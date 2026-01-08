Αγροτικό: Πρόσω ολοταχώς για διακομματική επιτροπή

Προ των πυλών η σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό ζήτημα, καθώς, σύμφωνα με ενημέρωση του Νικήτα Κακλαμάνη, τόσο στη Διάσκεψη των Προέδρων όσο και στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, κατατέθηκε και επισήμως η σχετική πρόταση του πρωθυπουργού.



Κατά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης, η εισήγηση για σύσταση της διακομματικής έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία, ενώ το ΚΚΕ την καταψήφισε, επομένως, δεδομένης της έλλειψης ομοφωνίας, η οριστική απόφαση για συγκρότηση της επιτροπής θα ληφθεί σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια τις επόμενες εβδομάδες. Σημειωτέον, πως η υπόλοιπη αντιπολίτευση επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια.



Για τη θέση του προέδρου της διακομματικής επιτροπής προορίζεται ο Γιάννης Οικονόμου, ενώ οι θέσεις του αντιπροέδρου και του γραμματέα θα καλυφθούν από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα.

Πότε θα γίνει η ενημέρωση για τη Βενεζουέλα

Όπως γνωστοποίησε ο Νικήτας Κακλαμάνης, μετά από επικοινωνία του με τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.



Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που ζήτησε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια για τη Βενεζουέλα, δεν έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος για διεξαγωγή προ ημερησίας, ενώ αναφορικώς με το αίτημά της για έκδοση ψηφίσματος, υποστήριξε πως η Βουλή δεν εκδίδει ψηφίσματα.

Τι μέλλει γενέσθαι με τις Ανεξάρτητες Αρχές

Όσον αφορά στο ζήτημα με τις ακέφαλες Ανεξάρτητες Αρχές, ο πρόεδρος της Βουλής ανέφερε πως η Διάσκεψη θα συνεδριάσει σχετικώς εντός του μηνός.