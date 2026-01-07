Παρέμβαση Αρείου Πάγου: «Σκληρή γραμμή» για τα αγροτικά μπλόκα και εντολή για αυτόφωρες συλλήψεις

Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την οριστική υιοθέτηση της μηδενικής ανοχής απέναντι στους αποκλεισμούς του οδικού δικτύου, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, απέστειλε κατεπείγουσα παραγγελία προς όλους τους Εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας. Με την παρέμβασή του, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός δίνει το «πράσινο φως» για άμεσες συλλήψεις και αυτόφωρες διαδικασίες σε βάρος όσων συμμετέχουν σε αποκλεισμούς δρόμων.

Η εισαγγελική παραγγελία δεν περιορίζεται σε συστάσεις, αλλά επικαλείται το αυστηρό πλαίσιο του Ποινικού Κώδικα και του πρόσφατου Νόμου 5209/2025 (νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας). Η αναφορά στον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας δείχνει ότι οι αρχές είναι αποφασισμένες να χρησιμοποιήσουν κάθε νέο νομοθετικό εργαλείο για να διασφαλίσουν ότι οι εθνικές αρτηρίες της χώρας θα παραμείνουν ανοιχτές, μετατρέποντας τους αποκλεισμούς από «μέσο διαμαρτυρίας» σε αυτεπάγγελτα διωκόμενο ποινικό αδίκημα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τζαβέλλας ζητά τη βεβαίωση εγκλημάτων που αφορούν:

Διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών (Άρθρο 290 ΠΚ): Δίωξη για την εκ πρόθεσης τοποθέτηση εμποδίων στο οδόστρωμα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των οδηγών.

Παρακώλυση κυκλοφορίας (Άρθρο 38 Ν. 5209/2025): Ο νέος ΚΟΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 292 του ΠΚ, καθιστά ποινικό αδίκημα τη συνεχιζόμενη κατάληψη του οδοστρώματος σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς.

Εντολή για ταυτοποίηση δραστών και αυτόφωρα

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητά από τις αστυνομικές αρχές και τους κατά τόπους εισαγγελείς να μην παραμένουν θεατές στις κινητοποιήσεις. Η παραγγελία ορίζει ρητά ότι θα πρέπει να υπάρχει άμεση παρέμβαση με τη συνδρομή της Αστυνομίας για την απομάκρυνση εμποδίων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Εξακρίβωση στοιχείων και πλήρης ταυτοποίηση των προσώπων που πρωτοστατούν στις καταλήψεις και την τοποθέτηση μηχανημάτων ή άλλων μέσων στους δρόμους.

Παράλληλα προειδοποιεί για ποινικές διώξεις με παραπομπή των δραστών ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, με την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας όπου αυτό είναι εφικτό.

Το κλίμα των ημερών και η κυβερνητική στάση

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, καθώς οι αγρότες έχουν προαναγγείλει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με 48ωρους αποκλεισμούς δρόμων και τελωνείων. Η κυβέρνηση, παρόλο που ανακοίνωσε πακέτο μέτρων στήριξης, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα επιτρέψει τη διακοπή της διακίνησης αγαθών και την ταλαιπωρία των πολιτών, επισείοντας πλέον και τη σπάθη του νόμου.