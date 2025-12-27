Νότιγχαμ - Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Ο Σερκί «λύγισε» την αξιόμαχη Φόρεστ

Τη πίεσή της στην Άρσεναλ συνεχίζει να ασκεί η Μάντσεστερ Σίτι, στη μεγάλη «μάχη» τίτλου στην Premier League. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα επικράτησε με 1-2 στη πολύ δύσκολη και πάντα επικίνδυνη έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ και ανέβηκε, έστω και προσωρινά, στη κορυφή της βαθμολογίας στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Η ομάδα του Σον Ντάις ήταν εξαιρετική, στο πρώτο ημίχρονο «μπλόκαρε» εξ' ολοκλήρου την αντίπαλό της, όμως η ατομική ποιότητα της Μάντσεστερ Σίτι «μίλησε» στο κατάλληλο σημείο! Μεγάλος πρωταγωνιστής, για ακόμη ένα παιχνίδι το τελευταίο διάστημα, ο Ραγιάν Σερκί για τους «πολίτες», ο οποίος με ένα γκολ και μία ασίστ «υπέγραψε» τη νίκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Νότιγχαμ Φόρεστ διαμαρτύρεται για τη φάση του νικητήριου τέρματος της Μάντσεστερ Σίτι, υποστηρίζοντας πως υπάρχει φάουλ πάνω στον Μόργκαν Γκιμπς Γουάιτ.

Στα της αναμέτρησης, στο πρώτο ημίχρονο η Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν ανώτερη και έφτασε κοντά στο γκολ με τον Γκιμπς Γουάιτ στο 20ο λεπτό, όμως ο Άγγλος μέσος δεν κατάφερε να κάνει το πλασέ από πλεονεκτική θέση. Το πρώτη μέρος έληξε χωρίς σκορ (0-0), με την Μάντσεστερ Σίτι να ανοίγει το σκορ στη πρώτη της αξιόλογη στιγμή στο ματς στο δεύτερο μέρος.

Συγκεκριμένα, στο 48ο λεπτό ο Σερκί έκανε καταπληκτική κάθετη πάσα στον Ράιντερς ο οποίος πλάσαρε εύστοχα τον εξερχόμενο Βίκτορ, ανοίγοντας το σκορ. Οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν άμεσα και κατάφεραν να ισοφαρίσουν με ένα εκπληκτικό γκολ. Μετά από πολύ όμορφα εκδηλωμένη επίθεση, ο Γκιμπς Γουάιτ έκανε τη κάθετη πάσα, ο Ιγκόρ Ζεσούς έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά με τον Χάτσινσον να κάνει άψογο τελείωμα στη κίνηση για το 1-1 στο 54ο λεπτό.

Rayan Cherki now has 50 goal contributions across Europe's top five leagues during his career (16 goals, 34 assists).



No player has more assists in the Premier League this season than the 22-year-old (7).🪄 pic.twitter.com/yRdQ85oniy — Squawka (@Squawka) December 27, 2025

Ο Βίκτορ έκανε εξαιρετική απόκρουση σε τελική του Φόντεν μέσα από τη περιοχή, τα λεπτά περνούσαν, το ισόπαλο 1-1 παρέμενε, ώσπου ήρθε η καταλυτική φάση του 83ου λεπτού. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Φόντεν, ο Γκβάρντιολ «έσπασε» τη μπάλα στον Σερκί, ο οποίος με «ξερό» σουτ από τα όρια της περιοχής έστειλε τη μπάλα στο βάθος της εστίας της Νότιγχαμ Φόρεστ, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2.

5 defenders and a goalkeeper in the post and Cherki still scored from a narrow spot😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/YPNIbE5aFZ — Isak (@alex_isak1) December 27, 2025

Πηγή: Athletiko.gr