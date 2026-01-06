Σε κλοιό τρακτέρ η χώρα: Προ των πυλών το 48ωρο «μπλακ άουτ» και η σκληρή απάντηση του Μαξίμου

Με τα αγροτικά μπλόκα να ενισχύονται από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και τους παραγωγούς να διαμηνύουν πως δεν θα προσέλθουν στον διάλογο «σαν ζητιάνοι», η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα εκτεταμένο κυκλοφοριακό και οικονομικό έμφραγμα. Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, περνά στην αντεπίθεση, προαναγγέλλοντας μονομερείς πρωτοβουλίες αλλά και διοικητικές κυρώσεις για όσους επιμείνουν στους αποκλεισμούς.

Το μέτωπο των μπλόκων: Από τη Νίκαια μέχρι τον Προμαχώνα

Στην «καρδιά» της κινητοποίησης, στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες κρατούν ερμητικά κλειστή την αερογέφυρα προς Θεσσαλονίκη, ενώ σήμερα προχώρησαν σε συμβολικό άνοιγμα των διοδίων Μακρυχωρίου. Ο Ιορδάνης Ιωαννίδης, μέλος του Συντονιστικού, έστειλε σαφές τελεσίγραφο μέσω της ΕΡΤ, ότι αν οι κυβερνητικές εξαγγελίες της Τετάρτης (7/1) δεν δώσουν λύση στο «σημείο μηδέν» όπου έχουν φτάσει οι αγρότες, ακολουθεί 48ωρο ολοκληρωτικό «μπλακ άουτ» σε εθνικές οδούς και παρακαμπτηρίους.

Η ένταση διαχέεται σε όλη την επικράτεια:

Βόρεια Ελλάδα: Στον Προμαχώνα ξεκινά 48ωρος αποκλεισμός φορτηγών την Πέμπτη, ενώ στους Κήπους Έβρου η ουρά των φορτηγών φτάνει ήδη τα δύο χιλιόμετρα.

Δυτική Ελλάδα: Η Περιμετρική Πάτρας παραμένει κλειστή, με τους αγρότες να σχεδιάζουν κάθοδο στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου την ημέρα των Θεοφανείων.

Στερεά Ελλάδα: Στη Βοιωτία η ταλαιπωρία των οδηγών είναι πρωτοφανής, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται σε παράδρομους από το Μαρτίνο έως τη Ριτσώνα. Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη Δυτική Θεσσαλία, στον Ε65 της Καρδίτσας και στα διόδια του Λόγγου επίσης στον Ε65, των Τρικάλων.

Κρήτη: Στα Χανιά, οι αγρότες στα Μεγάλα Χωράφια κλιμακώνουν τις δράσεις τους με αποκλεισμό της Εθνικής Οδού την Πέμπτη και πορεία προς την Εφορία την Παρασκευή.

Η αντίδραση του Μαξίμου: Μέτρα ενίσχυσης και «τέλος στην ανοχή»

Απέναντι σε αυτό το κύμα οργής, το Μέγαρο Μαξίμου προχωρά σε ανάληψη κλιμακωτής δράσης. Όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων σε όσους παρανομούν στα μπλόκα, καθώς η κυβέρνηση «δεν θα παραμείνει θεατής».

Αύριο Τετάρτη, οι Κωστής Χατζηδάκης, Κώστας Τσιάρας και Θάνος Πετραλιάς θα συγκεκριμενοποιήσουν τα μέτρα που έχουν ήδη «κλειδώσει»:

Αγροτικό ρεύμα στα 8 λεπτά ανά κιλοβατώρα για δύο χρόνια.

Κατάργηση του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία.

Κονδύλια 160 εκατ. ευρώ για κτηνοτρόφους και παραγωγούς βάμβακος/σιταριού.

Το μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ήταν απόλυτο: η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει «είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς», καθώς η κυβέρνηση θεωρεί ότι η συνέχιση των αποκλεισμάτων μετά από αυτές τις παροχές προδίδει «μικροπολιτικές επιδιώξεις». Πλέον, το στοίχημα για το Μαξίμου είναι η επιβολή της τάξης, ώστε να μην πληγεί το πρωθυπουργικό γόητρο σε ένα ακροατήριο που ιεραρχεί ψηλά την ασφάλεια και τη νομιμότητα.