Αγρότες: «Κομμένη στα δύο» η χώρα - «Αντιμπλόκο» έχει στήσει η ΕΛΑΣ στην παλιά Εθνική Οδό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η συντονισμένη επιχείρηση των αγροτών, μετά την απόφαση της πανελλαδικής συντονιστικής επιτροπής των μπλόκων για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους.

Ειδικότερα, αφού ζήτησαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, την ίδια στιγμή αποφάσισαν να «κόψουν» την Ελλάδα στα δύο, με την εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης από σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου να είναι απροσπέλαστη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Την ίδια ώρα, αυξημένες είναι οι αστυνομικές δυνάμεις στις περιοχές των μπλόκων, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως δυνάμεις της ΕΛΑΣ έχουν αποκλείσει τμήμα της παλιάς εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και έχουν στήσει αντι-μπλόκο στους αγρότες που έρχονται από το μπλόκο της Θήβας.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Θήβα, Κάστρο, Τέμπη, Νίκαια και Μάλγαρα κλείνουν για τουλάχιστον 48 ώρες από σήμερα το μεσημέρι, με τους οδηγούς των οχημάτων να κινούνται μέσω χωριών και παραδρόμων, ενώ στον Μπράλο οι αγρότες προσανατολίζονται να κλείσουν και τους παραδρόμους.

Στο μπλόκο του Κάστρου από την άλλη, οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε 96ωρο αποκλεισμό όλων των διελεύσεων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, επεκτείνοντας κατά δύο ημέρες τις αποφάσεις του πανελλαδικού συντονιστικού των μπλόκων. Στις 15:30 έκλεισαν και τη γέφυρα πάνω από τον κόσμο.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Όπως σημειώνουν, «κάθε ημέρα θα γίνεται επανεκτίμηση της κατάστασης», ενώ ανακοίνωσαν ότι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ξεκινά από τις 9:00 το πρωί.

Οι αγρότες ετοιμάζονται να κλείσουν τους παράδρομους! pic.twitter.com/DrAeT0YVRI — Flash.gr (@flashgrofficial) January 8, 2026

Κλείνει και η Γέφυρα της Χαλκίδας

Επιπλέον, τα μπλόκα μπλόκων Χαλκίδας, Κηρίνθου και Ιστιαίας προχωρούν σε διήμερο αποκλεισμό και της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας από σήμερα, στις 10 το πρωί.

Για 48 ώρες θα αποκλειστούν η Μπάρα Σιάτιστας επί της Εγνατίας Οδού, ο κόμβος Φιλώτα, επίσης επί της Εγνατίας Οδού, ο σταθμός του Αγγελοκάστρου, κόβοντας την Αιτωλοακαρνανία στα δύο και πολλά ακόμη κομβικά σημεία.

Σε διαφορετικές ώρες, αλλά με κοινό παρονομαστή τον 48ωρο αποκλεισμό, ξεκινούν σήμερα τις πολύωρες κινητοποιήσεις τους οι παραγωγοί στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι αποφάσισαν, μετά τις συνελεύσεις τους, να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αγρότες της Καρδίτσας θα κατευθυνθούν με τρακτέρ στον Μπράλο και οι αγρότες των Τρικάλων στο Μουργκάνι.

Τι λέει η κυβέρνηση

Οι αγρότες ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κάτι στο οποίο είναι θετικός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά μόνο αν συγκεντρωθούν όλοι οι εκπρόσωποι των αγροτών. «Ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών, δεν μπορεί να συναντά ξεχωριστά πέντε-πέντε εκπροσώπους από κάθε μπλόκο. Ωστόσο, όποιοι εκπρόσωποι αγροτών το επιθυμούν, μπορούν να συναντηθούν με τους κυρίους Χατζηδάκη και Τσιάρα, αφού εκείνοι έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Πρωθυπουργός είχε προσδιορίσει συγκεκριμένη ώρα και μέρα για συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών, ραντεβού που εκείνοι απέρριψαν χωρίς συζήτηση.

Όπως και να έχει τα μέτρα είναι αυτά που ανακοινώθηκαν και δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Παραπέμπουμε και στην αποψινή τοποθέτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για αυτό», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Κλειστή η σήραγγα των Τεμπών

Σε αποκλεισμό και των σηράγγων στα Τέμπη προχώρησαν Θεσσαλοί αγρότες, από το μπλόκο της Νίκαιας, παρατάσσοντας τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα και διακόπτοντας την κυκλοφορία στο σημείο, ενώ έβαλαν φωτιά σε μπάλες από άχυρο.

Φωτό: EUROKINISSI

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, όταν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα ξεκίνησαν οργανωμένα από το μπλόκο της Νίκαιας και κινήθηκαν προς τις σήραγγες των Τεμπών, εφαρμόζοντας στην πράξη τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί σε προηγούμενη γενική συνέλευση.

Φωτό: EUROKINISSI

Με την άφιξή τους, οι αγρότες απέκλεισαν τις σήραγγες, η οποία θα διαρκέσει 48 ώρες.

Σημειώνεται πως με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας διακόπτεται σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων (Ι.Χ., φορτηγών και λεωφορείων) στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Πλαταμώνα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στην ΠΕΟ Ευαγγελισμού - Λεπτοκαρυάς. Η διακοπή τέθηκε σε ισχύ από τις 11:15 στον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τη Σήραγγα Τ1 και από τις 12:00 στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού - Λεπτοκαρυάς, στο ύψος της διασταύρωσης Πυργετού.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, με εκτροπές προς την Εγνατία Οδό τόσο για τα οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη όσο και για εκείνα προς Αθήνα, ανάλογα με το μικτό βάρος τους. Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή στους ανισόπεδους κόμβους Κιλελέρ, Βελεστίνου και Πλατυκάμπου.

«Αυτοί ποίημα κι εμείς πείνα»

Ανυποχώρητοι δηλώνουν οι αγρότες στο μπλόκο του Κάστρου στη Βοιωτία, σε δηλώσεις τους στους δημοσιογράφους. «Όσο δεν υποχωρούν αυτοί και όσο θέλουν να κοροϊδεύουν τον κόσμο, άλλο τόσο και εμείς δεν θα κάνουμε πίσω. Αποκλεισμός στα πάντα», τόνισε ο Βέργος Βέργου, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου «Ησίοδος».

«Αυτοί ποίημα κι εμείς πείνα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Λουκάς Βούλγαρης, αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς.

Αποκλεισμοί δρόμων και στη δυτική Ελλάδα

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν και οι αγρότες στη δυτική Ελλάδα, με τους αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας να αποκλείουν την Ιονία Οδό στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου αλλά και στον κόμβο Κουβαρά.

Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων στην περιοχή του Χαλικίου και με εντολή της Τροχαίας, ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Μεσολογγίου έως και τον Α/Κ Κουβαρά, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα.

Κλειστή είναι και η ράμπα εξόδου στο Χαλίκι, προς Αντίρριο.

Λόγω της άνω κυκλοφοριακής ρύθμισης ισχύουν μειωμένα κόμιστρα στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Κλόκοβας και στον Πλευρικό Σταθμό Διοδίων Γαβρολίμνης.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν βρίσκονται στα διόδια της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, με σκοπό να μην επιτρέψουν στους αγρότες τον αποκλεισμό της γέφυρας στο ύψος των διοδίων της.