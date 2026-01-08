Παύλος Μαρινάκης: Διάλογος με τους αγρότες μόνο με ανοιχτούς δρόμους – «Ο κόμπος έφτασε στο χτένι»

Ξεκάθαρο μήνυμα προς τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, θέτοντας το αυστηρό πλαίσιο υπό το οποίο η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις. Παρόλο που υπογράμμισε τη διαθεσιμότητα του πρωθυπουργού για απευθείας συνομιλίες, ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί υπό καθεστώς εκβιασμού και ταλαιπωρίας των πολιτών. Με μια κίνηση που δείχνει τα όρια των αντοχών της οικονομίας, η πρόσκληση για συζήτηση συνοδεύεται από δύο απαράβατους όρους και μια κρίσιμη δημοσιονομική επισήμανση.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο διάλογος θα εκκινήσει μόνο εφόσον συγκροτηθεί μια εθνικά αντιπροσωπευτική επιτροπή από την πλευρά των αγροτών και, κυρίως, εφόσον σταματήσουν άμεσα οι κινητοποιήσεις και οι αποκλεισμοί στο οδικό δίκτυο. «Διάλογος με την κοινωνία σε ομηρία δεν μπορεί να υπάρξει», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, καλώντας τους αγρότες να αποσύρουν τα τρακτέρ προκειμένου να ξεκινήσει η συζήτηση για τις μεγάλες αλλαγές στον πρωτογενή τομέα.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση σπεύδει να χαμηλώσει τις προσδοκίες για περαιτέρω παροχές. Η κεντρική επισήμανση του Μαξίμου είναι ότι δεν υπάρχει πλέον δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στήριξης, καθώς η Ελλάδα οφείλει να κινηθεί εντός των αυστηρών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το οικονομικό πακέτο που έχει ήδη ανακοινωθεί αποτελεί το οριστικό όριο των δυνατοτήτων του κρατικού προϋπολογισμού, με τον εκπρόσωπο να καλεί τους παραγωγούς να προσέλθουν στο τραπέζι με ρεαλισμό.

Τέλος στην ανοχή και παρέμβαση της αστυνομίας

Ο Παύλος Μαρινάκης κατέστησε σαφές ότι η περίοδος της κυβερνητικής ανοχής εξαντλήθηκε, υπογραμμίζοντας ότι η διασφάλιση της λειτουργίας του κράτους αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Προειδοποίησε μάλιστα ότι σε περίπτωση που γίνει προσπάθεια να κλείσουν παρακαμπτήριοι οδοί ή να εμποδιστεί η πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές, όπως λιμάνια και αεροδρόμια, η Αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα.

Παραλληλίζοντας την κατάσταση με τις παραβάσεις στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), σημείωσε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν «δύο μέτρα και δύο σταθμά» στην εφαρμογή του νόμου. Ζητώντας συγγνώμη από τους πολίτες για την ταλαιπωρία που υπέστησαν, ειδικά κατά την περίοδο των εορτών, κατέληξε πως «ο κόμπος έφτασε στο χτένι» και η Δικαιοσύνη με την Αστυνομία έχουν πλέον τον λόγο.

Επίθεση στην αντιπολίτευση για «λεφτά υπάρχουν»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν παρέλειψε να εξαπολύσει σφοδρή επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τα για αμετανόητο λαϊκισμό και πλειοδοσία με τα χρήματα των φορολογουμένων. Υποστήριξε ότι καμία άλλη κυβέρνηση δεν ικανοποίησε τόσα πολλά αιτήματα, όπως η μόνιμη επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο και το φθηνό ρεύμα, ενώ κάλεσε την αντιπολίτευση να απαντήσει με ειλικρίνεια: ποιους φόρους θα αυξήσει (σε γιατρούς, δικηγόρους ή συνταξιούχους) για να χρηματοδοτήσει τις επιπλέον παροχές που υπόσχεται;

«Εμείς δεν θέλουμε η Ελλάδα να επιστρέψει σε προηγούμενες δεκαετίες οικονομικής κρίσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι η υπέρβαση των ορίων ενισχύσεων της Ε.Ε. θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα ξανά σε καθεστώς επιτήρησης.