ΚΤΕΛ: Αναστέλλονται τα δρομολόγια μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης - Τι θα γίνει με τα εισιτήρια
Oι εναλλακτικές διαδρομές έχουν αποκλειστεί λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.
Την προσωρινή αναστολή των δρομολογίων μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αθήνας, καθώς όλες οι εναλλακτικές διαδρομές έχουν αποκλειστεί λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων ανακοίνωσαν τα ΚΤΕΛ. Όπως μετέδωσε το ΤhessToday, η διακοπή αφορά και τα δρομολόγια από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη και θα ισχύει μέχρι νεότερης ενημέρωσης.
Παράλληλα, οι υπεύθυνοι των ΚΤΕΛ ενημερώνουν ότι θα υπάρξουν νεότερες οδηγίες σχετικά με ακυρώσεις εισιτηρίων ή αλλαγές στις ημερομηνίες ταξιδιού. Όσοι επιβάτες δεν έχουν πραγματοποιήσει το ταξίδι τους, θα μπορούν να αξιοποιήσουν το εισιτήριό τους σε μελλοντική μετακίνηση.