Η πιο ισχυρή ηλιακή καταιγίδα από το 2003 χτυπά τη Γη - Ορατό το Βόρειο Σέλας και στην Ελλάδα

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα άρχισε να πλήττει τη Γη από χθες Δευτέρα, προκαλώντας αυξημένη ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις σε δίκτυα ηλεκτροδότησης, δορυφορικά συστήματα και τηλεπικοινωνίες, ενώ παράλληλα δημιουργεί προϋποθέσεις για την εμφάνιση εντυπωσιακού βόρειου σέλαος σε περιοχές όπου το φαινόμενο θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο.

Σύμφωνα με το Space Weather Prediction Center της NOAA, η γεωμαγνητική καταιγίδα κατατάσσεται στο επίπεδο 4 (G4) της πενταβάθμιας κλίμακας έντασης. Όπως εξήγησε ο ειδικός του κέντρου Σον Ντολ, πρόκειται για το ισχυρότερο φαινόμενο που έχει καταγραφεί από το 2003, παρότι το 2024 σημειώθηκε καταιγίδα επιπέδου 5 –η πρώτη τέτοιας έντασης εδώ και δύο δεκαετίες.

Η καταιγίδα προκλήθηκε από ισχυρή ηλιακή έκρηξη και εκτόξευση φορτισμένων σωματιδίων, τα οποία διαταράσσουν το μαγνητικό πεδίο της Γης. Οι επιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν δυσλειτουργίες σε δορυφόρους, παρεμβολές στις επικοινωνίες υψηλών συχνοτήτων και αυξημένα φορτία στα ηλεκτρικά δίκτυα.

Οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί και σήμερα, με μικρότερη ένταση, ενώ δεν αποκλείεται η εμφάνιση βόρειου σέλαος ακόμη και σε νότιες περιοχές των ΗΠΑ, έως και την Αλαμπάμα. Αντίστοιχα έντονα επεισόδια, όπως η λεγόμενη «ηλιακή καταιγίδα του Χάλογουιν», είχαν στο παρελθόν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και ζημιές σε ενεργειακές υποδομές σε Ευρώπη και Αφρική.

Την ίδια ώρα οι εικόνες από το Βόρειο Σέλας έχουν «πλημμυρίσει» τα social media, με το εντυπωσιακό ουράνιο φαινόμενο να γίνεται ορατό μέχρι και τη βόρεια Ελλάδα!