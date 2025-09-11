H NASA καταρρίπτει θεωρία αστρονόμου για κομήτη που έστειλαν εξωγήινοι «με κακούς σκοπούς»

Οι επιστήμονες της NASA απέρριψαν την υπόθεση αστρονόμου του Χάρβαρντ ότι ένα σπάνιο διαστρικό αντικείμενο που διασχίζει αυτήν την περίοδο το ηλιακό μας σύστημα, μπορεί να είναι απομεινάρι από έναν εξωγήινο πολιτισμό και «θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι καταστροφικό για την ανθρωπότητα».

Ο Άβι Λόεμπ, επικεφαλής του Galileo Project του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, το οποίο αναζητά στοιχεία εξωγήινης νοημοσύνης, προκάλεσε ανησυχία υποστηρίζοντας, σε μια επιστημονική εργασία του τον Ιούλιο, ότι ο κομήτης 3I/Atlas, που πρόκειται να περάσει κοντά στον Άρη τον Οκτώβριο, θα μπορούσε να είναι τεχνητά κατασκευασμένος.

Πρόκειται για το τρίτο γνωστό αντικείμενο που προέρχεται εκτός του ηλιακού μας συστήματος και διέρχεται μέσα από αυτό. Πήρε το όνομά του από το τηλεσκόπιο έρευνας Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (Atlas) στο Ρίο Χουρτάδο της Χιλής, το οποίο το ανακάλυψε την 1η Ιουλίου.

«Προϊόν νοημοσύνης με κακούς σκοπούς»

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Λόεμπ τονίζει ότι οι παρατηρήσεις του αντικειμένου μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλύψει αέριες ουρές σκόνης και πλάσματος κοινές στους κομήτες που προέρχονται από το εσωτερικό του ηλιακού συστήματος και έχει δείξει ότι ακολουθεί μια ανορθόδοξη τροχιά, υποδηλώνοντας «ένα τεχνολογικό τεχνούργημα» με «ενεργή νοημοσύνη».

«(Εάν) τα μελλοντικά δεδομένα υποδείξουν την απουσία ουράς κομήτη, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με την δελεαστική πιθανότητα ότι (το αντικείμενο) δεν κληρονόμησε μια τυχαία ταχύτητα στον διαστρικό χώρο, αλλά αντίθετα στάλθηκε προς το εσωτερικό ηλιακό σύστημα με σχέδιο», ανέφερε ο Λόεμπ σε ανάρτηση στο ιστολόγιό του.

Reuters

Ακόμα πιο δυσοίωνο, υποστηρίζει ο Λόεμπ στην εργασία του, είναι η πιθανότητα το αντικείμενο να εκτελέσει έναν μυστικό ελιγμό στο διάστημα ενώ είναι κρυμμένο πίσω από τον ήλιο στα τέλη Οκτωβρίου, και στη συνέχεια να χαράξει πορεία για ένα ραντεβού «κακόβουλης πρόθεσης» με τη Γη.

«Οι συνέπειες, σε περίπτωση που η υπόθεση αποδειχθεί σωστή, θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι τρομερές για την ανθρωπότητα και ενδεχομένως να απαιτήσουν τη λήψη αμυντικών μέτρων, αν και αυτά μπορεί να αποδειχθούν μάταια», είπε.

NASA: «Είναι ένα φυσικό σώμα»

Ωστόσο, οι υποθέσεις αυτές του Λόεμπ φαίνεται να βρήκαν κάθετα αντίθετους τους επιστήμονες της NASA. Η διαστημική υπηρεσία μελετά στενά το ουράνιο σώμα μέσω επίγειων και διαστημικών τηλεσκοπίων, από τότε που εντοπίστηκε για πρώτη φορά και δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν αποτελεί απειλή για τη Γη.

«Μοιάζει με κομήτη. Κάνει πράγματα που θυμίζουν κομήτες. Μοιάζει πολύ έντονα, σχεδόν με κάθε τρόπο, με τους κομήτες που γνωρίζουμε», δήλωσε ο Τομ Στάτλερ, επικεφαλής επιστήμονας της NASA για μικρά σώματα του ηλιακού συστήματος.

«Έχει κάποιες ενδιαφέρουσες ιδιότητες που είναι λίγο διαφορετικές από τους κομήτες του ηλιακού μας συστήματος, αλλά συμπεριφέρεται σαν κομήτης. Έτσι, τα στοιχεία δείχνουν συντριπτικά ότι αυτό το αντικείμενο είναι ένα φυσικό σώμα. Είναι ένας κομήτης».

Οι εικόνες από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble υποδηλώνουν ότι το αντικείμενο έχει πλάτος έως και 5,6 χιλιόμετρα και ταξιδεύει με 209.000 χλμ/ώρα, την υψηλότερη ταχύτητα που έχει καταγραφεί ποτέ για «επισκέπτη» του ηλιακού μας συστήματος.

Ο Στάτλερ τόνισε ότι όλοι οι κομήτες, όχι μόνο αυτοί που είναι διαστρικοί, παρουσιάζουν ορισμένα στοιχεία ανωμαλίας.

«Οι κομήτες είναι μείγματα σκόνης και πάγου, θερμαίνονται από τον ήλιο, αυτή η θέρμανση αλλάζει και το πώς ακριβώς αντιδρούν σε αυτό είναι κάτι λίγο απρόβλεπτο», εξήγησε.

«Έτσι, ακόμη και στο ηλιακό μας σύστημα, οι κομήτες μπορούν να εμφανίσουν ξαφνικά πιο έντονη λάμψη, εάν υπάρχει, ας πούμε, μια συγκεκριμένη ποσότητα πάγου που εξαχνώνεται γρήγορα και απομακρύνει μια μεγάλη ποσότητα σκόνης», δήλωσε ο Στάτλερ.

«Είναι κάτι για το οποίο είναι προετοιμασμένοι οι παρατηρητές και οι ειδικοί μας σε κομήτες και παρουσιάζει μια ευκαιρία να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες», πρόσθεσε.

«Παράθυρο» στα άλλα ηλιακά συστήματα

Ο Στάτλερ τόνισε ότι το αντικείμενο δεν θα πλησιάσει τη Γη σε απόσταση μεγαλύτερη από περίπου 170 εκατομμύρια μίλια, λόγω των θέσεων των πλανητών τους επόμενους μήνες. Θα κάνει κοντινά περάσματα από τον Άρη, τον Δία και την Αφροδίτη.

Όπως επισημαίνει ο Στάτλερ, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί μόνο τρία τέτοια ουράνια σώματα που προέρχονται από άλλα ηλιακά συστήματα. «Αυτό μας ανοίγει ένα παράθυρο που δεν είχαμε ποτέ πριν, απευθείας στη σύνθεση άλλων ηλιακών συστημάτων», επισημαίνει.

Ωστόσο, ο Λόεμπ αναγνώρισε στην ανάρτησή του στο ιστολόγιο ότι «η απλούστερη υπόθεση είναι ότι ο 3I/ATLAS είναι ένας κομήτης» και ότι ανέφερε εναλλακτικές πιθανότητες ως άσκηση αμφισβήτησης προκαταλήψεων.

«Ας διατηρήσουμε αντ’ αυτού την παιδική μας περιέργεια και ας αναζητήσουμε στοιχεία αντί να προσποιούμαστε ότι είμαστε οι ενήλικες στην αίθουσα που γνωρίζουν τις απαντήσεις εκ των προτέρων», έγραψε.

«Η υπόθεση είναι μια ενδιαφέρουσα άσκηση από μόνη της και είναι διασκεδαστική στην παρακολούθηση, ανεξάρτητα από την πιθανή εγκυρότητά της».