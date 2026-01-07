Λήγει η απεργία στις λαϊκές αγορές - «Θετική» η συνάντηση με στελέχη του οικονομικού επιτελείου

Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνάντηση εκπροσώπων των λαϊκών αγορών με τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Κώτσηρα και τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή. Οι εκπρόσωποι κατέθεσαν τα προβλήματα και τα αιτήματα τους, ενώ η αντίδραση από πλευράς υπουργείου χαρακτηρίστηκε θετική. Ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης απουσίαζε από τη σημερινή συνάντηση, και γι’ αυτό αποφασίστηκε να προγραμματιστούν δύο νέα ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, ώστε να συζητηθούν τα ζητήματα απευθείας μαζί του.

Αργά το απόγευμα έγινε γνωστό ότι τελικά προγραμματίστηκαν τα δύο ραντεβού με τον υπουργό και ως εκ τούτου η συγκέντρωση στη λαχαναγορά αναβάλλεται, κάτι που σημαίνει ότι οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν ξανά (μετά την απεργία) από την προσεχή Παρασκευή 9/1.

«Αναστέλλεται η απεργία των λαϊκών αγορών. Θετική εξέλιξη στο σύνολο των αιτημάτων μας από το Υπουργείο Οικονομικών, σε νέα βάση: ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης προσαρμόζεται στα πραγματικά εισοδήματα, ενώ το ηλεκτρονικό τιμολόγιο προσαρμόζεται στα πραγματικά δεδομένα των λαϊκών αγορών, τόσο στο χωράφι όσο και στον πάγκο. Την Παρασκευή οι λαϊκές αγορές λειτουργούν κανονικά σε όλη τη χώρα. Η προγραμματισμένη δράση στη λαχαναγορά του Ρέντη δεν θα πραγματοποιηθεί», έγραψε η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Νωρίτερα, μετά τη συνάντηση στο υπουργείο Οικονομικών, ο Κώστας Στουραΐτης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Παραγωγών των Περιφερειακών Λαϊκών Αγορών της Αττικής, δήλωσε μπροστά στις κάμερες: «Είχαμε συνάντηση όπως γνωρίζετε το πρωί με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Τα ζητήματα τα οποία τα είχαμε προσκομίσει εδώ και ένα μήνα τα είχε στο τραπέζι, τα είχε δει όλα. Μας είπε ότι στα ζητήματα που καταθέσατε όλες οι ομοσπονδίες, οι τέσσερις ομοσπονδίες της Ελλάδας μαζί με τη συνομοσπονδία, γίνονται δεκτά από μένα. Θα το αναφέρετε στους πωλητές σας ότι τα ζητήματα που μου φέρατε εδώ γίνονται δεκτά και θα περάσουν στο νομοσχέδιο.

» Στο Υπουργείο Οικονομικών που ήρθαμε εδώ, θέσαμε τα τέσσερα βασικά θέματα που θέλουμε εμείς. Το ένα είναι το δελτίο αποστολής - τιμολόγιο, το οποίο του είπαμε ότι εμείς το κόβουμε καθημερινώς μετά την ολοκλήρωση της αγοράς που κάνουμε από το Ρέντη. Και δεν χρειάζεται να το βάζουμε δεύτερη φορά. Και το πρόβλημά μας είναι, στις 15.30 που τελειώνουμε από τη λαϊκή αγορά και είναι να μαζέψουμε, να φύγουμε για να πάμε να κάνουμε πάλι την αγορά μας. Πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε μια καταγραφή προϊόντων για να ξανακάνουμε ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο πάλι από την αρχή, αφού το έχουμε το τιμολόγιο από το πρωί που πάμε στη λαϊκή αγορά. Μας είπε ότι θα κάνουμε δύο ραντεβού εκ νέου τη βδομάδα που θα μας μπει και τα τέσσερα θέματα που του θέσαμε θα τα βάλουμε στο τραπέζι μαζί με τον υπουργό τον κ. Πιερρακάκη για να δώσουμε όσο τον δυνατόν καλύτερη λύση μπορούμε στους πωλητές των λαϊκών αγορών».

Σε ερώτηση τι θα γίνε με την απεργία, ο κ. Στουραΐτης είπε: «Τώρα κατευθείαν πάμε στο συμβούλιο για να πάρουμε κι εμείς τις αποφάσεις μας. Δεν είμαι μόνος μου, είναι άλλοι τέσσερις προέδροι Ελλάδος, είναι η συνομοσπονδία. Να ξέρετε όμως ότι θα παλέψουμε γερά για τους πωλητές που είναι στο πεζοδρόμιο και πασχίζουν για τον Έλληνα πολίτη που έρχεται να πάρει πέντε πράγματα, φθηνά πράγματα. Γι' αυτό το πράγμα πάμε».