Πώς το iPhone διέλυσε ό,τι ξέραμε για την επικοινωνία – και ξαναέγραψε την τεχνολογία

Σαν σήμερα, 9 Ιανουαρίου 2007, ο Στιβ Τζομπς ανέβηκε στη σκηνή του Macworld στο Σαν Φρανσίσκο και έκανε κάτι που, εκ των υστέρων, μοιάζει σχεδόν αδιανόητο. Παρουσίασε ένα προϊόν που θα συγκλόνιζε τον κόσμο, χρησιμοποιώντας ένα όνομα που δεν ανήκε καν στην εταιρεία του. Το iPhone ξεκίνησε ως τεχνολογική επανάσταση, αλλά και ως ένα από τα μεγαλύτερα ρίσκα στην ιστορία του branding.

Το ρίσκο που δικαιώθηκε

Εκ των υστέρων, η απόφαση του Jobs να παρουσιάσει ένα προϊόν-σεισμό με όνομα που ανήκε στη Cisco καταγράφεται ως ένα από τα πιο τολμηρά στοιχήματα που έχουν γίνει ποτέ σε επίπεδο brand. Και όμως, ήταν από εκείνα που δικαιώνονται μόνο όταν κερδίζεις ολοκληρωτικά.

Εκείνη την ημέρα, ο Jobs μίλησε με απόλυτη βεβαιότητα για ένα «επαναστατικό και μαγικό προϊόν», το οποίο όπως είπε, ήταν «τουλάχιστον πέντε χρόνια μπροστά από οποιοδήποτε άλλο κινητό τηλέφωνο». Δεν το παρουσίασε ως υπόσχεση. Το παρουσίασε ως γεγονός.

Από τα γέλια στις ουρές

Λίγους μήνες αργότερα, οι αμφιβολίες εξαφανίστηκαν. Έξι μήνες μετά την παρουσίαση, χιλιάδες καταναλωτές σχημάτιζαν ουρές έξω από τα καταστήματα της Apple για να είναι από τους πρώτους που θα κρατούσαν το iPhone στα χέρια τους. Το μοντέλο των 4GB κόστιζε 499 δολάρια, ενώ εκείνο των 8GB έφτανε τα 599 δολάρια, τιμές που για το 2007 θεωρήθηκαν προκλητικές. Δεν απέτρεψαν κανέναν.

Η παγκόσμια απογείωση

Τον Νοέμβριο του 2007, με περισσότερες από 1,4 εκατομμύρια πωλήσεις, το iPhone ανακηρύχθηκε «Εφεύρεση της Χρονιάς» από το περιοδικό Time. Στα τέλη του ίδιου έτους ξεκίνησε η διάθεσή του στην Ευρώπη, ενώ το 2008 ακολούθησε η Ασία.

Τον Ιούλιο του 2008, η Apple εγκαινίασε το App Store, δημιουργώντας όχι απλώς μια αγορά εφαρμογών, αλλά μια ολόκληρη νέα ψηφιακή οικονομία.

Όταν το προϊόν έγινε φαινόμενο

Το 2012, μόλις πέντε χρόνια μετά το ντεμπούτο του, είχαν ήδη πουληθεί περισσότερα από 200 εκατομμύρια iPhones παγκοσμίως. Εκεί το iPhone έπαψε οριστικά να είναι συσκευή. Έγινε τρόπος ζωής.

Παράλληλα, η Apple μετατράπηκε σε έναν από τους πιο ισχυρούς επιχειρηματικούς κολοσσούς που υπήρξαν ποτέ, με χρηματιστηριακή αξία που σήμερα αγγίζει τα 3,66 τρισ. δολάρια.

Το συμπέρασμα, χωρίς ωραιοποίηση

Το iPhone δεν άλλαξε απλώς την επικοινωνία και την τεχνολογία. Άλλαξε τον τρόπο που ζούμε με την οθόνη και από την οθόνη. Και όλα ξεκίνησαν σαν σήμερα, με ένα προϊόν που δεν ζητούσε άδεια. Ούτε από την αγορά. Ούτε από το ίδιο του το όνομα.