Ώρα και κανάλι για τις «μάχες» της Premier League - Που θα δείτε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι
Η αγωνιστική δράση στην Premier League κορυφώνεται με 4 αγώνες προγραμματισμένους για το απόγευμα και το βράδυ της Πέμπτης (01/01).
Η 19η αγωνιστική της αγγλικής Premier League ολοκληρώνεται την Πέμπτη (01/01) με τη διεξαγωγή τεσσάρων αγώνων.
Στις 19:30 η Λίβερπουλ επιδιώκει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα και υποδέχεται τη μαχητική Λιντς στο «Άνφιλντ». Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το κανάλι Novasports Premier League.
Την ίδια ώρα (19:30) η Κρίσταλ Πάλας φιλοξενεί την αξιόλογη Φούλαμ. Τηλεοπτική μετάδοση από τη συχνότητα Novasports Prime.
Στις 22:00 η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα δοκιμάζεται στην έδρα της έκπληξης του φετινού πρωταθλήματος, Σάντερλαντ. Ο αγώνας διεξάγεται στο «Στάδιο του Φωτός» και θα μεταδοθεί από το Novasports Premier League.
Την ίδια ώρα, η Μπρέντφορντ αντιμετωπίζει την Τότεναμ. Το ντέρμπι του Λονδίνου θα μεταδοθεί από το κανάλι Novasports Prime.
Μπορείτε να δείτε το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας πατώντας εδώ.