LIVE: Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης για τους αγρότες - Στα 8,5 λεπτά η κιλοβατώρα το αγροτικό ρεύμα

Στην ανακοίνωση των μέτρων της κυβέρνησης για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου προχωρούν αυτή την ώρα, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιείται στα γραφεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και όπως έχει ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση αποτελεί την τελική πρόταση προς τους αγρότες.

«Οι πραγματικοί παραγωγοί θα βγουν κερδισμένοι»

«Η κυβέρνηση στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αναλάβει τις ευθύνες της, μας απασχόλησε όλους τους τελευταίους μήνες λόγω του νέου συστήματος που υιοθετήθηκε για τις πληρωμές» είπε ο κ. Χατζηδάκης ξεκινώντας τη συνέντευξη Τύπου και επανέλαβε ότι συνολικά οι πληρωμές για το 2025 έφτασαν για πρώτη φορά στα 3,82 δισ. ευρώ.

237 εκατ. ευρώ της βασικής εισοδηματικής στήριξης δεν έχουν καταβληθεί έως τώρα λόγω των εκκρεμών ελέγχων και των ενστάσεων και εκτιμάται ότι το τελικό ποσό θα είναι περίπου στα 160 εκατ. ευρώ και τα οποία θα κατανεμηθούν σε κτηνοτρόφους και βαμβακοπαραγωγούς.

«Αν είχαμε πληρώσει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπήρχε ο κίνδυνος για νέα πρόστιμα ή για αναστολή των επιδοτήσεων» είπε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε:

«Οι πραγματικοί παραγωγοί θα βγουν κερδισμένοι γιατί τα ίδια κονδύλια θα κατανέμονται με δικαιότερο τρόπο για όσους πραγματικά παράγουν».

Όπως διευκρινίστηκε, 7.004 περιπτώσεις έχουν παραπεμφθεί για ελέγχους και περίπου 3.000 ελέγχονται από την ΑΑΔΕ ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχει άλλες περιπτώσεις για την ακρίβεια των σχετικών δηλώσεων.

Από τα 27 αιτήματα των αγροτών τα 16, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη έχουν ικανοποιηθεί, ενώ 4 ακόμα βρίσκονται υπό εξέταση. Επτά ακόμη αιτήματα κρίνονται εκτός δημοσιονομικών ορίων και εκτός των ευρωπαϊκών κανόνων.

«Οι πόρτες της κυβέρνησης και του υπουργείου είναι πάντα ανοιχτές» είπε ο κ. Χατζηδάκης χαρακτηρίζοντας «μεγάλη ευκαιρία» τη διακομματική επιτροπή που πρότεινε ο πρωθυπουργός ώστε να συζητηθεί το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.

«Εθνικός διάλογος για τη νέα ΚΑΠ»

«Σύντομα ξεκινάμε εθνικό διάλογο με όλους τους αγρότες σε όλη τη χώρα για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική» είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τονίζοντας πως θα πρέπει να χαραχθεί μια εθνική στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα - στρατηγική που θα ξεπερνά τον βίο της κυβέρνησης.

Μάλιστα ο κ. Τσιάρας δήλωσε πως η κυβέρνηση είναι ανοιχτή να συζητήσει και για την συμφωνία ΕΕ - Mercosur στο πλαίσιο της διεκδικήσεων που έχει ήδη παρουσιάσει η χώρα για τα ελληνικά προϊόντα.

Τα μέτρα

Παρουσιάζοντας τα μέτρα, ο κ. Τσιάρας ανακοίνωσε ότι οι βαμβακοπαραγωγοί και οι σιτοπαραγωγοί θα λάβουν 80 εκατ. ευρώ για την πλήρη κάλυψη της σχετικής ζήτησης.

Για το ρεύμα:

Στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ, η ΔΕΗ επεκτείνει από 1ης Απριλίου 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για 2 έτη.



Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές η τιμή μειώνεται σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα.



Όπως είπε ο κ. Τσιάρας, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ε.Ε. που εφαρμόζει σύστημα εγγυημένων τιμών με τη χαμηλότερη τιμή που δεν εγείρει θέματα ανταγωνισμού.

Για τον ΕΛΓΑ:

Θεσπίζεται αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας (από 80% σήμερα), χωρίς αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς.



Για το σύνολο γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων θα ισχύει πλέον από την καταβολή στα τέλη του 2026 η παρακράτηση από τη βασική ενίσχυση σε δύο στάδια, έτσι ώστε όλοι να είναι ασφαλισμένοι.



Αυξάνεται το όριο αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ (από 70.000 ευρώ σήμερα).



Επίσης ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν πλέον στη διάθεση τους οι αγρότες στο πλαίσιο του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

«Η κυβέρνηση έχει στόχο την επανεκκίνηση του αγροτικού τομέα με διαφάνεια και τώρα είναι η ώρα της ευθύνης για όλους» είπε ο κ. Τσιάρας επαναλαμβάνοντας ότι η πόρτα του υπουργείου είναι πάντα ανοιχτή στον διάλογο.