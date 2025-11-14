Επέστρεψαν στη Γη οι τρεις Κινέζοι αστροναύτες που είχαν εγκλωβιστεί στο διάστημα

Τρεις Κινέζοι αστροναύτες, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί επί μέρες στον κινεζικό διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ λόγω ζημιών στο σκάφος της επιστροφής, επέστρεψαν στη Γη την Παρασκευή (14/11), χωρίς προβλήματα με άλλο σκάφος, σύμφωνα με τις αρχές.



Το ταξίδι της επιστροφής επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου, έπειτα από την ολοκλήρωση μιας εξάμηνης αποστολής στον κινεζικό διαστημικό σταθμό. Αναβλήθηκε επειδή εντοπίστηκαν ρωγμές στο σκάφος τους Shenzhou-20, που ήταν δεμένο στον σταθμό, λόγω πρόσκρουσης διαστημικών σκουπιδιών.



Μια τέτοια ζημιά αντιπροσωπεύει ζωτικό κίνδυνο για το πλήρωμα κατά την επιστροφή στη γήινη ατμόσφαιρα.



Κρεμασμένη από ένα τεράστιο αλεξίπτωτο στα χρώματα του κόκκινου και του λευκού, η διαστημική κάψουλα που μετέφερε το πλήρωμα της αποστολής Shenzhou-20 άρχισε να χάνει σιγά σιγά ύψος προτού αγγίξει το ερημικό έδαφος της ζώνης προσγείωσης, στην εσωτερική Μογγολία (βόρεια Κίνα), σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η κρατική κινεζική τηλεόραση CCTV.

«Είναι καλά στην υγεία τους»

Αφιχθέντες στις 16:40 τοπική ώρα (10:40 ώρα Ελλάδας) οι τρεις άνδρες, ο Τσεν Ντονγκ (46 ετών), ο Τσεν Ζονγκρούi (41 ετών) και ο Ουάνγκ Τζίε (36 ετών), «είναι καλά στην υγεία τους», διαβεβαίωσε η διαστημική υπηρεσία αρμόδια για επανδρωμένες πτήσεις, η CMSA.



Ένα μικρό παράθυρο του διαστημικού οχήματος Shenzhou-20, με το οποίο επρόκειτο να επιστρέψουν στη Γη, παρουσίασε μια «λεπτή ρωγμή» και «δεν πληρούσε τα κριτήρια» για «επιστροφή με κάθε ασφάλεια», είχε δηλώσει σήμερα το πρωί η υπηρεσία.