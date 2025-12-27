Νότιγχαμ - Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Ο Σερκί «λύγισε» την αξιόμαχη Φόρεστ
Η Νότιγχαμ αντιστάθηκε σθεναρά, όμως η Μάντσεστερ Σίτι με τον Ραγιάν Σερκί σε καταπληκτική φόρμα πήρε σπουδαίο «διπλό» στη μάχη τίτλου.
Τη πίεσή της στην Άρσεναλ συνεχίζει να ασκεί η Μάντσεστερ Σίτι, στη μεγάλη «μάχη» τίτλου στην Premier League. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα επικράτησε με 1-2 στη πολύ δύσκολη και πάντα επικίνδυνη έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ και ανέβηκε, έστω και προσωρινά, στη κορυφή της βαθμολογίας στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.
Η ομάδα του Σον Ντάις ήταν εξαιρετική, στο πρώτο ημίχρονο «μπλόκαρε» εξ' ολοκλήρου την αντίπαλό της, όμως η ατομική ποιότητα της Μάντσεστερ Σίτι «μίλησε» στο κατάλληλο σημείο! Μεγάλος πρωταγωνιστής, για ακόμη ένα παιχνίδι το τελευταίο διάστημα, ο Ραγιάν Σερκί για τους «πολίτες», ο οποίος με ένα γκολ και μία ασίστ «υπέγραψε» τη νίκη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Νότιγχαμ Φόρεστ διαμαρτύρεται για τη φάση του νικητήριου τέρματος της Μάντσεστερ Σίτι, υποστηρίζοντας πως υπάρχει φάουλ πάνω στον Μόργκαν Γκιμπς Γουάιτ.
Στα της αναμέτρησης, στο πρώτο ημίχρονο η Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν ανώτερη και έφτασε κοντά στο γκολ με τον Γκιμπς Γουάιτ στο 20ο λεπτό, όμως ο Άγγλος μέσος δεν κατάφερε να κάνει το πλασέ από πλεονεκτική θέση. Το πρώτη μέρος έληξε χωρίς σκορ (0-0), με την Μάντσεστερ Σίτι να ανοίγει το σκορ στη πρώτη της αξιόλογη στιγμή στο ματς στο δεύτερο μέρος.
Συγκεκριμένα, στο 48ο λεπτό ο Σερκί έκανε καταπληκτική κάθετη πάσα στον Ράιντερς ο οποίος πλάσαρε εύστοχα τον εξερχόμενο Βίκτορ, ανοίγοντας το σκορ. Οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν άμεσα και κατάφεραν να ισοφαρίσουν με ένα εκπληκτικό γκολ. Μετά από πολύ όμορφα εκδηλωμένη επίθεση, ο Γκιμπς Γουάιτ έκανε τη κάθετη πάσα, ο Ιγκόρ Ζεσούς έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά με τον Χάτσινσον να κάνει άψογο τελείωμα στη κίνηση για το 1-1 στο 54ο λεπτό.
Ο Βίκτορ έκανε εξαιρετική απόκρουση σε τελική του Φόντεν μέσα από τη περιοχή, τα λεπτά περνούσαν, το ισόπαλο 1-1 παρέμενε, ώσπου ήρθε η καταλυτική φάση του 83ου λεπτού. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Φόντεν, ο Γκβάρντιολ «έσπασε» τη μπάλα στον Σερκί, ο οποίος με «ξερό» σουτ από τα όρια της περιοχής έστειλε τη μπάλα στο βάθος της εστίας της Νότιγχαμ Φόρεστ, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2.
Πηγή: Athletiko.gr