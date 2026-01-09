Η αλλαγή στάσης του Αλέξη Τσίπρα: Στόχος ο Μητσοτάκης και όχι η αντιπολίτευση

Το εορταστικό κλίμα ολοκληρώθηκε. Ακόμη και σε καιρικό επίπεδο, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν τη σταδιακή είσοδο σε πολικές θερμοκρασίες ενώ δεν αποκλείουν τα χιόνια ακόμη και εντός της Αττικής.

Οι πολιτικοί αρχηγοί αρχίζουν να σχεδιάζουν την χειμερινή τους επίθεση. Ειδικά μετά την πολιτική εμφάνιση της κ. Καρυστιανού. Επίθεση, σιωπή ή αυτοσυγκράτηση.

Ενδιαφέρον έχει η στάση του Αλέξη Τσίπρα επειδή και αυτός με τη σειρά του μπορεί να έχει ουσιαστικά δείξει τη διάθεση του να επιστρέψει στην πολιτική αρένα αλλά απουσιάζει το επίσημο ρηθέν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος δεν φέρεται διατεθειμένος να ανοίξει μέτωπο με την Μαρία Καρυστιανού. Όχι επειδή υπολείπεται της εκτιμήσεως του αλλά διότι ο πρώην πρωθυπουργός σχεδιάζει αποκλειστικά τη δική του πορεία ακολουθώντας πιστά την στρατηγική του. Πολλοί πιστεύουν πως στην τελική απόφαση του, θα προσαρτηθούν και οι δημοσκοπήσεις και η εμφάνιση της κ. Καρυστιανού αλλά και τα εσωτερικά πολιτικά δεδομένα προϊόντος του χρόνου.

Κανείς δεν αμφισβητεί το πάγιο ενδιαφέρον του Αλέξη Τσίπρα για την πολιτική πραγματικότητα ούτε και για τις σοβαρές διεθνείς εξελίξεις. Ειδικά αυτές. Συνομιλεί συχνά με ξένους παράγοντες, ενημερώνεται σχεδόν καθημερινά με τις διεθνείς πολιτικές σχέσεις που έχει αναπτύξει και ως πρώην πρωθυπουργός, διαμορφώνοντας την προσωπική του άποψη.

Την ίδια πρακτική ακολουθεί και για το εσωτερικό. Ούτε αυτό αμφισβητείται από κανέναν. Άνθρωποι που γνωρίζουν καλά την στρατηγική του κάνουν λόγο για μια «πιστή ακολουθία κατά την πορεία της οποίας προστίθενται συνεχώς όλα τα δεδομένα». Προσθέτουν, μάλιστα με νόημα, πως «ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης ούτε και όσοι αποφασίσουν να κατέλθουν στο στίβο της πολιτικής. Αλλά η αλλαγή του καθεστώτος Μητσοτάκη. Η δημιουργία μιας σύγχρονης δημοκρατικής αντιπολίτευσης που θα υπηρετήσει το συμφέρον των πολιτών».

Με άλλα λόγια Αλέξης Τσίπρας παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις, σχεδιάζει τη δική του στρατηγική εμμένοντας στις αποφάσεις του, τις οποίες θα ανακοινώσει όταν εκείνος το επιλέξει. Αξίζει να σημειωθεί πως στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων του προστέθηκαν και άλλες πόλεις…