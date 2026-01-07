Σήμα διαλόγου με όρους στέλνει η κυβέρνηση: «Συνάντηση με τον πρωθυπουργό αν είστε όλοι μαζί»

Σε φάση κλιμάκωσης εισέρχονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, καθώς οι παραγωγοί δηλώνουν ότι οι πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες δεν καλύπτουν τα αιτήματά τους και προχωρούν σε νέους, εκτεταμένους αποκλεισμούς δρόμων, τελωνείων και διοδίων.

Ωστόσο, την ίδια ώρα, η κυβέρνηση απαντά στους αγρότες, στέλνοντας το μήνυμα ότι συνάντηση με τον πρωθυπουργό θα γίνει μόνο με κοινή εκπροσώπηση και ότι τα μέτρα δεν αλλάζουν. Επισημαίνουν πως ο πρωθυπουργός είναι διατεθειμένος να συναντήσει τους αγρότες υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ενιαία και αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση, συμπληρώνοντας παράλληλα ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι τελικά και δεν προβλέπεται περαιτέρω δέσμη παρεμβάσεων.

Συγκεκριμένα, κυβερνητικές πηγές τόνιζαν: «Ο πρωθυπουργός θα δεχθεί τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών, δεν μπορεί να συναντά ξεχωριστά πέντε-πέντε εκπροσώπους από κάθε μπλόκο».

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές σημείωναν πως όποιοι εκπρόσωποι αγροτών το επιθυμούν μπορούν να συναντηθούν με τους κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα, αφού εκείνοι έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων.

Υπενθύμιζαν τέλος ότι ο πρωθυπουργός είχε προσδιορίσει συγκεκριμένη ώρα και μέρα για συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών, ραντεβού που εκείνοι «απέρριψαν χωρίς συζήτηση». Όπως και να έχει τα μέτρα είναι αυτά που ανακοινώθηκαν και δεν υπάρχει κάτι περισσότερο, καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

48ωρα μπλόκα

Στη Θεσσαλία, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας αποφάσισαν, μετά από γενική συνέλευση, τη συνέχιση και ενίσχυση των κινητοποιήσεων. Για την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί αποκλεισμός των σηράγγων στα Τέμπη, με συγκέντρωση τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων στο μπλόκο της Νίκαιας και οργανωμένη πορεία προς το σημείο. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν δίνουν απαντήσεις στα βασικά προβλήματα του αγροτικού κόσμου.





Αντίστοιχο κλίμα επικρατεί και στον Μπράλο, όπου αγρότες από Καρδίτσα, Δομοκό και Αταλάντη ενισχύουν το μπλόκο, με απόφαση για πλήρη αποκλεισμό των δρόμων από το πρωί της Πέμπτης. Οι αγρότες ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό και συζήτηση για πρόσθετα οικονομικά μέτρα. Στην Καρδίτσα, οι παραγωγοί του μπλόκου στον Ε65 αποφάσισαν επίσης να μεταβούν στον Μπράλο, αποκλείοντας τη δίοδο προς και από την Αθήνα.



Παράλληλα, 48ωροι αποκλεισμοί τίθενται σε εφαρμογή σε κρίσιμες πύλες εισόδου της χώρας. Αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σε κινητοποιήσεις στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Νίκης και Ευζώνων, με περιορισμούς στη διέλευση φορτηγών και, κατά περίπτωση, επιβατικών οχημάτων. Στη Θεσπρωτία, έχει αποφασιστεί 48ωρος αποκλεισμός της Εγνατίας Οδού στο ύψος του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, καθώς και κινητοποίηση στο τελωνείο της Κακαβιάς, με τη συμμετοχή και άλλων επαγγελματικών ομάδων.



Στα Μάλγαρα, οι αγρότες προχωρούν επίσης σε 48ωρο αποκλεισμό των διοδίων, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τις κυβερνητικές εξαγγελίες, ενώ ταυτόχρονα δηλώνουν ανοιχτοί σε διάλογο και ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό.



Στο μεταξύ, εκπρόσωποι 14 αγροτικών μπλόκων από όλη τη χώρα απέστειλαν επιστολή ζητώντας συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων υπουργείων. Όπως επισημαίνουν, η εξειδίκευση των μέτρων δημιουργεί μεν προϋποθέσεις διαλόγου, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα.