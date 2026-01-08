Στο Μαξίμου την Τρίτη οι αγρότες - Λένε «ναι» στη νέα πρόσκληση για διάλογο

Θετική είναι η απάντηση των αγροτών στο νέο κάλεσμα στη κυβέρνησης για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την ερχόμενη Τρίτη (13/1). Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι εκπρόσωποι των αγροτών, λένε «ναι» στη νέα πρόσκληση για συζήτηση με τον πρωθυπουργό, αλλά με τους δικούς τους όρους καθώς α τρακτέρ παραμένουν στον δρόμο και τα μπλόκα.

Ο Κώστας Καφές, εκπρόσωπος των αγροτών, στο μπλόκο της Θήβας, είπε χαρακτηριστικά: «Μόλις καταφέραμε τον σκοπό μας, η Ελλάδα κόπηκε στα δύο, οριστικά. Τουλάχιστον για 48 ώρες θα είναι κλεισμένη, δεν θα περνάει τίποτα, ούτε από παραδρόμους ούτε από την Εθνική Οδό. Περιμένουμε τον πρωθυπουργό να μας δεχτεί με τους όρους τους δικούς μας. Τα τρακτέρ δεν κουνιούνται από τον δρόμο. Εάν δεν υλοποιηθούν αυτά που ζητάμε, θα μείνουμε εδώ και οι οδηγοί μαζί μας. Από όλα τα μπλόκα, ούτως ή άλλως θα υπήρχαν εκπρόσωποι, ο δρόμος δεν ανοίγει. Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στον δρόμο μέχρι να δικαιωθούμε».

Ο κ. Καφές, αντιπρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Θήβας, ξεκαθάρισε με νεότερες δηλώσεις του, ότι τα τρακτέρ δεν θα φύγουν από τα μπλόκα μέχρι να γίνει η συνάντηση με τον πρωθυπουργό και να δικαιωθούν. Επίσης, είπε ότι τους ενημέρωσε η αστυνομία ότι στο σημείο θα γίνει επιχείρηση με ΜΑΤ για να ανοίξει ο δρόμος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, το Σαββατοκύριακο αναμένεται να πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για να οριστεί η επιτροπή που θα μεταβεί στην Αθήνα για τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Εφόσον ανακοινωθεί και επισήμως η συνάντηση, οι αγρότες αναμένεται να ανοίξουν τους δρόμους το πρωί της Παρασκευής, «παγώνοντας» τον 48ωρο αποκλεισμό.

Τα σημεία των εκτροπών της κυκλοφορίας

Στο μεταξύ, πολλά προβλήματα και αρκετή ταλαιπωρία περιμένουν όσους κινούνται στο εθνικό οδικό δίκτυο από τη Λαμία προς την Αθήνα και αντίστροφα. Yπάρχει μόνο μία μικρή διέξοδος και αποκλειστικά για Ι.Χ. αυτοκίνητα, την οποία η Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας προσπαθεί να κρατήσει ανοιχτή. Ήδη η κυκλοφορία των φορτηγών από τη βόρεια και κεντρική Ελλάδα προς την Αθήνα διακόπτεται στη Λαμία, με τα βαρέα οχήματα να ακινητοποιούνται σε πάρκινγκ, πρατήρια καυσίμων και άλλους διαθέσιμους χώρους ακόμη και περιφερειακά της πόλης, καθώς δεν υπάρχει καμία δυνατότητα διέλευσης.



Τα Ι.Χ. αυτοκίνητα διοχετεύονται αποκλειστικά στο παλιό εθνικό δίκτυο, διέρχονται μέσα από τη Λαμία και ακολουθούν τον παλιό δρόμο μέσα από καμποχώρια της Λαμίας προς την περιοχή του Μπράλου, διανύοντας περίπου 35 χιλιόμετρα ανηφορικής διαδρομής, με ένα μόνο ρεύμα κυκλοφορίας και πολλές στροφές, μέχρι να φτάσουν στον Μπράλο. Από εκεί συνεχίζουν μέσω της παλιάς εθνικής οδού προς Αμφίκλεια-Τιθορέα -Λιβαδειά -Θήβα, προκειμένου να καταλήξουν στον κόμβο της Ριτσώνας στο 75 χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και να κατευθυνθούν προς Αθήνα.



Ακόμη και τα οχήματα που κινούνται μετά τη διασταύρωση του Μπράλου προς την Αθήνα, υποχρεώνονται από την Τροχαία σε παράκαμψη στο ύψος του κόμβου των Λιβανάτων, στο 142ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού. Εκεί η κυκλοφορία εκτρέπεται προς την Αταλάντη και μέσω επαρχιακού δικτύου τα οχήματα φτάνουν μεταξύ Τιθορέας και Χαιρώνειας, συνεχίζοντας προς Λιβαδειά και Θήβα, ώστε να καταλήξουν και πάλι στον κόμβο της Ριτσώνας.



Για τα οχήματα που κινούνται από την Αθήνα προς τη Λαμία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εκτροπή είναι υποχρεωτική από τη διασταύρωση της Ριτσώνας στο 75ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Η κυκλοφορία κατευθύνεται προς Θήβα και στη συνέχεια μέσω της παλιάς εθνικής οδού Λιβαδειάς-Τιθορέας-Αμφίκλειας, μέχρι τον Μπράλο και τη Λαμία. Τα βαρέα οχήματα παραμένουν ακινητοποιημένα σε διάφορα σημεία, ενώ μόνο τα Ι.Χ. έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν μέσω του παλιού οδικού δικτύου και να φτάσουν εντός της πόλης της Λαμίας για να συνεχίσουν προς Βορρά.



Παράλληλα, η Αστυνομία έχει στήσει και δεύτερο σημείο ελέγχου στην εθνική οδό, μετά τα Καμένα Βούρλα, για τα οχήματα που ανεβαίνουν από Αθήνα προς Λαμία. Στη διασταύρωση της Σκάρφειας, οι οδηγοί υποχρεούνται σε εκτροπή προς επαρχιακό δρόμο με κατεύθυνση Ρεγγίνι-Μόδι, ώστε να καταλήξουν εκ νέου στην παλιά εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Τιθορέας και να συνεχίσουν προς Μπράλο και Λαμία.



Τα ίδια ισχύουν και για τα ΙΧ που κινούνται από Ρίο-Αντίρριο προς Άμφισσα και Λαμία, καθώς από το ύψος του Μπράλου κατευθύνονται όπως όλα τα οχήματα στο παλιό εθνικό δίκτυο προς Λαμία ενώ εκατοντάδες φορτηγά ακινητοποιούνται από την Γραβιά μέχρι τον Μπράλο.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλία

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:



Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, για σήμερα Πέμπτη (08-01-2026) από ώρα 13:15΄και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, όλων των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, των φορτηγών και των λεωφορείων, στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι το νοτιότερο άκρο του Ανισόπεδου Κόμβου Πλαταμώνα (Χ/Θ 400+265) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αλλά και στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού –Λεπτοκαρυάς.



Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:



Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη:



Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, δεν θα εισέρχονται στον Α/Κ Πλατυκάμπου, αλλά θα κατευθύνονται στον Κυκλικό Κόμβο Αγίου Γεωργίου επί της Λεωφόρου Καραμανλή, όπου μετά το πέρας αυτής, θα συνεχίζουν στην Π.Ε.Ο. Αθηνών–Θεσσαλονίκης και στο ύψος του Α/Κ Γυρτώνης θα κατευθύνονται στην Επαρχιακή Οδό Γυρτώνης–Τυρνάβου και μέσω της Εθνικής Οδού Λάρισας–Κοζάνης, της Εθνικής Οδού Ελασσόνας-Δεσκάτης και της Ε.Ο Τρικάλων-Γρεβενών, στο ύψος των Γρεβενών θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό.



Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, μικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων, δεν θα εισέρχονται στον Α/Κ Πλατυκάμπου, αλλά θα κατευθύνονται στον Κυκλικό Κόμβο Αγίου Γεωργίου επί της Λεωφόρου Καραμανλή, όπου μετά το πέρας αυτής, θα συνεχίζουν στην Π.Ε.Ο. Αθηνών–Θεσσαλονίκης και απ’ όπου θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Συκουρίου ή τον Α/Κ Γυρτώνης έως τον Α/Κ Ευαγγελισμού και στη συνέχεια στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού–Λεπτοκαρυάς, όπου στο ύψος του Σ.Σ. Ραψάνης θα κατευθύνονται στην Επ. Οδό Ράψανης-Πυργετού όπου θα εισέρχονται εκ νέου στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού-Λεπτοκαρυάς και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. στον Α/Κ Πλαταμώνα.



Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:



Όλα τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα, μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, θα εκτρέπονται στο Κλειδί Ημαθίας και μέσω της Εγνατίας Οδού στο ύψος των Γρεβενών θα εισέρχονται στην Εθνική Οδό Γρεβενών –Τρικάλων και εν συνέχεια θα κατευθύνονται προς Ε.Ο. Δεσκάτης -Ελασσόνας και μέσω της Ε.Ο. Κοζάνης-Λάρισας θα εισέρχονται στην Επαρχιακή Οδό Τυρνάβου-Γυρτώνης και στο ύψος του Α/Κ Γυρτώνης θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου όπου θα εκτρέπονται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας –Βόλου.



Όλα τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα, μεικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων, θα εκτρέπονται στον Α/Κ Πλαταμώνα στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού-Λεπτοκαρυάς από όπου θα κατευθύνονται προς Πυργετό και μέσω της Επ. Οδού Πυργετού -Ραψάνης θα εισέρχονται εκ νέου στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού –Λεπτοκαρυάς στο ύψος του Σ.Σ. Ραψάνης και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου όπου θα εκτρέπονται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας –Βόλου.



Οι λοιπές αναφερόμενες στην από 05-01-2026 ανακοίνωσή μας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τους Α/Κ Κιλελέρ, Α/Κ Βελεστίνου έως Α/Κ Πλατυκάμπου, εξακολουθούν να ισχύουν.



Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν τον αποκλεισμό του Μπράλου τουλάχιστον έως αύριο Παρασκευή το βράδυ.