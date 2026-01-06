Απεργία στις λαϊκές αγορές: Πότε και γιατί κλείνουν τους πάγκους παραγωγοί και πωλητές

Η αγορά επιστρέφει από σήμερα σε ρυθμούς κανονικότητας μετά τις γιορτές, με τα καταστήματα ανοιχτά και την καθημερινότητα να ξαναμπαίνει σταδιακά στις γνώριμες ράγες. Όχι όμως και οι λαϊκές αγορές που κάνουν ποδαρικό στο 2026 με απεργία, εγκαινιάζοντας την πρώτη μεγάλη κινητοποίηση της χρονιάς και στέλνοντας μήνυμα σύγκρουσης για την ακρίβεια, τη φορολογία και το κόστος παραγωγής.

Από τις 7 Ιανουαρίου 2026 κήρυξαν πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον, από κοινού οι φορείς των λαϊκών αγορών, με αιχμή την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις φορολογικές επιβαρύνσεις που, όπως καταγγέλλουν, απειλούν τη βιωσιμότητα του θεσμού.



Την απόφαση συνυπογράφουν η Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η Ομοσπονδία Περιφερειακών Λαϊκών Αγορών Αττικής, καθώς και όλες οι ομοσπονδίες επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών σε όλη τη χώρα.

«Η κινητοποίηση είναι μονόδρομος», αναφέρει η Συνομοσπονδία, υπογραμμίζοντας ότι, παρότι ο παραγωγός και ο αυτοαπασχολούμενος αγρότης διαθέτουν τα προϊόντα τους σε χαμηλές τιμές, οι πολιτικές που εφαρμόζονται επιβαρύνουν το κόστος σε κάθε στάδιο της διακίνησης. Οι λαϊκές αγορές, τονίζεται, στέκονται στο πλευρό των αγροτών και των κινητοποιήσεών τους.

Τα αιτήματα

Στο επίκεντρο της απεργίας βρίσκονται:

η αντιμετώπιση της ακρίβειας στις λαϊκές αγορές,

η ουσιαστική στήριξη των αγροτών με μείωση του κόστους παραγωγής,

η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης,

η άμεση απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%,

ζητήματα γύρω από το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής,

καθώς και τροποποιήσεις του Ν. 4849/2021, που, όπως επισημαίνουν, «δημιουργεί σοβαρές αγκυλώσεις και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών».

«Η απεργία επ’ αόριστον είναι μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Οι λαϊκές αγορές στηρίζουν νοικοκυριά, αγρότες και καταναλωτές. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν θύμα πολιτικών που οδηγούν στην ακρίβεια, στη συγκέντρωση της αγοράς και στην απαξίωση του πρωτογενούς τομέα. Οι λαϊκές αγορές είναι και θα παραμείνουν πρώτα Λαϊκές και μετά Αγορές», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Το τριήμερο των κινητοποιήσεων

Τριήμερο πρόγραμμα δράσεων ανακοίνωσε η ΠΟΣΠΛΑ στο πλαίσιο της απεργίας:

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου: Συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος στις 09:30 και πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών (οδός Νίκης).

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου: Συγκέντρωση στην κεντρική πύλη της Λαχαναγοράς Ρέντη στις 08:00.

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου: Μηχανοκίνητη πορεία με σημείο συγκέντρωσης Κηφισού και Λένορμαν (παράδρομος Παναγίτσας) και προορισμό τα διόδια Αφιδνών.

Όπως σημειώνει η ΠΟΣΠΛΑ, ο θεσμός των λαϊκών αγορών συμπληρώνει 100 χρόνια λειτουργίας, με το μέλλον του να παραμένει αβέβαιο υπό το βάρος των εξελίξεων.