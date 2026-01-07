ΠΑΣΟΚ: Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός με προτάσεις για αγρότες και καμπάνια για την ενέργεια

Λίγο πριν η κυβέρνηση παρουσιάσει τα μέτρα της για τους αγρότες , το ΠΑΣΟΚ από τη δική του πλευρά έδωσε στη δημοσιότητα τις δικές του προτάσεις για 7 λεπτά την κιλοβατώρα, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και ενεργειακές κοινότητες.

Με τίτλο «Αγροτικό ρεύμα: Ώρα για πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη» το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε «κοστολογημένη και εφαρμόσιμη πρόταση», όπως αναφέρει που συνοψίζεται στα εξής σημεία:

Ανώτατη τιμή ενέργειας 7 λεπτά την κιλοβατώρα για πέντε χρόνια, χωρίς αστερίσκους, χωρίς μηχανισμούς 1/3–2/3 και χωρίς κρυφές αυξήσεις στο μέλλον.

Το πάγιο μειώνεται στα 5 ευρώ τον μήνα, αναγνωρίζοντας την εποχικότητα της αγροτικής κατανάλωσης.

Στις οφειλές, διατηρείται η ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά προστίθεται ένα ουσιαστικό κίνητρο συνέπειας: έκπτωση 20% στο υπόλοιπο μετά από τρία χρόνια συνέπειας. (*Η ΔΕΗ έχει απολύτως τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μια τέτοια αλλαγή, από τα οφέλη που αποκόμισε από τα προνόμια του ΓΑΙΑ).

Στρατηγικός στόχος: οι αγρότες να γίνουν παραγωγοί της ενέργειας που καταναλώνουν. Με ανάπτυξη αγροτικών ενεργειακών κοινοτήτων, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες

γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και η αξιοποίηση συστημάτων αποθήκευσης.

γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και η αξιοποίηση συστημάτων αποθήκευσης. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία απευθείας τη στιγμή της αγοράς, μέσω ψηφιακής κάρτας αγρότη.

«Η ενεργειακή αυτάρκεια του πρωτογενούς τομέα αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής, τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος», αναφέρουν από την Χαριλάου Τρικούπη.

Πρόκειται για έναν επικοινωνιακό αντιπερισπασμό της Χαριλάου Τρικούπη με διττό σκοπό: Αφ' ενός να κερδίσει την εμπιστοσύνη του αγροτικού κόσμου, τα αιτήματα του οποίου ευθυγραμμίζονται με εκείνα του ΠΑΣΟΚ. Aφ' ετέρου να μην επιτρέψει στην κυβέρνηση να συγκεντρώσει πάνω της όλα τα φώτα από τις ανακοινώσεις που θα κάνει και οι οποίες σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση έχουν χαρακτήρα τελεσιγράφου και δε συνιστούν λύση στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ θέλει να δείξει ότι απέναντι «στα μπαλώματα και την διαχείριση πολιτικού κόστους της ΝΔ», διαθέτει επεξεργασμένο σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα αλλά, όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές στον flash.gr «και συνολική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης για τη χώρα». «Η κυβέρνηση δεν έχει μακροπρόθεσμο σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, απλά κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους με τελεσίγραφα. Στην αρχή ο κ. Μητσοτάκης δήλωνε πρόθυμος να συζητήσει απευθείας με τους αγρότες, χωρίς όμως να θέτει το πλαίσιο του διαλόγου. Στη συνέχεια με αριθμητικές αλχημείες προσπαθούσαν να παραπλανήσουν ότι έλυσαν το … 70% των αιτημάτων και εμφάνισαν ως success story τις καθυστερήσεις πληρωμών και το «γαλάζιο» πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έθεσε σε μνημόνιο τον πρωτογενή τομέα. Και τελικά ο κ. Μαρινάκης μοιράζει τελεσίγραφα καλώντας τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να κάνουν το ακροατήριο στις προαποφασισμένες ανακοινώσεις τους την Τετάρτη», σχολίαζαν από το ΠΑΣΟΚ μετά την προχθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Καμπάνια για την ενέργεια

Την ίδια ώρα, στην Χαριλάου Τρικούπη ξεκινούν από σήμερα διαδικτυακή καμπάνια με σκοπό την τόνωση των θέσεών του κόμματος για την ενέργεια, ένα ζήτημα που «καίει» την πλειονότητα των νοικοκυριών. Η αφετηρία έγινε με τις προαναφερθείσες προτάσεις που εστιάζουν στους αγρότες.

Αύριο Πέμπτη θα ακολουθήσει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα νοικοκυριά (τιμολόγια) και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα παρουσιαστεί η συνολική πολιτική για την δίκαιη πράσινη μετάβαση, ενώ η κορύφωση θα γίνει την Κυριακή οπότε και διεξάγεται η συνδιάσκεψη της Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, περιοχή που πλήττεται από τη βίαιη απολιγνιτοποίηση.

Σήμερα στις 12.30 ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί στη Βουλή με εκπροσώπους σωματείων πωλητών λαϊκών αγορών, οι οποίοι ξεκινούν απεργιακές κινητοποιήσεις διαρκείας.

