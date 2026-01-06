Εν αναμονή των ενισχύσεων οι αγρότες: Την Τετάρτη οι αποφάσεις- Μετ' εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων

Σε αναμονή για την αυριανή εξειδίκευση των ενισχύσεων για τον πρωτογενή τομέα βρίσκονται οι αγρότες, προκειμένου να κρίνουν αν θα υλοποιήσουν το σχέδιό τους για «κόψιμο της Ελλάδας στα δύο» την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Σήμερα, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, τα περισσότερα μπλόκα προσπαθούν να διευκολύνουν την κίνηση των ταξιδιωτών, αν και η ταλαιπωρία δεν λείπει στα σημεία όπου η Τροχαία, για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιεί εκτροπές κυκλοφορίας μέσω παραδρόμων.

Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι δεν έχουν μεγάλες προσδοκίες από τις ανακοινώσεις, ωστόσο ελπίζουν να υπάρξει αναφορά σε διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο που θα επιτρέψει την αναπλήρωση του εισοδήματός τους, το οποίο, όπως τονίζουν, έχει καταρρεύσει λόγω των χαμηλών τιμών σε σειρά αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν σε συγκεκριμένα μέτρα, με ξεκάθαρα ποσά και χρονοδιαγράμματα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη μείωση του ενεργειακού κόστους παραγωγής. Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και του πετρελαίου.

Όπως αναφέρουν, εφόσον οι ανακοινώσεις τους ικανοποιήσουν, είναι έτοιμοι να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου και να επαναξιολογήσουν τη στάση τους. Διαφορετικά, προσανατολίζονται στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Αύριο, Τετάρτη 7/1, το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα της Νίκαιας, του Ε65, αλλά και σε άλλα σημεία της χώρας.

Μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις θα ακολουθήσει συντονισμός και διαβούλευση μεταξύ των μπλόκων, ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το αν θα συμμετάσχουν στον διάλογο ή αν θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων, όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από την τελευταία πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα.

Σε περίπτωση κλιμάκωσης, οι αγρότες δηλώνουν ότι έχουν ήδη σχεδιάσει τον τρόπο και τα σημεία των κινητοποιήσεων, υπογραμμίζοντας όμως ότι δεν επιθυμούν να φτάσουν σε αυτή την κατάσταση και καλούν την κυβέρνηση να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματα που θέτουν εδώ και καιρό.

Ιωάννινα

Συμβολικό άνοιγμα των διοδίων έκαναν οι αγρότες στα Ιωάννινα προσφέροντας αυγά και πατάτες στους οδηγούς.

Μαρτίνο

Μεγάλη ταλαιπωρία υφίστανται οι οδηγοί που επιστρέφουν στην Αθήνα καθώς είναι ανοιχτή μόνο μια λωρίδα με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων.

Κλειστή είναι η Εθνική οδός και στα δύο ρεύματα στο Κάστρο Βοιωτίας, ενώ στα Μάλγαρα το μπλόκο έχει ανοίξει τα διόδια.

Ανοιχτή η Αθηνών-Θεσσαλονίκης για τους εκδρομείς

Στο αγροτικό μπλόκο των Μαλγάρων οι αγρότες περιμένουν αύριο τις κυβερνητικές ανακοινώσεις ενώ έχουν ήδη προαναγγείλει κλείσιμο της εθνικής οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από την Πέμπτη.

Σήμερα και για αύριο έχει αποφασιστεί να είναι ανοιχτή η εθνική οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή όλων των εκδρομέων των εορτών.

Επιπλέον από τις 07:00 έως τις 21:00 θα γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των επιβατικών οχημάτων (ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης), καθώς και των λεωφορείων που κινούνται επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας - Λιβαδειάς, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λιβαδειά προς Λαμία, στο ύψος του κυκλικού κόμβου παλαιού Λεβέντη, (χ/θ 71,700), μέσω της Επαρχιακής οδού Λιβαδειάς - Αταλάντης, λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου, συνεπεία των ανωτέρω ρυθμίσεων.