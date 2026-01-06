Εκσυγχρονισμός Σημίτη: Το ΠΑΣΟΚ τιμά τον πρώην πρωθυπουργό και «μιλά» στους κεντρώους ψηφοφόρους

Η Χαριλάου Τρικούπη τίμησε -ως αναμενόταν – τη μνήμη του Κώστα Σημίτη, εκδίδοντας μια ανακοίνωση, η οποία ωστόσο προσφέρεται για ευρύτερα συμπεράσματα, πέρα από τα προφανή.

Και επίσης, δείχνει την πορεία που θα συνεχίσει να ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες των εθνικών εκλογών, διατηρώντας το βλέμμα του στραμμένο (και) σε ένα ακροατήριο, το οποίο πίστεψε στον Κώστα Σημίτη, αλλά ψήφισε αργότερα και διεκδικεί ως σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο νυν πρωθυπουργός επιχειρήθηκε να εμφανιστεί ως συνεχιστής μιας σχολής μεταρρυθμίσεων και ενός μετώπου με το λαϊκισμό, που ο αείμνηστος Σημίτης στις δικές του ημέρες είχε εγκαινιάσει και είχε κάνει πράξη. Επιπλέον, αρκετά σημαντικά πρόσωπα της εκσυγχρονιστικής περιόδου όπως ο Γιώργος Φλωρίδης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κ.α. αποτελούν σήμερα κορυφαίους υπουργούς στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, γεγονός που επικρίνεται εκ δεξιών της ΝΔ με πιο χαρακτηριστικές τις βολές του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος πρόσφατα αποκάλεσε τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη «υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα».

Βέβαια, για το ΠΑΣΟΚ και την ηγεσία του, η οπτική στο επίμαχο θέμα της πολιτικής κληρονομιάς του Κώστα Σημίτη είναι τελείως διαφορετική, αφού στην Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζουν πως οι προσωπικές επιλογές άλλοτε σημιτικών στελεχών που μεταγράφηκαν στη ΝΔ, είχαν κίνητρο την εξουσία και η πολιτική παρακαταθήκη του Κώστα Σημίτη δεν παραχωρείται στη ΝΔ, ενώ το μεταρρυθμιστικό έργο της οκταετίας του έχει σφραγίδα ΠΑΣΟΚ.

«Άλλο Σημίτης, άλλο Μητσοτάκης»

Σε αυτό το φόντο και με δεδομένη τη στρατηγική στόχευση στη -διαφιλονικούμενη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΝΔ- δεξαμενή των κεντρογενών μεταρρυθμιστών ψηφοφόρων, από την Χαριλάου Τρικούπη άδραξαν την ευκαιρία, προκειμένου να υπενθυμίσουν ότι πρώτον, ο «πραγματικός ευρωπαϊστής μεταρρυθμιστής» πρωθυπουργός δεν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά ο Κώστας Σημίτης.

Και δεύτερον, να ενισχύσουν το αφήγημα αυτό μέσα από ένα συνοπτικό συγκριτικό παράδειγμα των δύο διακυβερνήσεων στο πεδίο των θεσμών που σήμερα αποτελεί πληγή για τη ΝΔ και εστία σύγκρουσης με το ΠΑΣΟΚ. «Σήμερα που οι θεσμοί δέχονται πρωτοφανή επίθεση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το έργο του Κώστα Σημίτη για εμβάθυνση της δημοκρατίας, για ανεξάρτητες αρχές ελέγχου της εξουσίας και πραγματική λογοδοσία είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Τιμάμε την παρακαταθήκη του, εμπνεόμαστε από το έργο του και συνεχίζουμε τη μάχη απέναντι στη συντήρηση και τον διχασμό», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, η οποία στην έναρξή της και στην ίδια κατεύθυνση ανάδειξης διαφορών με τη ΝΔ, που η Χαριλάου Τρικούπη δεν επιθυμεί να συγχέονται, τόνιζε:

«Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την απώλεια του Κώστα Σημίτη, του πρωθυπουργού της ισχυρής Ελλάδας και των πραγματικών μεταρρυθμίσεων. Ο Κώστας Σημίτης ήταν σταθερά προσηλωμένος στο όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς ανισότητες, μιας ισχυρής πατρίδας στον πυρήνα της Ευρώπης. Με πυξίδα τις αρχές της υπευθυνότητας στη λήψη των αποφάσεων και της δυναμικής σύγκλισης με τις χώρες της ΕΕ. Τόλμησε συγκρούσεις για να σπάσουν οι παθογένειες».

Σύμφωνα με όσα πρόσφατα είχε υποστηρίξει προ μηνών ο Νίκος Ανδρουλάκης υπερασπιζόμενος το έργο του έναντι της κυβέρνησης Μητσοτάκη, «είκοσι χρόνια μετά την κυβέρνηση Σημίτη θυμόμαστε τη γέφυρα στο Ρίο-Αντίρριο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το μετρό, την Αττική Οδό, την Εγνατία Οδό, το ευρώ, την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρα, από εκείνη την εποχή -με τα όποια λάθη της- έχουμε να θυμηθούμε πολλά θετικά». Και κάνοντας την αντιδιαστολή με την εξαετία της ΝΔ συμπέρανε -υπό το ίδιο σκεπτικό- ότι «μετά από 20 χρόνια ως έργο του Κυριάκου Μητσοτάκη θα έχουμε να σκεφτούμε μόνο ζημιά, χαμένες ευκαιρίες, διαφθορά και ατιμωρησία».