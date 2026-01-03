Τα γήπεδα της Premier League στην Αγγλία μπορούν να γίνουν εστίες εγκληματικότητας τις ημέρες των αγώνων, απαιτώντας αυξημένη αστυνομική παρουσία. Ωστόσο, κατά το υπόλοιπο του χρόνου, οι τοπικοί αθλητικοί σύλλογοι διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στη μείωση της εγκληματικότητας στις γειτονιές τους.

Μια πρόσφατη μελέτη επικεντρώθηκε στις ημέρες των αγώνων του Tottenham Hotspur Stadium στο Χάρινγκεϊ, βόρεια του Λονδίνου, χρησιμοποιώντας τα καθημερινά στοιχεία εγκληματικότητας του Δήμου για το 2023. Τα δεδομένα έδειξαν αύξηση κατά 20% σε όλα τα «εκφραστικά» εγκλήματα, καθώς και σημαντική άνοδο στα αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά. Τα εκφραστικά εγκλήματα προκύπτουν από συναισθηματική φόρτιση ή συγκρούσεις ταυτότητας, συχνά επιδεινούμενα από την κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών, και μπορούν να οδηγήσουν σε βία ή διατάραξη της τάξης, όπως αναφέρει δημοσίευμα του theconversation.com.

Η ανάλυση, σε συνεργασία με το London Sport και χρησιμοποιώντας δεδομένα της βρετανικής αστυνομίας, έδειξε παράλληλα ότι οι τοπικοί αθλητικοί σύλλογοι λειτουργούν ως προστατευτικός μηχανισμός κατά της εγκληματικότητας, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλού κινδύνου κοντά στο γήπεδο, όπως οι συνοικίες White Hart Lane και Hermitage & Gardens.

Γήπεδα και εγκληματικότητα: Όταν οι μέρες των αγώνων φέρνουν ένταση

Σύμφωνα με τη θεωρία της «ρουτίνας δραστηριοτήτων», τρεις παράγοντες συντελούν στην ευκαιρία για εγκλήματα τις ημέρες αγώνων. Η παρουσία ατόμων υπό την επήρεια αλκοόλ ή με έντονη αντιπαλότητα ομάδων («παράγοντες κινδύνου»), η συγκέντρωση μεγάλων και πυκνών πλήθων φιλάθλων («ευάλωτοι στόχοι») και η ανακατεύθυνση ή υπερφόρτωση των αστυνομικών πόρων («απουσία ικανοποιητικής επίβλεψης»).

Το 2023, γύρω από το Tottenham Hotspur Stadium, σημειώθηκαν 33 παραβάσεις δημόσιας τάξης, που αντιστοιχούν στο 20% όλων των αντίστοιχων παραβάσεων στην περιοχή, ενώ 78 αδικήματα σχετιζόμενα με ναρκωτικά αντιπροσώπευαν το 47% των συνολικών αδικημάτων της περιοχής. Η μέση προσέλευση σε έναν αγώνα της Premier League ξεπερνά τους 61.000 θεατές, συμπεριλαμβανομένων περίπου 3.000 φιλοξενούμενων οπαδών.

Τα «σημεία υψηλής επικινδυνότητας» είναι ιδιαίτερα εντοπισμένα γύρω από σταθμούς μεταφοράς, όπως οι White Hart Lane και Bruce Grove, καθώς και οι στάσεις των λεωφορείων Bounds Green και Woodside. Η μελέτη επισημαίνει επίσης τον κίνδυνο μετατόπισης της αστυνομικής προσοχής: η συγκέντρωση δυνάμεων γύρω από το γήπεδο μπορεί να αφήσει παρακείμενες περιοχές χωρίς επαρκή προστασία.

Η προστατευτική δύναμη των αθλητικών συλλόγων στις γειτονιές

Αντίθετα, οι κοινοτικές αθλητικές λέσχες στις γειτονιές του Λονδίνου φαίνεται να μειώνουν την εγκληματικότητα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως οι White Hart Lane και Hermitage & Gardens, που αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά βίας και παραβάσεων ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, οι δραστηριότητες των συλλόγων περιορίζουν αυτά τα εγκλήματα, ενώ τον χειμώνα και τις διακοπές των σχολείων, όταν μειώνεται η δράση των συλλόγων και οι νέοι έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο χωρίς επίβλεψη, η προστατευτική επίδραση μειώνεται.

Η έρευνα υποδεικνύει ότι οι πολιτικοί θα πρέπει να επενδύουν όχι μόνο σε προγράμματα καλοκαιρινών δραστηριοτήτων αλλά και σε χειμερινά «γεφυρωτικά» προγράμματα, ενισχύοντας κλειστούς αθλητικούς χώρους και κατασκηνώσεις κατά τη διάρκεια των διακοπών για να διατηρείται η κοινωνική επίβλεψη που αποτρέπει την παραβατικότητα.

Ωστόσο, η προστατευτική επίδραση δεν είναι ίδια για όλους τους συλλόγους. Σε ήσυχες, χαμηλής πυκνότητας περιοχές, η συγκέντρωση αθλητικών δραστηριοτήτων μπορεί να προκαλέσει μικρή αύξηση εκφραστικών εγκλημάτων, πιθανώς λόγω της εισροής επισκεπτών και της αναστάτωσης του τοπικού κοινωνικού ιστού.

Συμβολή του αθλητισμού στην κοινωνική επίβλεψη και ανάπτυξη δεξιοτήτων στους νέους

Παρά τις διαφοροποιήσεις, η συμμετοχή στα αθλήματα αναπτύσσει δεξιότητες και χαρακτηριστικά στους νέους που λειτουργούν αποτρεπτικά έναντι της βίας, όπως αυτοέλεγχο, ομαδικότητα, συνεργασία, κοινωνική συμπεριφορά και ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων. Οι αθλητικοί σύλλογοι καλύπτουν τον ελεύθερο χρόνο των εφήβων, προσφέροντας κοινωνική επίβλεψη από προπονητές και μέντορες, ιδίως σε περιοχές υψηλής φτώχειας.

Τον Απρίλιο του 2025, ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, ανακοίνωσε ότι η Μονάδα Μείωσης Βίας επενδύει επιπλέον £1 εκατομμύριο για να παρέχει αθλητικές δραστηριότητες σε νέους υψηλού κινδύνου, σε συνεργασία με τα 17 επαγγελματικά ποδοσφαιρικά κλαμπ της πόλης, δημιουργώντας θετικές ευκαιρίες για τους νέους σε όλη την πρωτεύουσα.