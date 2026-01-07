Απογοητευμένοι οι αγρότες: «Ψίχουλα τα μέτρα της κυβέρνησης» - Δεν φεύγουν από τα μπλόκα

«Σκέτη απογοήτευση» χαρακτηρίζουν οι αγρότες τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τη στήριξή τους, με τους εκπροσώπους τους να δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα τους και να φύγουν από τα μπλόκα «έτσι εύκολα».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ξεκάθαρα αρνητική είναι η πρώτη αντίδραση των αγροτών στο μπλόκο των Μαλγάρων, ωστόσο η ακριβής στάση που θα κρατήσουν θα αποφασιστεί σε συνέλευση σήμερα το απόγευμα. Εκεί θα αποφασιστεί και αν θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης που είχαν εξαγγείλει από την περασμένη Κυριακή.

Ορισμένοι έκαναν λόγο για εξαπάτηση από την πλευρά της κυβέρνησης και τόνισαν ότι δεν έχουν γίνει αντιληπτοί οι λόγοι που τους ώθησαν κατέβουν στο δρόμο.

Eurokinissi

Όσον αφορά το ρεύμα, φαίνεται να επιμένουν στα 7 λεπτά η κιλοβατώρα σε αντίθεση με την κυβερνητική ανακοίνωση για 8,5 λεπτά. Ιδιαίτερα ψηλά ιεραρχούν οι αγρότες την αντίθεση στη συμφωνία με την Mercosur, η οποία ανοίγει τον δρόμο, όπως δηλώνουν, στη μαζική είσοδο εισαγόμενων προϊόντων από τη Λατινική Αμερική.

Τζέλλας: «Θέλουν να μας ξεκληρίσουν μέσα σε δύο χρόνια»

Ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, τόνισε ότι τα μέτρα «δεν λύνουν κανένα ουσιαστικό πρόβλημα επιβίωσης» και υπογράμμισε πως το τιμολόγιο ρεύματος στα 0,85 λεπτά δεν αφορά όλους, ενώ το μηνιαίο πάγιο παραμένει, επιβαρύνοντας σημαντικά τους μικρούς παραγωγούς. Όπως ανέφερε, αγρότης με 10 στρέμματα μπορεί να πληρώνει έως και 120–130 ευρώ ετησίως μόνο από πάγια.

«Θέλουν να μας ξεκληρίσουν μέσα σε δύο χρόνια», τόνισε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Μπότας: «Μας είπαν ότι δεν μας θέλουν»

«Αυτό που αποκομίζω από τους συναδέλφους είναι αποτυχημένες πληρωμές, προγράμματα που μένουν στη μέση, προγράμματα που υλοποιήσαμε και επενδύσαμε σε ένα προϊόν το οποίο -αντί να το στηρίξουν- έρχονται και κάνουν συμφωνίες με τρίτες χώρες εισάγοντας προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας», υπογράμμμισε ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας από τα Μάλγαρα, μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

«Μας είπαν μέσα από μισόλογα ότι δεν σας θέλουμε. Η σημερινή αναγγελία ήταν σκέτη απογοήτευση», σχολίασε για τα μέτρα της κυβέρνησης.

«Όχι» στις εξαγγελίες της κυβέρνησης λένε και οι αγρότες στο μπλόκο του Κάστρου στη Βοιωτία. Τα 80 εκατομμύρια που δίνει η κυβέρνηση σε μέτρα στήριξης δεν φτάνουν για το χαμένο εισόδημά τους, διαμηνύουν ενώ χαρακτηρίζουν υψηλή την τιμή στην κιλοβατώρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Από την πλευρά τους, ο σχεδιασμός για το 48ωρο «μπλακ άουτ» φαίνεται ότι θα προχωρήσει κανονικά.

Στα Πράσινα Φανάρια της Θεσσαλονίκης, παρά το ότι οι αγρότες εκεί έχουν διαφοροποιήσει τη θέση τους καθώς εμφανίζονται πιο ανοιχτοί σε διάλογο με την κυβέρνηση, επικρατεί επίσης απογοήτευση για τα κυβερνητικά μέτρα. «Ψίχουλα» χαρακτηρίζουν τις ανακοινώσεις, όσον αφορά το ύψος των χρημάτων που θα διατεθούν για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου.

Μαρούδας: «Δεν ακούσαμε κάτι καινούριο από την κυβέρνηση»

«Δεν ακούσαμε κάτι καινούριο από την κυβέρνηση», τόνισε, από την πλευρά του, ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος των αγροτικών συλλόγων της Λάρισας από το μπλόκο της Νίκαιας.

Μιλώντας στο OPEN, σημείωσε: «Ακούσαμε πάρα πολλά που τα έχουν πει το επόμενο διάστημα. Έχουν τον δημοσιονομικό χώρο αλλά δεν έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν και αυτό δεν απαντήθηκε σήμερα».

«Ας πάρουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ που δίνουν στους εφοπλιστές και να τα δώσουν στους αγρότες», είπε.