Μητσοτάκης: Στήριξη των αγροτών με 45 δισ. από την ΕΕ - «Η φωνή μας ακούγεται στην Ευρώπη»

Στην πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, για την παροχή κονδυλίων ύψους 45 δισ. ευρώ για τη στήριξη των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών, αναφέρεται με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά, ο πρωθυπουργός τονίζει:

«Η πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους €45 δισ. στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών. Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά.

Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034. Γιατί για εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα».