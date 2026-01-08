Αγρότες: Ξεκινά το 48ωρο «μπλακ άουτ» - Δείτε πού θα κλείσουν δρόμοι, τελωνεία, λιμάνια

Σε άμεση κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες σε όλη τη χώρα το επόμενο 48ωρο, με αποκλεισμούς σε εθνικές οδούς, λιμάνια και τελωνεία.

Στο κλίμα των αποφάσεων που είχαν πάρει την περασμένη Κυριακή στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, οι αγρότες θα υλοποιήσουν τελικά το 48ωρο «μπλακ άουτ» σε κεντρικούς κυκλοφοριακούς κόμβους της χώρας, εκφράζοντας την έντονη απογοήτευσή τους από τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση. Οι παραγωγοί δηλώνουν ανοιχτοί στον διάλογο με την κυβέρνηση, αλλά «με τους δρόμους κλειστούς».

Ποιοι δρόμοι, παρακαμπτήριοι και τελωνεία κλείνουν

Διόδια Μαλγάρων

Σε 48ωρο αποκλεισμό στα διόδια των Μαλγάρων, και στις δύο κατευθύνσεις, προχωρούν από σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 12:00 οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο που έχει στηθεί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθήνας.

Αθηνών - Λαμίας

Σε τετραήμερο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας καθώς και όλων των παρακαμπτηρίων, αποφάσισαν σε συνέλευσή τους οι αγρότες στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας. Όπως οι ίδιοι ανακοίνωσαν, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αναμένεται να ξεκινήσει από τις 9:00 το πρωί της Πέμπτης.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η απόφαση των αγροτών στο μπλόκο της Θήβας, που θα παραμείνουν στο σημείο όπου έχουν στήσει το μπλόκο και θα προχωρήσουν σε κλείσιμο και των γύρω δρόμων, εντείνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Επιπλέον, οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου αποφάσισαν 48ωρο αποκλεισμό, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου.

Μπλόκο Νίκαιας

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας παραμένουν στην Εθνική οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης και προχωρώντας σε νέες δράσεις, μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες.

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, για σήμερα στις 11:00 προγραμματίζεται αποκλεισμός των σηράγγων στην κοιλάδα των Τεμπών, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Προηγουμένως θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των αγροτών στις 10:00 το πρωί στο μπλόκο της Νίκαιας, από όπου θα κινηθούν οργανωμένα προς το σημείο.

Μπλόκο στον Ε65 Τρικάλων

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι αποφάσισαν, μετά τις συνελεύσεις τους, να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αγρότες της Καρδίτσας θα κατευθυνθούν με τρακτέρ στον Μπράλο και οι αγρότες των Τρικάλων στο Μουργκάνι. Όπως τονίζουν, δεν ικανοποιήθηκαν από τις κυβερνητικές εξαγγελίες και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις στο πλαίσιο των αιτημάτων που υπέβαλαν, ενώ δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Κλείνει για 48 ώρες η υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας

Σύμφωνα με το evima.gr, σήμερα Πέμπτη τις 10 το πρωί οι αγρότες προχωρούν σε 48ωρο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας.

Τελωνεία

Τελωνεία Προμαχώνα και Εξοχής

Κλειστά θα παραμείνουν τα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής (στα σύνορα με Βουλγαρία) από σήμερα Πέμπτη 12:00 έως το Σάββατο 10 Ιανουαρίου.

Κλειστή θα είναι η είσοδος και η έξοδος για φορτηγά. Τα Ι.Χ. θα διέρχονται περιοδικά.

Νευροκόπι Δράμας (μπλόκο Εξοχής)

Θα υπάρξει αποκλεισμός φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων από 08:00 Πέμπτης έως 18:00 Σαββάτου.

Τα Ι.Χ. και τουριστικά λεωφορεία εκτρέπονται σε παρακαμπτήριους.

Τελωνείο Νίκης (σύνορα με Βόρεια Μακεδονία)

Θα γίνει 48ωρος αποκλεισμός από την Πέμπτη 11:00.

Κλείνει για φορτηγά, Ι.Χ. και τουριστικά λεωφορεία.

Διέλευση μόνο κατόπιν απόφασης της συνέλευσης.

Τελωνείο Ευζώνων

Από τις 11 το πρωί της Πέμπτης, πλήρης αποκλεισμός όλων των οχημάτων. Διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Εγνατία Οδός - Λιμάνι Ηγουμενίτσας

Σε αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, στο ύψος της εισόδου και εξόδου του Λιμένα Ηγουμενίτσας, προχωρούν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Θεσπρωτίας από τις 11 το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου 2026 και για χρονικό διάστημα 48 ωρών.

Δυτική Μακεδονία – Κοζάνη

Μπάρα Σιάτιστας (Εγνατία Οδός)

48ωρος αποκλεισμός από Πέμπτη 11:00.

Κλείνουν και οι παρακαμπτήριοι από 12:00 έως 16:00.

Κόμβος Φιλώτα (Εγνατία Οδός)