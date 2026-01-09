Δικογραφία κατά αγροτών στη Νεμέα που έκλεισαν ξαφνικά την εθνική οδό

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος αγροτών που όπως φαίνεται σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα έκλεισαν αιφνιδιαστικά την εθνική οδό στη Νέμεα με τα τρακτέρ τους ενώ παράλληλα κινούνταν πεζή ανάμεσα σε αυτοκίνητα που διέρχονταν εκείνη την ώρα από το σημείο.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου έχουν ήδη ταυτοποιηθεί κάποια άτομα που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη κινητοποίηση και έχει ενημερωθεί σχετικά η αρμόδια Εισαγγελία.

Η κυρία Δημογλίδου, σχολιάζοντας το περιστατικό στην ΕΡΤnews, τόνισε ότι ήταν από τις πιο επικίνδυνες ενέργειες που έχει σημειωθεί σε όλη τη διάρκεια αυτών των αγροτικών κινητοποιήσεων καθώς -όπως είπε- υπήρχε κίνδυνος τόσο για τους διερχόμενους οδηγούς όσο και για τους ίδιους τους αγρότες.

Παράλληλα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ επισήμανε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει αγροτικό μπλόκο και ότι οι συγκεκριμένοι αγρότες ήθελαν να διακόψουν την κυκλοφορία και στην τελευταία παρακάμψη που εξέτρεπε η ΕΛΑΣ τα οχήματα. Επιπρόσθετα σημείωσε ότι οι αγρότες έσπασαν με τα οχήματα τους τα διαχωριστικά και εισήλθαν στον αυτοκινητόδρομο χωρίς να ενημερώσουν την Αστυνομία.

Τέλος, αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας η κυρία Δημογλίδου τόνισε ότι σε κανένα σημείο της χώρας δεν έχει διακοπεί οριστικά η κυκλοφορία καθώς παντού υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές, αν και -όπως τόνισε- σε μερικές από αυτές η κίνηση γίνεται με δυσκολία, ειδικά για τα βαρέα οχήματα.