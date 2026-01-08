Πολιτική Αγρότες Μπλόκα Κυριάκος Μητσοτάκης Παύλος Μαρινάκης

Αγρότες:Σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό την Τρίτη τους καλεί η κυβέρνηση - Θετική η ανταπόκριση

Η κυβέρνηση απευθύνει νέο κάλεσμα προς τους αγρότες για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη επαναλαμβάνοντας πως η όποια συζήτηση θα πρέπει να γίνει χωρίς μπλόκα. Θετικά ανταποκρίνονται οι αγρότες.

Update: 17:49

Την πιο κρίσιμη ημέρα των κινητοποιήσεων όπου οι αγρότες κλιμακώνουν την πίεσή τους με τα μπλόκα, η κυβέρνηση αποφάσισε να απευθύνει μια ακόμη πρόσκληση διαλόγου διαμηνύοντας σε κάθε περίπτωση πως δεν υπάρχουν δημοσιονομικά ή ευρωπαϊκά περιθώρια για επιπλέον μέτρα. 

Ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ξεκαθάρισε πως υπάρχουν δυο βασικοί όροι για να γίνει η συζήτηση με τον Πρωθυπουργό. 

Η αντιπροσωπεία των αγροτών να είναι από όλα τα μπλόκα και ο διάλογος να γίνει σε κάθε περίπτωση με ανοιχτούς τους δρόμους. 

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος μιλώντας στο Newsbomb τόνισε πως αυτή η συνάντηση υπό αυτούς τους όρους θα μπορούσε να πραγμαγοποιηθεί την Τρίτη όταν ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην Αθήνα μετά από την επίσκεψή του στην Ισπανία. 

Η πρώτη ανταπόκριση των αγροτών είναι θετική και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται η πανελλαδική σύσκεψη προκειμένου να οριστεί η αντιπροσωπεία που θα βρεθεί την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι αγρότες πάντως ξεκαθαρίζουν ότι τα τρακτέρ δεν πρόκειται να φύγουν από τους δρόμους. 

ΕΛΑΣ: Δεν υπάρχει ολική διακοπή κυκλοφορίας 

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ αναφέρει πως η κυκλοφορία στο Εθνικό οδικό δίκτυο διεξάγεται από παρακαμπτήριες και εναλλακτικές οδούς και δεν υπάρχει ολική διακοπή κυκλοφορίας. 

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Ελληνική Αστυνομία

 

