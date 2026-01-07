Agro-Verify:Πώς θα λειτουργεί η εφαρμογή με το barcode που βάζει τέλος στις ελληνοποιήσεις προϊόντων

Για χρόνια, ο όρος «ελληνικό προϊόν» χρησιμοποιήθηκε με υπερβολική ευκολία. Άλλοτε σωστά, άλλοτε καθαρά καταχρηστικά. Ελληνοποιήσεις, αδιαφανείς διαδρομές και ελλιπείς έλεγχοι υπονόμευσαν τόσο την εμπιστοσύνη των καταναλωτών όσο και το εισόδημα των πραγματικών παραγωγών.

Σε αυτό το τοπίο έρχεται η εφαρμογή Agro-Verify, ως ένα ψηφιακό εργαλείο ιχνηλασιμότητας που φιλοδοξεί να κάνει κάτι απλό αλλά κρίσιμο, να συνδέσει το προϊόν με την «αλήθεια» του. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Δημήτρης Παπαστεργίου κατά την εξειδίκευσης των μέτρων για τους αγρότες, όλα τα ελληνικά προϊόντα στο εξής θα φέφουν barcode.

Mε το καινοτόμο σύστημα Εθνικής Ιχνηλάτησης καταγράφεται τι συμβαίνει με τα ελληνικά προϊόντα, καθώς σήμερα δεν αναγράφεται με σαφήνεια η προέλευση, και γι’ αυτό εισάγεται κωδικοποίηση ώστε κάθε ελληνικό προϊόν να διαθέτει μοναδικό barcode που το ακολουθεί από το χωράφι στο ράφι, επιτρέποντας να γνωρίζουμε πόσα προϊόντα στα ράφια είναι ελληνικά και πόσα φέρουν εισαγόμενο barcode.

Η εφαρμογή Agro-Verify έχει σχεδιαστεί για να βάλει μια στοιχειώδη τάξη σε ένα πεδίο που μέχρι σήμερα βασιζόταν στο «λόγια του αέρα»: τις ελληνοποιήσεις αγροτικών προϊόντων. Με απλά λόγια, στόχος της είναι να μπορεί ο καταναλωτής και ταυτόχρονα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να διασταυρώνει αν αυτό που αγοράζει ως «ελληνικό» είναι όντως ελληνικό.

Πώς θα λειτουργεί στην πράξη

1. Σήμανση με QR code

Τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που εντάσσονται στο σύστημα θα φέρουν μοναδικό QR code στη συσκευασία τους. Δεν μιλάμε για διαφημιστικό αυτοκόλλητο, αλλά για ψηφιακό «αποτύπωμα» του προϊόντος.

2. Σκανάρισμα από τον καταναλωτή

Ο καταναλωτής, με το κινητό του, σκανάρει το QR code μέσω της εφαρμογής Agro-Verify και βλέπει βασικές πληροφορίες:

χώρα και περιοχή παραγωγής

παραγωγό ή μονάδα προέλευσης

στάδια διακίνησης (τυποποίηση, μεταφορά)

κατηγορία προϊόντος (π.χ. γάλα, κρέας, φρούτα)

Αν κάτι «δεν κολλάει», το μάτι το πιάνει αμέσως.

3. Διασταύρωση στοιχείων σε πραγματικό χρόνο

Τα δεδομένα της εφαρμογής διασταυρώνονται με κρατικές βάσεις (δηλώσεις παραγωγής, παραστατικά, ισοζύγια εισροών-εκροών). Έτσι, ένα προϊόν που δηλώνεται ως ελληνικό αλλά δεν «βγαίνει» αριθμητικά, ανάβει κόκκινο λαμπάκι.

4. Εργαλείο ελέγχου για τις Αρχές

Η Agro-Verify δεν είναι μόνο για τον καταναλωτή. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες αποκτούν:

άμεση εικόνα της διακίνησης

δυνατότητα στοχευμένων ελέγχων

ψηφιακό ιστορικό για κάθε προϊόν

Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερα στοιχεία. Και λιγότερα άλλοθι.

5. Σταδιακή επέκταση

Στην αρχή θα καλύπτει συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων (κυρίως γάλα, κρέας, οπωροκηπευτικά), με στόχο να επεκταθεί σταδιακά σε όλο το φάσμα της αγροδιατροφής.



Τι αλλάζει ουσιαστικά

Ο καταναλωτής παύει να είναι στο σκοτάδι.

Ο συνεπής παραγωγός προστατεύεται.

Οι «μαϊμού» ελληνοποιήσεις δυσκολεύουν αισθητά.

Γιατί εφαρμόζεται

Η Agro-Verify εφαρμόζεται γιατί το πρόβλημα δεν λύνεται πια με δηλώσεις προθέσεων και αποσπασματικούς ελέγχους.

Για να μπει φρένο στις ελληνοποιήσεις. Όταν εισαγόμενα προϊόντα βαφτίζονται ελληνικά, ζημιώνεται η αγορά, συμπιέζονται οι τιμές και τιμωρούνται οι συνεπείς παραγωγοί.

Για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Ο καταναλωτής θέλει να ξέρει τι αγοράζει και από πού προέρχεται – όχι να το παίρνει «με πίστη».

Για να ενισχυθεί η διαφάνεια στην αλυσίδα τροφίμων. Από την παραγωγή μέχρι το ράφι, κάθε στάδιο αφήνει ψηφιακό ίχνος.

Για να γίνουν οι έλεγχοι πιο έξυπνοι και λιγότερο τυφλοί. Οι Αρχές αποκτούν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και μπορούν να στοχεύουν εκεί όπου υπάρχουν ασυνέπειες.

Για να προστατευτεί το ελληνικό brand. Όταν όλα βαφτίζονται «ελληνικά», στο τέλος τίποτα δεν είναι.

Δεν είναι πανάκεια, ούτε θα εξαφανίσει από μόνη της την παρανομία. Είναι όμως ένα ψηφιακό φίλτρο που κάνει τη λαμογιά πιο δύσκολη, πιο ριψοκίνδυνη και κυρίως πιο ορατή. Και αυτό, στην ελληνική αγορά, δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα.