Αγρότες: Σταδιακή άρση των αποκλεισμών ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό

Σε σταδιακή αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προσανατολίζονται οι αγρότες, ανοίγοντας από αύριο, Παρασκευή (9/1), βασικούς οδικούς άξονες, ενόψει της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την ερχόμενη Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η εικόνα στη Στερεά Ελλάδα δείχνει σαφή αποκλιμάκωση μετά την πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο, χωρίς ωστόσο να τίθεται θέμα λήξης των κινητοποιήσεων.

Τα τρακτέρ αποσύρονται από τα σημεία πλήρους αποκλεισμού, παραμένουν όμως στα μπλόκα. «Αποδεχόμαστε την πρόσκληση της κυβέρνησης. Τα τρακτέρ θα μείνουν στα μπλόκα, με ανοιχτούς δρόμους», δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλας.

Η εικόνα σε μπλόκα

Στον Μπράλο, όπου συγκεντρώνονται αγρότες από Καρδίτσα, Αταλάντη και Δομοκό, αποφασίστηκε τα τρακτέρ να αποσυρθούν από τον πλήρη αποκλεισμό αύριο μετά το μεσημέρι, νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι «κανένας αγώνας δεν έχει τελειώσει» και ότι οι αποφάσεις θα επανεκτιμηθούν μετά το ραντεβού με τον πρωθυπουργό.

Στη Θήβα, ο δρόμος άνοιξε μετά από ένταση στο Καναβάρι, ενώ υπάρχει συμφωνία με την αστυνομία για προσωρινά ανοίγματα όταν συσσωρεύονται οχήματα.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, εξετάζεται απόσυρση των τρακτέρ αύριο το μεσημέρι.

Στη Χαλκίδα, η Υψηλή Γέφυρα ανοίγει αύριο στις 10:00, 24 ώρες νωρίτερα, ως ένδειξη καλής θέλησης.

Συνεχίζεται ο 48ωρος αποκλεισμός στα σύνορα

Παρά την αποκλιμάκωση στο εσωτερικό, συνεχίζεται ο 48ωρος αποκλεισμός στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης. Οι αγρότες δηλώνουν υπέρ του διαλόγου, τονίζοντας ότι κατά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό οι κινητοποιήσεις δεν θα βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς όμως να αποσύρουν τα μπλόκα.

Οι τελικές αποφάσεις για τη συνέχεια θα ληφθούν το Σάββατο 10 Ιανουαρίου στη Νίκαια, από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε ισχύ παραμένουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Πιερία: Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της ΠΑΘΕ με εκτροπές μέσω Κατερίνης.

Χαλκιδική: Κλειστό τμήμα της ΕΟ Θεσσαλονίκης–Ν. Μουδανιών (46,5–56 χλμ.) με παρακάμψεις.

Ήπειρος: Μπλόκα σε Ηγουμενίτσα–Γραικοχώρι και στην ΕΟ Ιωαννίνων–Κακκαβιάς, με προβλήματα και στα δύο ρεύματα.

Οι αγρότες επιμένουν ότι στόχος των κινητοποιήσεων είναι η ανάδειξη των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και η εξασφάλιση δεσμεύσεων για βιώσιμες λύσεις.