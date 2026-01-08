Αγρότες: 48ωρος αποκλεισμός στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 48ωρος αποκλεισμός που ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης, σε διαφορετικές ώρες, οι γεωργοκτηνοτρόφοι στα τελωνεία Προμαχώνα και Εξοχής, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.



Οι αγρότες δηλώνουν ότι τάσσονται υπέρ του διαλόγου με τον πρωθυπουργό, που έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Τρίτη 13 Ιανουαρίου το απόγευμα, επισημαίνοντας πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι κινητοποιήσεις δεν θα βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, τα τρακτέρ και τα άλλα αγροτικά οχήματα θα παραμείνουν στα μπλόκα, τα οποία δεν προτίθενται να αποσύρουν.



Τονίζουν πως οι οριστικές αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων θα ληφθούν το ερχόμενο Σάββατο 10 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι στη Νίκαια, όπου θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διατηρούν το τελωνείο του Προμαχώνα αποκλεισμένο από τις 12 το μεσημέρι σήμερα (Πέμπτη), εμποδίζοντας την είσοδο και έξοδο όλων των φορτηγών. Όσον αφορά τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα, οι ώρες διέλευσης θα καθορίζονται περιοδικά καθ' όλη τη διάρκεια του 48ωρου αποκλεισμού, με τους παραγωγούς να αποφασίζουν στο σημείο τι μέλλει γενέσθαι, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμβολική φύση της κινητοποίησης.



Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν απεκλεισμένα τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από τις 8:00 έως τις 18:00 το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ενώ τα ΙΧ επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία εκτρέπονται σε παρακαμπτήριες οδούς. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής.



Στο τελωνείο της Νίκης, η 48ωρη κινητοποίηση ξεκίνησε στις 11:00, με κλείσιμο εισόδου και εξόδου για όλα τα φορτηγά, τα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα και τα τουριστικά λεωφορεία. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο διέλευσης των ΙΧ επιβατηγών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων περιοδικά και για συγκεκριμένες ώρες, σύμφωνα με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.



Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 18:00, με αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των μέτρων καθ' όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης.



Οι παραγωγοί υπογραμμίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους αποσκοπούν στην ανάδειξη των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και την απαίτηση για ουσιαστική στήριξη και δέσμευση της κυβέρνησης για βιώσιμες λύσεις.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Πιερία και Χαλκιδική, λόγω των μπλόκων

Σε ισχύ τέθηκαν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Πιερία και Χαλκιδική, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.



Στην Πιερία έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, σε τμήμα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών στην Πιερία, από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (438 χιλιόμετρο) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (434 χιλιόμετρο) του αυτοκινητόδρομου.



Τα οχήματα που κινούνται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών με κατεύθυνση προς Αθήνα, μέσω του βόρειου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης, εισέρχονται αρχικά στην περιφερειακή οδό Κατερίνης ή εναλλακτικά, στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Κατερίνης (οδός Μουσών) και στη συνέχεια εισέρχονται στη δυτική παράπλευρη βοηθητική οδό του αυτοκινητόδρομου και μέσω του ανισόπεδου κόμβου Ν. Εφέσου (427 χιλιόμετρο), εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών.



Τα οχήματα που κινούνται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και τελικό προορισμό την Κατερίνη, εξέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο μέσω του βόρειου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης (438 χιλιόμετρο).



Στη Χαλκιδική έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από το 46,5 έως το 56 χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών και στις δύο κατευθύνσεις (προς Θεσσαλονίκη και προς Ν. Μουδανιά).



Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Ν. Μουδανιά, εισέρχονται μέσω του κόμβου Σωζοπόλεως στην παραλιακή οδό Ν. Πλαγίων - Ν. Φλογητών - Ν. Μουδανιών και μέσω του κόμβου Ν. Μουδανιών εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών.



Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, εισέρχονται στην παλαιά εθνική οδό Ν. Μουδανιών - Θεσσαλονίκης και διαμέσου Ν. Τρίγλιας, Ελαιοχωρείων, Ν. Συλλάτων, εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών από τον κόμβο Γεωπονικών.