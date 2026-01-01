Σπορ Αθλητικές Μεταδόσεις Premier League Λίβερπουλ Μάντσεστερ Σίτι Ποδόσφαιρο

Ώρα και κανάλι για τις «μάχες» της Premier League - Που θα δείτε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι

Η αγωνιστική δράση στην Premier League κορυφώνεται με 4 αγώνες προγραμματισμένους για το απόγευμα και το βράδυ της Πέμπτης (01/01).

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η 19η αγωνιστική της αγγλικής Premier League ολοκληρώνεται την Πέμπτη (01/01) με τη διεξαγωγή τεσσάρων αγώνων. 

Στις 19:30 η Λίβερπουλ επιδιώκει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα και υποδέχεται τη μαχητική Λιντς στο «Άνφιλντ». Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το κανάλι Novasports Premier League

Την ίδια ώρα (19:30) η Κρίσταλ Πάλας φιλοξενεί την αξιόλογη Φούλαμ. Τηλεοπτική μετάδοση από τη συχνότητα Novasports Prime.

Στις 22:00 η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα δοκιμάζεται στην έδρα της έκπληξης του φετινού πρωταθλήματος, Σάντερλαντ. Ο αγώνας διεξάγεται στο «Στάδιο του Φωτός» και θα μεταδοθεί από το Novasports Premier League.

Την ίδια ώρα, η Μπρέντφορντ αντιμετωπίζει την Τότεναμ. Το ντέρμπι του Λονδίνου θα μεταδοθεί από το κανάλι Novasports Prime.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας πατώντας εδώ.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Αθλητικές Μεταδόσεις Premier League Λίβερπουλ Μάντσεστερ Σίτι Ποδόσφαιρο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader