά του ανοίγονται επιλογές αποστολών και εξερευνήσεων, μέσα από το ψηφιακό περιβάλλον της εφαρμογής.

Γεύση από εικονική πραγματικότητα στο Γυμνάσιο - Λύκειο Υπάτης «Lost in Space» ο Σεβασμιώτατος, «κράτα Δήμαρχε» η Σοφία Ζαχαράκη Στιγμές χαμόγελου στα εγκαίνια του πρώτουΚέντρου Καινοτομίας.

Πιο απαιτητική αποδείχθηκε η εμπειρία για την Υπουργό Παιδείας, η οποία «ρίχτηκε» σε αποστολή τύπου «τρενάκι του τρόμου». Η ένταση της εικονικής διαδρομής την ανάγκασε να ζητήσει στήριξη για να κρατήσει την ισορροπία της, με τον Δήμαρχο Λαμιέων Πανουργιά Παπαϊωάννου να σπεύδει δίπλα της. Η απάντηση της Υπουργού, αυθόρμητη και χαρακτηριστική: «κράτα, Δήμαρχε!», προκαλώντας χαμόγελα στους παρευρισκόμενους.

Αντίστοιχη εμπειρία VR είχε και η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Ελένη Μπενιάτα, επιβεβαιώνοντας ότι η εικονική πραγματικότητα μπαίνει πλέον δυναμικά και στον χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης.