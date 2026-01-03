Γιατί κατεβάζουν ρολά οι λαϊκές αγορές: Απεργία επ’ αόριστον από 7 Ιανουαρίου

Σε πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον προχωρούν οι λαϊκές αγορές της χώρας από 7 Ιανουαρίου 2026, βάζοντας «λουκέτο» στους πάγκους και στέλνοντας καθαρό μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι «δεν πάει άλλο». Η απόφαση ελήφθη από κοινού από τη Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, την Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Πωλητών, την Ομοσπονδία Περιφερειακών Λαϊκών Αγορών Αττικής και όλες τις ομοσπονδίες επαγγελματιών και παραγωγών της χώρας.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου κάνουν λόγο για μονόδρομο, δηλώνοντας ανοιχτά ότι στέκονται «στο πλευρό των αγροτών και των αγροτικών κινητοποιήσεων», προειδοποιώντας ταυτόχρονα για σοβαρές επιπτώσεις στην τροφοδοσία, αν συνεχιστεί η πίεση που –όπως λένε– στραγγαλίζει την πρωτογενή παραγωγή και τη μικρή εμπορία.

Ο πρόεδρος της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών Νίκος Σωτηρίου, μιλώντας στο Action 24 σημείωσε πως «η επ’ αόριστον πανελλαδική απεργία στις λαϊκές αγορές από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, είναι αγώνας και για τον καταναλωτή. Παλεύουμε για να συγκρατηθούν οι τιμές, να στηριχθεί η παραγωγή και να σταματήσει η μετακύλιση αυτών των βαρών στον καταναλωτή.»

Ακρίβεια, φόροι και κόστος παραγωγής

Στην κορυφή των αιτημάτων βρίσκεται η ακρίβεια, με τους παραγωγούς να καταγγέλλουν ότι οι τιμές «φουσκώνουν» όχι από κέρδη, αλλά από αλλεπάλληλα κόστη, φόρους και εισφορές άσχετες με την πραγματική παραγωγή. Κόστη που, όπως τονίζουν, δεν μπορούν πλέον να απορροφήσουν, χωρίς να τινάξουν τις λαϊκές αγορές στον αέρα.



Ζητούν παράλληλα ουσιαστική στήριξη των αγροτών με παρεμβάσεις στο κόστος ενέργειας, καυσίμων, αγροεφοδίων και μεταφορών, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αυτά δεν διασφαλίζονται ούτε η επάρκεια προϊόντων ούτε οι προσιτές τιμές για τον καταναλωτή.

Τεκμαρτή φορολόγηση και «ποινή» στην εργασία

Ιδιαίτερα αιχμηροί είναι για τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, τον οποίο χαρακτηρίζουν άδικο και στρεβλό, καθώς οδηγεί –όπως λένε– σε φορολόγηση ανύπαρκτων εισοδημάτων, ακόμη και για ημέρες που αποδεδειγμένα δεν εργάζονται.



Στο ίδιο κάδρο βάζουν και την πρόσθετη φορολόγηση 10% λόγω απασχόλησης υπαλλήλου, κάνοντας λόγο για μια ρύθμιση που «τιμωρεί την εργασία», εφαρμόζεται μόνο στις λαϊκές αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης και δεν ισχύει σε καμία άλλη επαγγελματική δραστηριότητα στη χώρα.

Ηλεκτρονικά δελτία και νόμος «εκτός πραγματικότητας»

Αντιδράσεις προκαλεί και το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, με τους πωλητές να ζητούν να παραμείνει το χειρόγραφο, καθώς θεωρούν πρακτικά ανέφικτη την καταγραφή «ένα προς ένα» των προϊόντων που επιστρέφουν στην έδρα στο τέλος της ημέρας.



Τέλος, ζητούν άμεσες τροποποιήσεις του Ν. 4849/2021, τονίζοντας ότι ο νόμος δημιουργεί σοβαρές αγκυλώσεις και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Όπως επισημαίνουν, έχουν κατατεθεί επανειλημμένα συγκεκριμένες προτάσεις από όλες τις ομοσπονδίες, χωρίς –μέχρι σήμερα– ουσιαστική ανταπόκριση.



Με λίγα λόγια: οι λαϊκές αγορές κατεβάζουν ρολά και προειδοποιούν. Το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξει αναστάτωση, αλλά πόσο θα αντέξει η καθημερινότητα χωρίς τον πιο άμεσο κρίκο παραγωγού και καταναλωτή.