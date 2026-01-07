«Κλείδωσε» το αγροτικό ρεύμα, ανοίγει το κεφάλαιο των κυρώσεων για τα μπλόκα

Με τις σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις των μέτρων ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος το Μέγαρο Μαξίμου εισέρχεται στην επόμενη φάση του σχεδίου διαχείρισης των αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς πλέον έχει καταστεί ξεκάθαρη η απροθυμία των εξεγερμένων αγροτών να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το… κουαρτέτο Κωστής Χατζηδάκης, Κώστας Τσιάρας, Δημήτρης Παπαστεργίου και Θάνος Πετραλιάς αναμένεται να περιγράψουν λεπτομερώς τα κυρία σημεία του πακέτου ενίσχυσης, στο οποίο κατέληξε τα προηγούμενα 24ώρα η κυβέρνηση.

Όπως, εξάλλου, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης τα μέτρα, που θα ανακοινωθούν σήμερα, δεν είναι προς διαπραγμάτευση, καθώς οι αγρότες αρνήθηκαν πεισματικά κάθε πρόταση για διάλογο, που απηύθυνε τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο αρμόδιος Υπουργός τις προηγούμενες εβδομάδες.

Κλειδώνει στα 8,5 λεπτά το ρεύμα

Όπως έγραψε αναλυτικά το flash.gr, η κύρια εκκρεμότητα αφορούσε την οριστικοποίηση της τιμής για το φθηνό αγροτικό ρεύμα. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, αυτή, φαίνεται πως «κλείδωσε» γύρω στη ζώνη των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα για δύο χρόνια. Επιπλέον, στις σημερινές ανακοινώσεις θα περιγραφεί η ψηφιακή εφαρμογή, που θα καταργεί στην αντλία τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Είναι ήδη γνωστό, εξάλλου, ότι εφ εξής ο ΕΛΓΑ θα αποζημιώνει στο 100%, ενώ ένα κονδύλι, ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ θα κατανεμηθεί μεταξύ κτηνοτρόφων και παραγωγών σιταριού και βαμβακιού.

Υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος επισημαίνει με νόημα πως η κυβέρνηση δεν έχει ούτε την ευχέρεια, αλλά ούτε και την πολυτέλεια να ενδώσει σε μαξιμαλιστικά αιτήματα των αγροτών, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα εξέπεμπε το λάθος μήνυμα προς άλλες κοινωνικές ομάδες προσκαλώντας τες κατ ουσίαν να προβάλλουν μη ρεαλιστικές διεκδικήσεις.

Η δύσκολη άσκηση των κυρώσεων

Πάντως, τα δύσκολα φαίνεται πως ακόμη είναι μπροστά για την κυβέρνηση. Όπως έχουν προαναγγείλει αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, μετά το πέρας των σημερινών ανακοινώσεων και σε περίπτωση, που δεν εκτονωθούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις – κάτι, που φαντάζει και το επικρατέστερο σενάριο – ενεργοποιείται το κυβερνητικό plan b.

«Η όποια αυτοσυγκράτηση επεδείχθη τις προηγούμενες εβδομάδες και επειδή εφέτος παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών εξαντλήθηκε» τονίζει στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού και διαβεβαιώνει πως από εδώ και πέρα η παρακώλυση συγκοινωνιών θα τιμωρείται βάσει των διατάξεων του νέου αυστηρότερου ΚΟΚ, που εκτός από πρόστιμα περιλαμβάνει και άσκηση ποινικής δίωξης.

Εξάλλου, στις επόμενες συνεργασίες του πρωθυπουργού με τους αρμόδιους Υπουργούς θα αποκρυσταλλωθούν και οι λεπτομέρειες του επιχειρησιακού σχεδίου της ΕΛ.ΑΣ. ώστε να μην κοπεί η χώρα στα δύο, όπως έχουν απειλήσει ότι θα κάνουν οι αγρότες από αύριο.

«Δουλειά της Αστυνομίας είναι να διασφαλίσει την απρόσκοπτη κυκλοφορία στους εθνικούς οδικούς άξονες» αναφέρει αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος, που δεν παραγνωρίζει, πάντως, τις δυσκολίες ενός τέτοιου επιχειρησιακού σχεδίου εξ αιτίας του μεγάλου όγκου των τρακτέρ και της πληθώρας των αξόνων και των παρακαμπτηρίων, που πρέπει να μείνουν ανοιχτές.