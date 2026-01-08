«Αν έρθουν τα ΜΑΤ, θα κάψουμε την Αθήνα»: Η έντονη διαπραγμάτευση αγροτών - αστυνομικών στη Θήβα

Συγκλονιστικές στιγμές κατέγραψε η κάμερα του δημοσιογράφου Γιάννη Κέμμου στο μπλόκο της Θήβας, όπου η οργή του αγροτικού κόσμου φαίνεται να έχει ξεπεράσει κάθε όριο, δίνοντας τη θέση της στην απόλυτη απόγνωση.

Σε ένα βίντεο που αποτυπώνει την εκρηκτική ατμόσφαιρα που επικρατεί στις κινητοποιήσεις, ένας νεαρός αγρότης, σε κατάσταση πλήρους αδιεξόδου, έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τις αστυνομικές δυνάμεις, στέλνοντας ένα ανατριχιαστικό μήνυμα προς την κυβέρνηση και την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.

«Μην έρθουν τα ΜΑΤ»



Η ένταση κορυφώθηκεόταν ο νεαρός παραγωγός, απευθυνόμενος σε υψηλόβαθμο αξιωματικό της αστυνομίας, προειδοποίησε για τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης καταστολής. «Μην έρθουν τα ΜΑΤ, θα κάψουμε την Αθήνα», φώναξε με τρεμάμενη από την οργή φωνή, καθιστώντας σαφές ότι οι αγρότες δεν σκοπεύουν να υποχωρήσουν μπροστά στη βία.

Η διαπραγμάτευση αγροτών και αστυνομίας για απόσυρση των ΜΑΤ. pic.twitter.com/dlkX4azOny — Flash.gr (@flashgrofficial) January 8, 2026

Η εξομολόγηση που τσακίζει: «Έχω αποτύχει στη ζωή μου»



Πίσω από την απειλή, ωστόσο, κρύβεται το δράμα μιας γενιάς που βλέπει το μέλλον της να καταστρέφεται. Ο νεαρός αγρότης, σε μια σπάνια και ωμή κατάθεση ψυχής μπροστά στις κάμερες, περιέγραψε το οικονομικό του ναυάγιο. «Είμαι νέο παιδί και έχω αποτύχει στη ζωή μου», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως παρά τη σκληρή δουλειά με τα 300 πρόβατά του, δεν μπορεί πλέον να επιβιώσει. Σε μια αποστροφή του λόγου του που προκαλεί σοκ, ο αγρότης δήλωσε πως δεν φοβάται τη σύλληψη: «Πάμε φυλακή, κάντε μου σύλληψη... Τουλάχιστον εκεί θα έχω ένα πιάτο φαΐ, εδώ δεν έχω τίποτα».

Μια κοινωνική πυριτιδαποθήκη



Το υλικό του Γιάννη Κέμμου δεν καταγράφει απλώς μια διαμαρτυρία, αλλά την πλήρη αποσύνθεση της σχέσης του πρωτογενούς τομέα με το κράτος. Οι αγρότες στη Θήβα, όπως και σε όλη την Ελλάδα, δηλώνουν ότι «είναι άντρες και όχι Μητσοτάκης», δείχνοντας πως η σύγκρουση έχει πάρει πλέον προσωπικά και ηθικά χαρακτηριστικά.

Η εικόνα του νεαρού κτηνοτρόφου που ζητά να συλληφθεί για να μπορέσει να τραφεί, αποτελεί το πιο ισχυρό «κατηγορώ» απέναντι στην αγροτική πολιτική των τελευταίων ετών. Η Θήβα μετατρέπεται σε σύμβολο μιας κοινωνικής πυριτιδαποθήκης που, αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις, απειλεί να εκραγεί με απρόβλεπτες συνέπειες.