Μαγεία στον ουρανό: Το Σέλας ορατό σε Ευρώπη και ΗΠΑ λόγω της ισχυρής ηλιακής καταιγίδας

Για να δει κανείς τις μαγευτικές εικόνες που προσφέρει στον ουρανό το Σέλας κανονικά θα πρέπει να ταξιδέψει μέχρι τον Αρκτικό Κύκλο ή μέχρι την Ανταρκτική. Η ισχυρή ηλιακή καταιγίδα ωστόσο, που «χτύπησε» τη Γη, επέστρεψε στο απόκοσμο όσο και εντυπωσιακό φως του να φτάσει σε περιοχές που δεν συνηθίζει.

Οι παρατηρητές του ουρανού στην Ευρώπη παρακολούθησαν το Βόρειο Σέλας λόγω της γεωμαγνητικής καταιγίδας G4, με σπάνιες θεάσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Το θέαμα μάλιστα, μπορεί να συνεχιστεί και τις επόμενες νύχτες.

Από το βράδυ της Τρίτης (11/11) έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (12/11), μια ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα G4 έκανε το Βόρειο Σέλας ορατό πολύ πέρα από το συνηθισμένο του εύρος.



Παρατηρητές του ουρανού σε όλη την Ευρώπη, από την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Πολωνία και την Αυστρία, είχαν τη δυνατότητα να ρίξουν σπάνιες ματιές στο Βόρειο Σέλας, σε ένα θέαμα άκρως εντυπωσιακό, όσο και σπάνιο σε αυτές τις περιοχές, ενώ αντίστοιχες εικόνες είδαν και οι κάτοικοι σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ.



Intense pink aurora shortly after sunset tonight driving south out of Fairbanks, Alaska. Some of the most stunning color in the aurora I have ever seen! pic.twitter.com/dwnmf3vq53 — Vincent Ledvina (@Vincent_Ledvina) November 12, 2025

Οι μετεωρολόγοι ανέφεραν ότι η καταιγίδα θα μπορούσε να επιστρέψει τις νύχτες της Τετάρτης (12/11) και της Πέμπτης (13/11), καθώς συνεχίζει να επηρεάζει το μαγνητικό πεδίο της Γης.



Incredible aurora borealis photos from across USA tonight. pic.twitter.com/uu9j85TVw9 — Owen Shroyer (@OwenShroyer1776) November 12, 2025

Το Κέντρο Πρόγνωσης Διαστημικού Καιρού εξέδωσε προειδοποίηση για σοβαρή γεωμαγνητική καταιγίδα, τη δεύτερη υψηλότερη προειδοποίηση στην πενταβάθμια κλίμακα, όπως σημειώνει το Euronews.



The aurora is so bright that the ground is literally glowing red to the naked eye. I have never seen this before. pic.twitter.com/AZwMM9G5T4 — Vincent Ledvina (@Vincent_Ledvina) November 12, 2025

Τι είναι το Βόρειο Σέλας



Το Σέλας συμβαίνει όταν φορτισμένα σωματίδια από τον ήλιο συγκρούονται με αέρια στην ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης, όπως εξηγεί το space.com. Αυτές οι λάμψεις είναι πιο ορατές κοντά στους μαγνητικούς πόλους. Αλλά χάρη στην αυξανόμενη ηλιακή δραστηριότητα, εμφανίζονται πλέον νοτιότερα και πιο συχνά από το συνηθισμένο.

Το Βόρειο Σέλας (aurora borealis) εμφανίζεται όταν ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια από τον ήλιο - κυρίως ηλεκτρόνια και πρωτόνια - χτυπούν την ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης με ταχύτητες έως και 72 εκατομμύρια χλμ/ώρα, αλλά το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη μας μας προστατεύει από την επίθεση.



Emblazoned across the New England sky, the vibrant and shimmering northern lights put on a spectacular show late Tuesday into the overnight.



See photos here. https://t.co/wEylnAbUhn pic.twitter.com/YvO09anaM0 — The Boston Globe (@BostonGlobe) November 12, 2025

Καθώς το μαγνητικό πεδίο της Γης ανακατευθύνει τα σωματίδια προς τους πόλους - υπάρχει και το Νότιο Σέλας - αυτά αλληλεπιδρούν με ατμοσφαιρικά αέρια όπως το οξυγόνο και το άζωτο. Το αποτέλεσμα είναι μια λαμπερή φωτεινή παράσταση που εμφανίζεται σε κύματα, κουρτίνες ή τόξα στον ουρανό.

Το Βόρειο Σέλας είναι πιο ορατό κοντά στον Αρκτικό Κύκλο, αλλά σε περιόδους υψηλής ηλιακής δραστηριότητας, μπορεί να εκτείνεται πολύ πέρα από το συνηθισμένο εύρος του.



Διαφορετικά αέρια και υψόμετρα παράγουν διαφορετικά χρώματα:

Πράσινο: Οξυγόνο, περίπου 60 έως 190 μίλια (100 έως 300 χιλιόμετρα)

Κόκκινο: Οξυγόνο, πάνω από 150 μίλια (γενικά 180 έως 250 μίλια (300 έως 400 χλμ.)

Μπλε/Μωβ: Άζωτο, σε χαμηλότερα υψόμετρα



Η καλύτερη εποχή για να δει κανείς το Βόρειο Σέλας είναι κατά τους πιο σκοτεινούς μήνες του χρόνου - από τον Σεπτέμβριο έως τον Απρίλιο.

Στο νότιο ημισφαίριο, το Νότιο Σέλας (ή aurora australis), εμφανίζεται γύρω από τον Νότιο Πόλο και είναι καλύτερα ορατό από τα νότια μέρη της Νέας Ζηλανδίας, της Τασμανίας και της Ανταρκτικής. Προκαλείται από τις ίδιες ηλιακές διεργασίες με το Βόρειο Σέλας.