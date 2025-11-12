H NASA ακυρώνει την εκτόξευση διαστημόπλοιου λόγω της ισχυρής ηλιακής καταιγίδας που πλήττει τη Γη

Η ισχυρή ηλιακή καταιγίδα που σημειώθηκε την Τρίτη 12 Νοεμβρίου χάλασε τα σχέδια της NASA αφού η αμερικανική διαστημική εταιρεία αναγκάστηκε να αναβάλει την εκτόξευση διαστημόπλοιου καθώς μπορούσε να διαταραχθεί το GPS.

Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία (BGS) αναβάθμισε την πρόβλεψή της στο μέγιστο επίπεδο και ανέφερε ότι η συνεχιζόμενη καταιγίδα έχει ήδη επηρεάσει τις επικοινωνίες και την πλοήγηση μέσω δορυφόρου. Σύμφωνα με την υπηρεσία, η καταιγίδα θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω και να εξελιχθεί σε «κανίβαλη», αφού είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων 20 ετών.

Η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας Blue Origin, που ιδρύθηκε από τον επικεφαλής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, επρόκειτο να εκτοξεύσει επίσης τον πύραυλο New Glenn. Η αποστολή προοριζόταν να μεταφέρει δύο διαστημόπλοια της NASA, τα ESCAPADE, με προορισμό τον Άρη.

Ανακοινώνοντας την αναβολή στο Twitter, η Blue Origin δήλωσε: «Το New Glenn είναι έτοιμο για εκτόξευση. Ωστόσο, λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης ηλιακής δραστηριότητας και των πιθανών επιπτώσεών της στα διαστημόπλοια ESCAPADE, η NASA αναβάλλει την εκτόξευση μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες στο διάστημα. Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε ευκαιρίες για να καθορίσουμε το επόμενο χρονικό παράθυρο εκτόξευσης, με βάση τον προβλεπόμενο διαστημικό καιρό και τη διαθεσιμότητα της εμβέλειας».

⚡️Solar storm incoming! We are actively monitoring severe space weather events, occurring on 11-12 November. Severely disturbed geomagnetic conditions are expected to persist for at least 24 to 48 hours.



🔗https://t.co/cmizImQ0EF@esaoperations @MissionSoho pic.twitter.com/E8TKlWrUWj — European Space Agency (@esa) November 12, 2025

Τι επιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν οι ηλιακές καταιγίδες

Ωστόσο, οι ηλιακές καταιγίδες έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις ενεργειακές υποδομές και στην πλοήγηση, γι’ αυτό και αναφέρονται ως πρωταρχικός κίνδυνος.

Προκαλούνται από εκρήξεις σωματιδίων, ενέργειας, μαγνητικών πεδίων και υλικού που εκτοξεύεται από τον ήλιο και μπορούν να διαταράξουν το μαγνητικό πεδίο της Γης, σύμφωνα με τη NASA.

Το τελευταίο γεγονός έχει ήδη δημιουργήσει το μεγαλύτερο γεωηλεκτρικό πεδίο στο επίπεδο του εδάφους από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές της BGS. Η Gemma Richardson, ειδικός σε γεωμαγνητικούς κινδύνους στην BGS, δήλωσε: «Ο διαστημικός καιρός μπορεί να έχει πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη.

Το BGS καταγράφει δεδομένα γεωμαγνητικών συνθηκών σε πραγματικό χρόνο, υποστηρίζοντας την εθνική υπηρεσία πρόγνωσης. Τα δεδομένα μας υποδηλώνουν ότι αυτό το συμβάν θα μπορούσε να είναι μία από τις μεγαλύτερες καταιγίδες που έχουμε δει τα τελευταία 20 χρόνια».

Σύμφωνα με την BGS, τις μεγαλύτερες πιθανότητες για να θαυμάσει κανείς το Βόρειο Σέλας έχουν οι κάτοικοι της Σκωτίας, της βόρειας Αγγλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις, αλλά η Μετεωρολογική Υπηρεσία σημείωσε ότι μπορεί να υπάρξουν διαστήματα καθαρού ουρανού που θα επιτρέψουν την παρατήρηση πάνω από τη νοτιοανατολική Αγγλία.

Τα χρώματα του σέλας παράγονται από φορτισμένα σωματίδια του ήλιου που συγκρούονται με άτομα και μόρια στην ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης. Οι ηλιακές καταιγίδες μπορούν να φτάσουν στον πλανήτη σε μόλις 17 ώρες, αλλά μερικές φορές η διάρκεια τους μπορεί να είναι μεγαλύτερη.