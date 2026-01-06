Μπλόκα: Η τελική «μάχη» κυβέρνησης - αγροτών και ο προβληματισμός για την ατζέντα «νόμος και τάξη»

Σε ανάληψη κλιμακωτής δράσης με τελικό στόχο να τερματιστούν τα αγροτικά μπλόκα, που δυσχεραίνουν την απρόσκοπτη διέλευση ανθρώπων και αγαθών, πλήττουν την οικονομική δραστηριότητα και ταλαιπωρούν τους εκδρομείς της Χριστουγεννιάτικης ανάπαυλας προχωρά πλέον το Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως έγραψε εγκαίρως το flash.gr, το Μέγαρο Μαξίμου ανακοίνωσε χθες μέσω του Παύλου Μαρινάκη τις δικές του μονομερείς πρωτοβουλίες σε απάντηση στη νέα άρνηση των εξεγερμένων αγροτών να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση αλλά και στο τελεσίγραφο τους για δυναμική κλιμάκωση των κινητοποιήσεων την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή.

Όπως τονίζουν, άλλωστε, κυβερνητικά στελέχη, μετά τις αυριανές κυβερνητικές ανακοινώσεις, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη δεύτερη φάση του κυβερνητικού σχεδιασμού, ήτοι την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε όλους όσοι προβαίνουν σε παράνομες πράξεις στα αγροτικά μπλόκα ανά την επικράτεια. Πάντως, όπως επισημαίνει στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, αύριο αναμένεται να υπάρξει και νέα κυβερνητική σύσκεψη, ώστε να συγκεκριμενοποιηθεί το επιχειρησιακό σχέδιο εφ όσον οι αγρότες πραγματοποιήσουν την απειλή τους και επιχειρήσουν να αποκλείσουν εθνικές οδούς και παρακαμπτήριες οδικές αρτηρίες.

«Την Τετάρτη το πρωί η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα, που έχουν προαναγγελθεί..είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς την παρουσία αγροτών», ήταν το μήνυμα, που εξέπεμψε από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Χατζηδάκης, Τσιάρας και Πετραλιάς περιγράφουν αύριο τα μέτρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αντιπρόεδρος, Κωστής Χατζηδάκης , ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας και ο Υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς αναμένεται αύριο να περιγράψουν με κάθε λεπτομέρεια τα σημαντικότερα μέτρα ενίσχυσης του αγροτικού κόσμου. Ειδικότερα και όπως σας έχει ενημερώσει από χθες το flash.gr στην κυβερνητική σύσκεψη της περασμένης Κυριακής φαίνεται πως οριστικοποιήθηκε η μείωση του αγροτικού ρεύματος στα 8 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Επίσης, αναμένεται να επισημοποιηθεί η κατάργηση στην αντλία του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, η αύξηση του ορίου αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ στο 100%, αλλά και η κατανομή κονδυλίων, ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ σε κτηνοτρόφους και παραγωγούς σιταριού και βαμβακιού.

Χάνεται η ατζέντα «νόμος και τάξη»

Μολονότι, στην κυβέρνηση δεν έχουν αποκλείσει ένα πολύ μικρό «παράθυρο» διαλόγου με μία μερίδα αγροτών, δεν εθελοτυφλούν, πιστεύοντας ότι το φαινόμενο μπορεί να εκτονωθεί έως την αύριο. «Η κυβέρνηση δεν θα παραμείνει θεατής στα μπλόκα» διεμήνυσε ο Κωστής Χατζηδάκης, ενώ στον ίδιο τόνο ο Κώστας Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι «έχουν ξεπεραστεί τα όρια», προαναγγέλλοντας κατ' ουσίαν τη σκλήρυνση της στάσης της κυβέρνησης. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη εμπλουτισμού του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, ενδεχόμενη επιμονή στα αγροτικά μπλόκα θα επισύρει σε πρώτη φάση τουλάχιστον διοικητικές κυρώσεις, ήτοι πρόστιμα σε όλους όσοι παρακωλύουν συγκοινωνίες καταλαμβάνουν οδικούς άξονες και σηκώνουν τις μπάρες διοδίων.

Στο σκεπτικό του Μεγάρου Μαξίμου η συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, αφού η κυβέρνηση ικανοποίησε τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτικών αιτημάτων και ολοκλήρωσε βάσει του χρονοδιαγράμματος που είχε εξ αρχής καθορίσει είναι αφενός αδικαιολόγητη, αφετέρου προδίδει μικροπολιτικές επιδιώξεις, άσχετες σε μεγάλο βαθμό με τις πραγματικές ανάγκες του αγροτικού κινήματος, όπως λέγεται χαρακτηριστικά.

Ούτως ή άλλως, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να απευθυνθεί μέσω των αυριανών ανακοινώσεων στο σύνολο του αγροτικού κόσμου και όχι αποκλειστικά και μόνο στα αγροτικά μπλόκα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να απομονώσει μια μικρή μερίδα ακραίων αγροτοσυνδικαλιστών, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη. Επιπλέον, υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγων δεν κρύβει τον προβληματισμό του ότι ενδεχόμενη παράταση των αγροτικών κινητοποιήσεων εμφανίζει την κυβέρνηση αδύναμη ή απρόθυμη να επιβάλει την τάξη και τη νομιμότητα, κάτι, που ζημιώνει συνολικά την εικόνα, αλλά και το πρωθυπουργικό γόητρο σε ένα ακροατήριο, που ενδιαφέρει πολύ το Μέγαρο Μαξίμου.