Το μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου έγινε μια «μπλε κηλίδα» στον ωκεανό και εξαφανίζεται

Νέες δορυφορικές φωτογραφίες αποκαλύπτουν ότι ένα από τα μεγαλύτερα και μακροβιότερα παγόβουνα στον κόσμο, το A23a, δεν θα υπάρχει για πολύ ακόμα. Ο δορυφόρος Terra της NASA το φωτογράφισε στις 26 Δεκεμβρίου και δείχνει μια σειρά από έντονες μπλε ραβδώσεις στην επιφάνειά του, σηματοδοτώντας τον επικείμενο θάνατό του. Η μάζα πάγου, η οποία μέχρι πρόσφατα ήταν τρεις φορές μεγαλύτερη από τη Νέα Υόρκη, είναι ένα από τα παλαιότερα παγόβουνα που έχουν καταγραφεί, πλησιάζοντας τα 40ά του γενέθλια.

το Α23a, που ονομάστηκε «βασίλισσα των παγόβουνων», αποκόπηκε από τον παγετώνα Filchner-Ronne της Ανταρκτικής το καλοκαίρι του 1986, αλλά γρήγορα «κόλλησε» στη θέση που βρίσκεται σήμερα, όταν ο πυθμένας του «βρήκε» στον βυθό. Παρέμεινε παγιδευμένο για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, χωρίς να συρρικνωθεί σχεδόν καθόλου λόγω της εγγύτητάς του με τον παγετώνα από τον οποίο προήλθε. Ωστόσο, τελικά απελευθερώθηκε από τον βυθό της θάλασσας το 2020 και άρχισε να απομακρύνεται από την Ανταρκτική.



Το ταξίδι που ακολούθησε ήταν γεμάτο περιπέτειες. Πρώτα, παγιδεύτηκε ξανά, αυτή τη φορά σε ένα τεράστιο ωκεάνιο ρεύμα ή δίνη, που το έκανε να περιστρέφεται στη θέση του για μήνες. Στη συνέχεια, τον Δεκέμβριο του 2024, κατευθύνθηκε προς το νησί της Νότιας Γεωργίας, προκαλώντας φόβους στους ερευνητές ότι θα προσάραζε ξανά και θα προκαλούσε μια πιθανή οικολογική καταστροφή για τους πιγκουίνους που κατοικούν στο νησί. Ωστόσο, αυτό το σενάριο αποφεύχθηκε όταν το A23a άρχισε να διαλύεται τον Μάιο του 2025, λίγο πριν φτάσει στο νησί. Έκτοτε, το μεγαλύτερο τμήμα του παγόβουνου που απέμεινε έχει παρασυρθεί πιο βόρεια, στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, όπου τα θερμότερα νερά που κυκλοφορούν από τη Νότια Αμερική έχουν αρχίσει να το καταστρέφουν.



Νέες φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν στις 26 Δεκεμβρίου από τον δορυφόρο Terra της NASA, αποκαλύπτουν μια εντελώς διαφορετική εκδοχή του A23a. Το παγόβουνο, που τώρα έχει περίπου το ένα τρίτο του αρχικού του μεγέθους, εμφανίζεται καλυμμένο με «λιμνούλες» μπλε νερού που περιβάλλουν παχιά περιγράμματα λευκού πάγου, τα οποία ονομάζονται «τείχη». Στην εικόνα, το A23a πλαισιώνεται επίσης από μια «λιμνούλα» γκρίζας λάσπης, γνωστή ως «παγωμένη μελάγγη», η οποία πιθανότατα έχει διαρρεύσει από κάτω από το παγόβουνο. Περιβάλλεται επίσης από εκατοντάδες μικρότερα παγόβουνα που έχουν αποκολληθεί από τις άκρες του.

