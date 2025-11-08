Επισκέπτης από τα βάθη του διαστήματος: Ο κομήτης 3I/ATLAS που φούντωσε τις θεωρίες για εξωγήινους

Ένας «παγωμένος» επισκέπτης από το βάθος του διαστήματος πέρασε κοντά από τον Άρη, προσφέροντας στους επιστήμονες μια σπάνια και μυστηριώδη ευκαιρία: ο κομήτης 3I/ATLAS, ανακαλυφθείς την 1η Ιουλίου 2025 από το τηλεσκόπιο ATLAS της NASA στη Χιλή, φαίνεται να μην ανήκει στο ηλιακό μας σύστημα.



Το «3I» στο όνομά του δεν είναι τυχαίο: πρόκειται για το τρίτο διαστρικό αντικείμενο που ανιχνεύεται ποτέ, μετά το 1I/Οumuamua και 2I/Borisov. Η τροχιά του υποδηλώνει καταγωγή από έναν άγνωστο, μακρινό αστρικό κόσμο.



Οι πρώτες κοντινές εικόνες που κατέγραψε ο κινεζικός δορυφόρος Tianwen-1 στις αρχές Οκτωβρίου αποκάλυψαν μια φωτεινή «κόμη» γύρω από έναν συμπαγή παγωμένο πυρήνα που εκπέμπει αέρια. Στοιχεία που υποδηλώνουν χημική σύνθεση διαφορετική από οποιονδήποτε κομήτη στο ηλιακό μας σύστημα.

Ερωτήματα

Αυτά τα δεδομένα αφήνουν περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Από πού προήλθε; Τι μας αποκαλύπτει για άλλα αστρικά συστήματα; Και κυρίως: Τι μπορεί να μας διδάξει για το σύμπαν μέσα από έναν επισκέπτη που ταξίδεψε τόσο μακριά, μόνο για να περάσει δίπλα μας;





Η παρατήρηση του 3I/ATLAS δεν είναι απλώς μια επιστημονική ανακάλυψη. Είναι μια πύλη στο άγνωστο, που ενδέχεται να αλλάξει για πάντα τον τρόπο που βλέπουμε το διάστημα γύρω μας.

Οι θεωρίες για εξωγήινους και η επιστημονική σημασία

Οι εικασίες για εξωγήινη τεχνολογία προέκυψαν μετά από σχόλια του αστρονόμου του Χάρβαρντ Avi Loeb, ότι η ασυνήθιστη τροχιά και σύνθεση του κομήτη θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι είναι τεχνητής προέλευσης.

Ωστόσο, επιστήμονες τόσο από τη NASA όσο και από την ESA επιμένουν ότι ο 3I/ATLAS συμπεριφέρεται σαν φυσικός διαστημικός κομήτης και όχι σαν διαστημικό σκάφος.

BREAKING NEWS🚨:



Irradiated Comet 3I/ATLAS glows green 'again' and hides its tail in new image



A researcher has captured comet 3I/ATLAS glowing green and hiding its tail in a new image from the Lowell Observatory's powerful Discovery Telescope as we enter a critical observation… pic.twitter.com/Zc1PxKUQV8 — All day Astronomy (@forallcurious) November 7, 2025

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι τέτοια αντικείμενα μπορούν να αποκαλύψουν τη διαδικασία σχηματισμού άλλων πλανητικών συστημάτων. Δεδομένου ότι ο 3I/ATLAS δεν θα επιστρέψει ποτέ, η προσέγγισή του προσφέρει μια μοναδική επιστημονική ευκαιρία.

Η πλησιέστερη προσέγγισή του στη Γη, σε απόσταση περίπου 270 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2025. Η NASA έχει επιβεβαιώσει ότι ο κομήτης δεν αποτελεί απειλή για τον πλανήτη.