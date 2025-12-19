Τι θα γινόταν αν ο κομήτης 3Ι/ATLAS χτυπούσε την Αθήνα - Πλατφόρμα παιχνιδιών απαντά

Ένα από τα κεντρικά θέματα της επικαιρότητας είναι ο κομήτης 3I/ATLAS, το διαστρικό ουράνιο σώμα που σήμερα κάνει το πιο κοντινό του πέρασμα από τη Γη.

Το τρίτο διαστρικό αντικείμενο (σώμα δηλαδή που έρχεται έξω από το Ηλιακό μας Σύστημα) που έχει παρατηρηθεί ποτέ, έχει προκαλέσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, πυροδοτώντας επιστημονικές συζητήσεις, θεωρίες και –σε ορισμένες περιπτώσεις– σενάρια επιστημονικής φαντασίας.

Το αντικείμενο, με την ονομασία 3I/ATLAS, έχει ήδη καταγραφεί από τη NASA ως κομήτης και αποτελεί μόλις τον τρίτο διαστρικό επισκέπτη που έχει παρατηρηθεί ποτέ από την ανθρωπότητα, μετά τον 1I/ʻOumuamua το 2017 και τον 2I/Borisov το 2019.

Παρόλα αυτά, ο γνωστός αστροφυσικός του Χάρβαρντ Άβι Λεμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το αντικείμενο να μην είναι απολύτως «φυσικό», κάνοντας λόγο για ασυνήθιστα χαρακτηριστικά στην κίνησή του, τα οποία –κατά την προσωπική του εκτίμηση– θα μπορούσαν να παραπέμπουν ακόμη και σε τεχνητό αντικείμενο. Η NASA, ωστόσο, εμφανίζεται κατηγορηματική, απορρίπτοντας κάθε τέτοιο σενάριο.

Η πορεία του διαστρικού κομήτη

Το 3I/ATLAS κινείται με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα και πέρασε από το πλησιέστερο σημείο του στον Ήλιο στις 29 Οκτωβρίου 2025, σε απόσταση περίπου 203 εκατομμυρίων χιλιομέτρων.

Το κοντινότερο πέρασμά του από τη Γη αναμένεται απόψε, 19 Δεκεμβρίου, περίπου στη 1 τα ξημερώματα (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ).

Παρά τη σχετική κοσμική «εγγύτητα», η NASA ξεκαθαρίζει ότι δεν υφίσταται κανένας απολύτως κίνδυνος, καθώς στο πλησιέστερο σημείο του το αντικείμενο θα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 270 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη — απόσταση που καθιστά οποιαδήποτε σύγκρουση αδύνατη.

Μετά το πέρασμά του, ο κομήτης θα συνεχίσει την πορεία του προς το βαθύ Διάστημα και δεν αναμένεται να επιστρέψει ποτέ ξανά στο Ηλιακό Σύστημα.

Όσοι ερασιτέχνες αστρονόμοι διαθέτουν τηλεσκόπιο μπορούν να επιχειρήσουν την παρατήρησή του καθώς κινείται στον αστερισμό του Λέοντα, ενώ υπάρχει και ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση μέσω του Virtual Space Project.

Τι θα γινόταν όμως αν έπεφτε στη Γη - Και συγκεκριμένα στην Αθήνα

Παρότι οι επιστήμονες αποκλείουν κάθε ενδεχόμενο πρόσκρουσης, δεν έλειψαν τα υποθετικά σενάρια για το «τι θα συνέβαινε αν». Για λόγους θεωρητικής ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα παιχνιδιών Neal Fun, που έχει ως αντικείμενο τί ακριβώς θα συνέβαινε αν ένας αστεροειδής έπεφτε στη Γη.

Στο πιο ακραίο σενάριο, ο κομήτης υπολογίστηκε με:

διάμετρο 1.500 μέτρων,

ταχύτητα 100 χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο,

γωνία πρόσκρουσης 45 μοιρών,

και υποθετικό σημείο πρόσκρουσης την Αθήνα.

Τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά: κρατήρας με άνοιγμα 9,7 χιλιόμετρα, άμεση απώλεια πάνω από 600.000 ανθρώπων και ενέργεια πρόσκρουσης ίση με 12 γιγατόνους TNT.

Από την πρόσκρουση του κομήτη θα σχηματιζόταν μία «μπάλα φωτιάς» εύρους 15 χιλιομέτρων, από την οποία θα σκοτώνονταν επί τόπου πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι, ενώ ακόμα κι αν βρισκόσουν 62 χιλιόμετρα μακριά από την πρόσκρουση τα ρούχα σου θα έπιαναν φωτιά.

Φωτ.: neal.fun

Όσον αφορά το ωστικό κύμα της πρόσκρουσης, ο ήχος θα έφτανε το τρομακτικό μέγεθος των 241 ντεσιμπέλ, με τις συνέπειες να είναι καταστροφικές. Πάνω από 1,3 εκατ. άνθρωποι θα πέθαιναν, ενώ όποιο κτίριο βρισκόταν εντός της ακτίνας 99 χιλιομέτρων θα κατέρρεε.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα ισοπέδωναν κτίρια και δέντρα μέχρι και 142 χιλιόμετρα μακριά, ενώ η σεισμική δόνηση που θα σημειωνόταν θα ήταν της τάξης των 7,2 Ρίχτερ, η οποία και θα γινόταν αισθητή σε απόσταση 242 χιλιομέτρων μακριά.

Καμία απειλή για τη Γη

Αξίζει για ακόμη μία φορά να σημειωθεί πως όλα τα παραπάνω παραμένουν απολύτως θεωρητικά. Ο κομήτης 3I/ATLAS δεν αποτελεί καμία απολύτως απειλή για τον πλανήτη μας και, μετά το σύντομο πέρασμά του, θα χαθεί οριστικά στο σκοτάδι του Διαστήματος.

Το μόνο που αφήνει πίσω του είναι επιστημονικό ενδιαφέρον, ερωτήματα για τη φύση των διαστρικών αντικειμένων και -αναπόφευκτα- λίγη κοσμική φαντασία.