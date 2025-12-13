Ήταν αργά μέσα στον χρόνο για να επιχειρήσει κανείς υπερατλαντικό ταξίδι, όμως, σαν σήμερα, στις 13 Δεκεμβρίου 1577 ο θρυλικός Άγγλος θαλασσοπόρος Φράνσις Ντρέικ απέπλεε από το Πλίμουθ για να επιχειρήσει ένα από τα πιο παράτολμα εγχειρήματα της εποχής: τον περίπλου της Γης. Επρόκειτο για τη δεύτερη επιτυχημένη παγκόσμια περιπλάνηση στην ιστορία μετά τον Μαγγελάνο και την πρώτη κατά την οποία ο ίδιος καπετάνιος ολοκλήρωσε ολόκληρη τη διαδρομή, από την εκκίνηση έως τον τερματισμό.

Οι Άγγλοι τον τίμησαν ως εθνικό ήρωα – και αργότερα η βασίλισσα Ελισάβετ Α' τον έχρισε ιππότη πάνω στο κατάστρωμα του πλοίου του. Για τους Ισπανούς, όμως, ο Ντρέικ δεν ήταν παρά ένας επικίνδυνος πειρατής. Στο γεωπολιτικό σκηνικό της εποχής, η Ισπανική Αυτοκρατορία κυριαρχούσε στις θάλασσες και ο Ντρέικ είχε ήδη χτίσει φήμη από τις επιτυχείς επιδρομές του εναντίον στόλων της Καραϊβικής, που μετέφεραν χρυσό και ασήμι από τις αποικίες στη μητρόπολη.

Ο Φράνσις Ντρέικ / Φωτ.: Wikipedia

Η μυστική εντολή της Ελισάβετ και ο στόλος που χάθηκε στον Νότο

Η εκστρατεία του Ντρέικ ξεκίνησε με έξι πλοία, υπό άκρα μυστικότητα. Η βασίλισσα Ελισάβετ του είχε δώσει –ανεπίσημα αλλά ξεκάθαρα– εντολή να πλήξει την ισπανική παρουσία στην Αμερική και να αποδυναμώσει την οικονομική βάση του Φιλίππου Β'. Το ταξίδι όμως αποδείχθηκε αδυσώπητο: καταιγίδες, συγκρούσεις και σκληρές συνθήκες οδήγησαν στη σταδιακή απώλεια σχεδόν όλου του στόλου.

Μέχρι να διασχίσει τον Πορθμό του Μαγγελάνου και να εισέλθει στον Ειρηνικό –κάτι που ελάχιστοι Ευρωπαίοι είχαν κατορθώσει– είχε απομείνει μόνο το πλοίο του, το Golden Hind, το οποίο αρχικά λεγόταν Pelican αλλά μετονομάστηκε κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Ο χάρτης του περίπλου της Γης από τον Φράνσις Ντρέικ / Φωτ.: Wikipedia

Εξόρμηση στον Ειρηνικό – Λεηλασίες, θησαυροί και η μυθική Nova Albion

Παρά το «κουτσουρεμένο» του πλήρωμα, ο Ντρέικ επιτέθηκε με τόλμη σε ισπανικά λιμάνια κατά μήκος της Νοτίου Αμερικής, αιχμαλωτίζοντας πλοία με αμύθητα πλούτη. Στις περιγραφές της εποχής αναφέρεται ότι οι θησαυροί που άρπαξε περιλάμβαναν ασήμι, χρυσό και πολύτιμα φορτία του εμπορίου του Νέου Κόσμου.

Τον Ιούνιο του 1579, φτάνοντας στη σημερινή Καλιφόρνια, αποβιβάστηκε και κατέλαβε μια περιοχή την οποία ονόμασε Nova Albion (Νέα Αλβιόνα) – από τις πρώτες φορές που Άγγλος εξερευνητής διεκδικούσε εδάφη στον Βορειοαμερικανικό Ειρηνικό.

Η άφιξη του Φράνσις Ντρέικ στην Καλιφόρνια / Φωτ.: Wikipedia

Στη συνέχεια έπλευσε προς τα δυτικά, διασχίζοντας τον απέραντο Ειρηνικό, και έφτασε στα Νησιά Μπαχαρικών της Ινδονησίας, τότε κέντρο του παγκόσμιου εμπορίου μοσχοκάρυδου και γαρίφαλου. Ύστερα συνέχισε μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, ανεβαίνοντας τη δυτική ακτή της Αφρικής μέχρι τη Σιέρα Λεόνε.

Ο θρίαμβος της επιστροφής

Όταν ο Ντρέικ έδεσε ξανά στο Πλίμουθ, στα τέλη Σεπτεμβρίου του 1580, είχε απομείνει με μόλις 59 ναυτικούς από τους αρχικούς 164. Το ταξίδι είχε διάρκεια σχεδόν τριών ετών και θεωρήθηκε τεχνικό, ναυτικό και στρατηγικό επίτευγμα πρώτου μεγέθους.

Το φορτίο του –το οποίο μοιράστηκε με το Στέμμα– είχε τέτοια αξία ώστε μόνο το μερίδιο της βασίλισσας ξεπερνούσε όλα τα άλλα έσοδα της Αγγλίας για εκείνο το έτος. Δεν είναι τυχαίο ότι την επόμενη δεκαετία, ο Ντρέικ θα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ήττα της Ισπανικής Αρμάδας το 1588.

Το ταξίδι του δεν ήταν απλώς εξερευνητικό. Αποτέλεσε καμπή στην πορεία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας προς την παγκόσμια ναυτική υπεροχή.