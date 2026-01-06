Ζεσταίνουν μηχανές για Θεσσαλονίκη στον Τσίπρα - Γιατί βλέπουν «τρίμηνο πολιτικών εξελίξεων»

Αρχίζουν και ζεσταίνονται οι «μηχανές» στην λεωφόρο Αμαλίας-έδρα του Αλέξη Τσίπρα. Η νέα χρόνια μπορεί να έχει ξεκινήσει αλλά σε πολιτικό επίπεδο, παραμένει εορταστική. Τουλάχιστον στο εγχώριο στίβο. Ένα κατά βάση προεκλογικό έτος, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών.



Στην έδρα του πρώην πρωθυπουργού, μετά από μερικές ημέρες ξεκούρασης, τα γραφεία ήταν ερμητικά κλειστά, οι «μηχανές» άρχισαν και δουλεύουν ενόψει της εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη στης 17 του μηνός. Μια εκδήλωση που λαμβάνει, ουσιαστικά τη μορφή πολιτικής παρέμβασης καθώς η παρουσίαση του βιβλίου περνά σε δεύτερη μοίρα.



Τα διεθνή γεγονότα αλλά και οι εσωτερικές εξελίξεις πρόκειται να αποτελέσουν το κύριο αντικείμενο. Ήδη ο Αλέξης Τσίπρας παρενέβη στην υπόθεση της Βενεζουέλας και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που σχολίασαν την παρουσία του στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης αφού είχε την εμφάνιση πολιτικού αρχηγού. Οι δηλώσεις του, παρουσιάστηκαν μεταξύ των ηγετών των κομμάτων. Ειρήσθω εν παρόδω πως ακόμη δεν υπάρχει η επίσημη δήλωση της ίδρυσης κινήματος ή κόμματος από την πλευρά του.

Προβλέπουν ραγδαίες εξελίξεις





Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική του, παρακολουθεί στενά τις διεθνές εξελίξεις ενώ ενημερώνεται και ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πολιτικοί κύκλοι, εκτίμησαν πως όλες οι τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις, σε διεθνές επίπεδο, θα επηρεάσουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και το εσωτερικό πολιτικό γίγνεσθαι. Εκτιμάται, πως το επόμενο τρίμηνο που θα είναι «συγκλονιστικό» στο παγκόσμιο χάρτη, συμπίπτει και με το «κρίσιμο» τρίμηνο στην Ελλάδα. Τα συνέδρια των κομμάτων, οι εμφανίσεις νέων κομμάτων, η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και οι αναμενόμενες νέες παρεμβάσεις από πλευράς της Ευρώπης, δημιουργιών ένα δύσκολο σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες. Εξάλλου, όπως όλοι αναγνωρίζουν οι πρώτοι μήνες του τρέχοντος έτους, θα καθορίσουν εν πολλοίς και την προεκλογική περίοδο των επόμενων εκλογών.



Αρκετοί πιστεύουν πως και οι διεθνείς εξελίξεις θα παίξουν τον ρόλο τους. Υπό την έννοια της δημιουργίας ανάλογου κλίματος-ισχυρού ή ριψοκίνδυνου-με ότι αυτό συνεπάγεται στην αντίδραση και στις πολιτικές επιλογές των πολιτών. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται, επίσης, και οι επόμενες δημοσκοπικές καταγραφές, στις οποίες, είναι δεδομένο, θα συμπεριλαμβάνονται και οι διεθνείς εξελίξεις αλλά και το πρόσωπο της Μαρίας Καρυστιανού , που οι φήμες, για η δημιουργία κόμματος, αρχίζουν να ενισχύονται.



Όλα τα παραπάνω μελετώνται στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα και η προσοχή όλων είναι στραμμένη στη Θεσσαλονίκη που ο στόχος είναι να πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκδήλωση.

