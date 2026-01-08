Ένταση στο μπλόκο της Θήβας μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας - «Να φύγει τώρα η αστυνομία»

Ένταση επικράτησε νωρίτερα στο μπλόκο της Θήβας μεταξύ των αγροτών που έχουν αποκλείσει την εθνική οδό και των δυνάμεων της Αστυνομίας που βρίσκονται στο σημείο.

Οι αγρότες στη θέα των δυνάμεων της Αστυνομίας, αντέδρασαν βάζοντας φωτιά σε δεμάτια από άχυρο που βρίσκονταν στο οδόστρωμα.

Φωτο: Flash.gr/ΓιάννηςKέμμος

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Kέμμος

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα στο μπλόκο έφτασαν κλούβες των ΜΑΤ και περιπολικά, ενώ οι Αρχές ζήτησαν από τους αγρότες να ανοίξουν την κυκλοφορία προκειμένου να περάσουν αυτοκίνητα και νταλίκες.

Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Οι αγρότες έβαλαν φωτιά σε άχυρα και κρατώντας ρόπαλα στα χέρια ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με τις δυνάμεις της Αστυνομίας, χωρίς ωστόσο η κατάσταση να ξεφύγει περισσότερο.

Πάντως, στο... παρά ένα αποφεύχθηκε κλιμάκωση της έντασης και σύγκρουση των ΜΑΤ με τους αγρότες μέσα στα χωράφια. Κι αυτό γιατί έφτασε στο μπλόκο ένας αξιωματικός της ΕΛΑΣ που συζήτησε με τους εκπροσώπους του μπλόκου και ζήτησε να ανοίξουν το δρόμο για να φύγουν κάποια φορτηγά που είναι εγκλωβισμένα.

Οι αγρότες ανταπάντησαν ότι θα πρέπει πρώτα να αποχωρήσουν ο δυνάμεις των ΜΑΤ και όταν φτάσουνε στα διόδια των Αφιδνών, άνθρωποι του μπλόκου θα τους ενημερώσουν κι αυτοί με τη σειρά τους θα ανοίξουν το δρόμο για να περάσουν τα φορτηγά.

Φωτο: Flash.gr/ΓιάννηςKέμμος