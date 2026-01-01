Ώρα και κανάλι για τις «μάχες» της Premier League - Που θα δείτε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι

Η 19η αγωνιστική της αγγλικής Premier League ολοκληρώνεται την Πέμπτη (01/01) με τη διεξαγωγή τεσσάρων αγώνων.

Στις 19:30 η Λίβερπουλ επιδιώκει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα και υποδέχεται τη μαχητική Λιντς στο «Άνφιλντ». Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το κανάλι Novasports Premier League.

Την ίδια ώρα (19:30) η Κρίσταλ Πάλας φιλοξενεί την αξιόλογη Φούλαμ. Τηλεοπτική μετάδοση από τη συχνότητα Novasports Prime.

Στις 22:00 η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα δοκιμάζεται στην έδρα της έκπληξης του φετινού πρωταθλήματος, Σάντερλαντ. Ο αγώνας διεξάγεται στο «Στάδιο του Φωτός» και θα μεταδοθεί από το Novasports Premier League.

Την ίδια ώρα, η Μπρέντφορντ αντιμετωπίζει την Τότεναμ. Το ντέρμπι του Λονδίνου θα μεταδοθεί από το κανάλι Novasports Prime.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας πατώντας εδώ.