«Κατεβάζουν ρολά» οι λαϊκές αγορές - Ξεκίνησαν απεργία διαρκείας

Σε επ’ αόριστον πανελλαδική απεργία προχωρούν από σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, οι επαγγελματίες και παραγωγοί των λαϊκών αγορών σε όλη τη χώρα, αντιδρώντας στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης και στην υποχρεωτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (8/1) δεκάδες παραγωγοί λαϊκών αγορών συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους.

Όπως ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποι του κλάδου, οι κινητοποιήσεις ξεκινούν άμεσα και δεν αποκλείεται να κλιμακωθούν τις επόμενες ημέρες, ακόμη και με κλείσιμο των κεντρικών λαχαναγορών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, από τις οποίες τροφοδοτείται το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς.

Μάλιστα, εκπρόσωποι από τις μεγαλύτερες ομοσπονδίες παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της χώρας θα έχουν μέσα στην ημέρα συναντήσεις με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, προκειμένου να τους παραθέσουν τα αιτήματά τους.

Λαϊκές αγορές: Γιατί κατεβαίνουν σε απεργία οι παραγωγοί

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης, Άγγελος Δερετζής, δήλωσε ότι οι επαγγελματίες του κλάδου δεν αντέχουν άλλο το βάρος της φορολόγησης, τονίζοντας πως «δεν εργαζόμαστε όλο τον χρόνο, αλλά φορολογούμαστε σαν να δουλεύουμε δώδεκα μήνες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικό αίτημα είναι η τροποποίηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, αλλά και η διατήρηση του χειρόγραφου δελτίου αποστολής για τους παραγωγούς πωλητές, καθώς –όπως υποστηρίζουν– η ψηφιακή διαδικασία δημιουργεί επιπλέον κόστος και γραφειοκρατία.

Οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών υπογραμμίζουν ότι εδώ και μήνες ζητούν διάλογο με το Υπουργείο Οικονομικών, χωρίς ωστόσο να έχουν λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις, γεγονός που τους οδήγησε στην απόφαση για απεργιακές κινητοποιήσεις.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών

«Η οικονομική εξαθλίωση που βιώνουμε όλοι οι πωλητές τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Ο θεσμός των λαϊκών αγορών κλείνει 100 χρόνια λειτουργίας και δυστυχώς το μέλλον τους παραμένει αβέβαιο.

Ήρθε η ώρα να αντιδράσουμε και να δείξουμε τη δύναμή μας προς κάθε κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλο την απαξίωση και την άδικη αντιμετώπιση ενός κλάδου που αποτελεί το μοναδικό ανάχωμα στην ακρίβεια και το καταφύγιο του Έλληνα καταναλωτή.

Η ομοσπονδία μας καλεί όλους τους συναδέλφους σε μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις!!!!

Τα αιτήματά μας είναι ξεκάθαρα:

1. Τροποποίηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης.

Κατάργηση:

Της πρόσθετης φορολόγησης του 10% για τον βοηθό

Των τριετιών στην φορολόγηση

Της φορολόγησης με βάση τον Μέσο Όρο του ΚΑΔ

2. Απόσυρση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

3. Μείωση του κόστους παραγωγής, ώστε να διασφαλιστούν χαμηλότερες τιμές στις λαϊκές αγορές.

4. 120 Δόσεις για χρέη προς το δημόσιο

Πρόγραμμα κινητοποιήσεων:

Τετάρτη 7/1: Συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος, ώρα 09:30 π.μ., και πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών στην οδός Νίκης.

Πέμπτη 8/1: Συγκέντρωση στην Κεντρική πύλη της Λαχαναγοράς στον Ρέντη, ώρα: 8:00 π.μ.

Παρασκευή 9/1: Μηχανοκίνητη πορεία με σημείο συγκέντρωσης Κηφισού και Λένορμαν(Στον Παράδρομο στην Παναγίτσα) με προορισμό τα διόδια Αφιδνών.

Κανένας δεν πρέπει να λείψει από τις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Το μέλλον μας πρέπει να καθορίζεται από εμάς.

Όλοι μαζί, μια γροθιά, για να δείξουμε ότι οι λαϊκές αγορές έχουν παρόν αλλά και μέλλον.

Γιατί πρώτα είναι λαϊκές και μετά αγορές».