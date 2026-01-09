Αγρότες: Αποκλιμακώνουν ενόψει του διαλόγου με Μητσοτάκη - Ανοιχτά τα ρεύματα στα Μάλγαρα

Αποφάσισαν να ανοίξουν στις 19:00 και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας οι αγρότες στα διόδια των Μαλγάρων, σε ένδειξη καλής θέλησης ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη (13/1).

Όπως αναφέρουν, θα συμμετάσχουν κανονικά στην πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας το Σάββατο (10/1), όπου θα ορίσουν εκπρόσωπο για τον διάλογο με την κυβέρνηση.

Παράλληλα, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι ο διάλογος θα γίνει με ανοιχτούς δρόμους, αλλά προειδοποιούν ότι η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα είναι καταστροφική για τον αγροτικό κόσμο, χαρακτηρίζοντάς την «ταφόπλακα».

Ανοιχτή η παλιά εθνική στη Θήβα - Κλειστό το Κάστρο Βοιωτίας

Παράλληλα, μια προσωρινή ανάσα στην κυκλοφορία, κυρίως των βαρέων οχημάτων από βορρά προς νότο, δόθηκε στη Βοιωτία, μετά την απόφαση των αγροτών να άρουν τον αποκλεισμό στο 5ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής οδού Θήβας–Λιβαδειάς, στο Κανάβαρι.

Τα τρακτέρ αποσύρθηκαν από το σημείο, με τους αγρότες να επιστρέφουν στο μπλόκο τους στον κόμβο της Θήβας. Όπως αναφέρουν, πρόκειται για «κίνηση καλής θέλησης» ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες στο Κάστρο Βοιωτίας διατηρούν κλειστό τον κεντρικό άξονα και τους παραδρόμους. Αργά το βράδυ αναμένεται σύσκεψη για να εξεταστούν όλα τα δεδομένα, ενώ δεν αποκλείεται μέχρι αύριο το μεσημέρι να αρθούν οι αποκλεισμοί τουλάχιστον στο παράπλευρο οδικό δίκτυο.

Αρχικά, οι αγρότες είχαν αποφασίσει αποκλεισμό 96 ωρών, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες.

Αποχώρισαν από τις σήραγγες στα Τέμπη

Επιπλέον, αποχώρησαν οι Θεσσαλοί αγρότες από τις σήραγγες των Τεμπών, μετά από περισσότερες από 24 ώρες αποκλεισμού, με κατεύθυνση το μπλόκο της Νίκαιας.

Στον Πυργετό Λάρισας άνοιξε και η παλαιά εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης, δίνοντας προσωρινή ανάσα στην κυκλοφορία.

Μετά την αποχώρηση από τα Τέμπη, το βάρος των κινητοποιήσεων μεταφέρεται στο μπλόκο της Νίκαιας, που παραμένει ενεργό.

Παράλληλα, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι προετοιμασίες για την 4η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών, που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας, στις 13:00. Στη σύσκεψη αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι δεκάδων αγροτικών μπλόκων από όλη τη χώρα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας των κινητοποιήσεων, ο σχεδιασμός των επόμενων βημάτων, αλλά και η συνάντηση με τον πρωθυπουργό, για την οποία θα οριστεί η επιτροπή εκπροσώπησης.